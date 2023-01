Különdíjat kapott munkatársunk a Fejlesztési Újságíró Díj pályázatán

Pálos Máté díjazott cikkének egyik képe, fotó: Habitat for Humanity Magyarország / Csátich Renátó

A Szabad Európa újságírója, Báthory Róbert nyerte a Minority Rights Group Europe által alapított, a Mérték Médiaelemző Műhellyel partnerségben meghirdetett, negyedszer átadott Fejlesztési Újságíró Díjat. Különdíjat kapott munkatársunk, Pálos Máté, valamint Pintér Luca és Ajpek Orsolya (Telex), továbbá Czömpöl Bianka (Nyugat).

A Minority Rights Group Europe a 2018-ban indult Media, Minorities, Migration programjának keretein belül alapította meg a Fejlesztési Újságírói Díjat, hogy a nemzetközi fejlesztés témájában kiemelkedően magas színvonalú anyagokat készítő újságírókat jutalmazza. A díj partnere a Mérték Médiaelemző Műhely, 2022-es támogatója pedig Hollandia és Finnország magyarországi nagykövetsége volt.

Bármely olyan, magyarországi médiumban 2021. december 1. és 2022. december 15. között megjelent alkotással lehetett jelentkezni, amely a nemzetközi fejlesztés témakörével foglalkozik, ideértve többek között a nemzetközi emberi jogokat, a kisebbségek helyzetét, szegénységet, egyenlőtlenséget, társadalmi változásokat, gazdaságfejlesztési projekteket, méltányos kereskedelmet.

A díjra érkezett pályázatokat háromtagú szakértői zsűri bírálta el, amelynek tagjai Dudás Gergely, az Index volt főszerkesztője, Móricz Ilona, a Független Médiaközpont kuratóriumának tagja, valamint Polyák Gábor, a Mérték Médiaelemző Központ vezetője és az ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszékének vezetője voltak.

A csütörtökön tartott díjkiosztón a zsűri kiemelte, hogy a mostani pályázatok között a szokásosnál is több volt a klasszikus fejlesztési témákkal foglalkozó cikk. A díjazott művek is tükrözik ezt a jelenséget: az energiaszegénységről, a klímaváltozás hazai következményeiről, a bérlakáshiányról és a kisebbségi jogokról szólnak. A riportok szerzői törekedtek a problémák alapos bemutatására, emellett a tágabb, adott esetben regionális vagy országos kontextus felvázolására, sőt, több esetben a megoldási törekvések ábrázolására is. A cikkek láttatják a küzdelmes emberi sorsokat, és ezáltal a problémákat megfoghatóvá, átélhetővé tették az olvasó számára is.

A fődíjat a zsűri a Szabad Európa újságírójának, Báthory Róbertnek adta, a „Ha le kell lőnöm a lovaimat, akkor majd lelövöm, aztán majd jövök én, ennyi” – Aszály és reménytelenség a magyar félsivatagban című cikkéért.

A zsűri értékelése szerint a cikk valóságossá és átélhetővé teszi a klímaválságot, a Homokhátságon élni és dolgozni próbáló emberek életén keresztül. A téma fontossága ellenére nem kap elegendő figyelmet a magyar nyilvánosságban, de a díjazott riport kiváló újságírói eszközökkel hozza azt közel az olvasókhoz.

A zsűri három különdíjat is kiosztott: díjazták Pálos Mátét, a G7 újságíróját, akinek Energiaszegénység élesben: megnéztük a kályhaépítő önkéntesek munkáját című cikke azt mutatta be, hogy az ország egyik legszegényebb településén, a baranyai Ágon kályhaépítő mesterek és önkéntesek szociáliskályha-programmal, a helyi lakosokkal közösen hozott döntések alapján igyekeznek enyhíteni az energiaszegénységet: az elavult vaskályhákat modern hőoszlopokra cserélik. A hazai korszerűtlen, környezetszennyező, egészségkárosító szilárdtüzelés problémájára hívja fel a figyelmet, és a helyi közösségeknek a megoldás felkutatásába való bevonásának eredményességét hangsúlyozza.

Szintén díjat kapott Pintér Luca és Ajpek Orsolya (Telex), akiknek Egy utolsó fotót szeretett volna az ikrekről, Istvánt és Tamást pedig arra kérte: nagyon szeressék a babákat! című riportja egy szivárványcsalád életét mutatja be. A Telex munkatársai egy évig követték István, Tamás és az örökbe fogadott ikrek mindennapjait. A zsűri értékelése szerint a riport roppant elgondolkodtató, magával ragadó, árnyalt és őszinte történet az elfogadásról, a kisebbségi létről és a szeretetről.

A harmadik különdíjat Czömpöl Bianka, a Nyugat.hu újságírója kapta, Mindenkinek lakni kell valahol – Közvetítő lett a város a bérlők és a bérbeadók között Szombathelyen című cikkéért, amely a nyugat-európai ihletésű közösségi bérlakásrendszer bevezetéséről szól, amelynek lényege, hogy a városi önkormányzat a bérbeadók és a bérlők között közvetítve igyekszik enyhíteni a lakhatási szegénységet. A történet feldolgozási módja a megoldási lehetőségre összpontosít, egyúttal hangsúlyozza a helyi partnerség, együttműködés szerepét a tartós gondok enyhítésében.

Rajtuk kívül a zsűri kiemelte Bihari Ádám „Az izraelinek arab vagyok, az arabnak cigány” és Rettegés, kétségbeesés és fegyverropogás – helyszíni riport a szerb–magyar határról, ahol embercsempészek háborúja dúl, című riportjait, Kálmán Attila (Investigate Europe) Kibírhatatlanul drága a lakhatás, és ehhez csendben a kormány is asszisztált című, valamint Kocsis Árpád (Mérce) Menekültválság a felülről szított migránsgyűlölet országában című cikkét, valamint a Telex és a hvg.hu ukrajnai háborúról szóló helyszíni tudósításait.

