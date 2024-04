Új korszak előtt a G7

Ahogy múlt héten beszámoltunk róla, új tulajdonoshoz kerül portálunk, ez a folyamat ma lezárult, így új kiadó működteti tovább a G7-et.

Az utóbbi egy hétben sokféle feltételezés jelent meg a változással kapcsolatban, ezért érdemes hangsúlyozni, hogy nem ellenséges felvásárlás történt, sőt, ez volt a legkedvezőbb forgatókönyv, ami portálunkkal történhetett az elmúlt hónapok fejleményei után. A G7 jövőjével kapcsolatos bizonytalanság tavaly novemberben kezdődött, és sok olyan fordulatot hozott, amire mi magunk sem számítottunk, pedig sok mindent láttunk már a médiában töltött éveink alatt. Ez a turbulencia nem tett jót a lapnak, bár remélem, hogy ez kívülről kevésbé volt feltűnő, mint ahogyan mi belül éreztük.

A bizonytalanság most véget ért, és a pohár csak azért nincs teljesen tele, mert a jövőben kisebb stáb készíti a lapot – remélhetőleg csak átmenetileg. Addig is a kisebb létszám reményeink szerint nem fogja érinteni a színvonalat, korábban sem általános portálként működtünk, a jövőben pedig még inkább azokra a témákra koncentrálunk majd, amelyeknél úgy érezzük, hogy a lehető legnagyobb hozzáadott értéket adhatjuk olvasóink számára, legyen az egy teljesen exkluzív téma megírása vagy hírek magyarázata, kontextusba helyezése.

Továbbra is találkozhatnak majd az olvasók Jandó Zoltán cikkeivel, aki az utóbbi években egyebek mellett az energiaválságról szóló írásaival és a NER gazdasági főszereplői közötti viszonyok feltárásával alkotott maradandót. Stubnya Bence továbbra is elemzi majd például a munkaerőpiaci és makrogazdasági fejleményeket, Torontáli Zoltán pedig a kiskereskedelmet. Bucsky Péter írásai valószínűleg továbbra is sok bosszúságot okoznak majd a hatalmon lévőknek és barátaiknak, Hajdu Miklós az adatok feldolgozása mellett továbbra is szállítja hírmagyarázatait, akárcsak Mészáros R. Tamás a nemzetközi politikai-gazdasági cikkeit. És maradok én is, a (fő)szerkesztés mellett figyelve például az ukrajnai háború eseményeire.

A G7 és a Telex között létrejövő, lazább vagy szorosabb partnerség gondolata nem új keletű, portálunk tavaly decemberben elhunyt alapítója, Szentkirályi Balázs és a Telex vezetői több éve dolgoztak egy közös projekt ötletén. Korábban úgy hozta az élet, hogy ez nem jöhetett létre, most örömmel várjuk a megvalósulását. Nem a kötelező udvariaskodás mondatja velem, hogy valamennyiünk számára inspiráló volt a Telex létrejötte, és némi irigységgel néztük azt a hatalmas olvasói biztatást, támogatást, amely megnyilvánult és megnyilvánul a lap irányába. Remélem, hogy a partnerségnek köszönhetően olyanokhoz is eljutnak majd a G7 cikkei, akik eddig nem voltak rendszeres olvasóink.

Törzsközönségünktől a következő hetekben türelmet szeretnék kérni. Nem volt könnyű feldolgozni az elmúlt hónapok eseményeit, ezért április nagyobb részében munkatársaink többsége hosszabb szabadságra megy, hogy maga mögött tudja hagyni ezt a turbulens időszakot. Ezekben a hetekben kevesebb cikk jelenik majd meg, de májustól újult erővel térünk vissza, és reményeink szerint ehhez frissített külső is társul majd belátható időn belül.

Olvasóinknak, támogatóinknak, külsős szerzőinknek köszönjük az eddigi bizalmat, munkát, maradjanak továbbra is velünk, a G7 továbbra is hű lesz ahhoz, amit az elmúlt hat és fél évben közösen létrehoztunk.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkÚj tulajdonoshoz kerül a G7A Telex vezetői által alapított Gazdrovat Kft.-hez kerül a G7 gazdasági portál.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Élet G7 g7.hu telex Olvasson tovább a kategóriában