Némileg nőtt a mélyszegénységben élők aránya, de tíz éves távlatban harmadára csökkent

A mai hírlevélben lesz szó kárpátaljai cigány menekültekről, az egyiptomi klímacsúcsról, a visszaszoruló szegénységről, egy ingázó bányamérnökről és az iráni tüntetésekről.

G7 Reggel

2022. november 5. | Gazdasági sztorik öt percben

1. Napi G7: Elzárt sátrak

Mit mondanak ők? Az idézett kutatás szerint a kárpátaljai romák többnyire még a legrosszabb szállásokról is pozitívan nyilatkoztak.

Vasárnap kezdődik és szűk két hétig tart az ENSZ klímakonferenciája az egyiptomi Sarm-es-Sejkben, és várhatóan élezni fogja a legnagyobb szennyező, iparosodott országok és a fejlődő országok közötti szembenállást.

Miről fog szólni? A találkozó egyik legfontosabb célja az lesz, hogy megállapodjanak arról, hogy a fejlett országok – mint az USA, az EU-tagok vagy Japán – hogyan és mennyi pénzt adjanak a fejlődő országoknak a klímaváltozásra való felkészülésben.

Miért fontos ez? A klímaváltozást előidéző károsanyagokat legnagyobb részben az iparosodott országok bocsájtják ki – vagy az ott fogyasztott termékek gyártása -, a változó éghajlatnak azonban leginkább szegény és vétlen országok vannak kitéve.

Afrika mintegy 3 százalékban járult hozzá a klímaváltozást előidéző szén-dioxod-kibocsátáshoz, míg az USA és az EU összesen 43 százalékban.

járult hozzá a klímaváltozást előidéző szén-dioxod-kibocsátáshoz, míg az USA és az EU összesen 43 százalékban. Pakisztán egy főre jutó kibocsátása ötöde a világátlagnak és fele a fenntartható szintnek, mégis a klímaváltozásnak leginkább kitett országok között van, az idei brutális áradás után az ország harmada került víz alá.

Mit mond a Nyugat? A téma több mint húsz éve terítéken van, ígéretek is születtek, érdemi lépések azonban nem. Az USA és EU most is nyitottnak mondja magát a tárgyalásokra, de konkrét elképzelésekről nem lehet tudni.

Tágabb kontextus: a klímacsúcs előtt jelent meg egy összesítés, amely a világ 2000 legnagyobb cégét vizsgálta klímaszempontból. Harmadrészüknél szerepel célként a zéró-kibocsátás, de az ilyen cégek mindössze hét százaléka halad terv szerint.