Veszélyben az európai szőlőtermés az extrém időjárás miatt, a magyar borexport viszont nőhet

Hőhullámok, aszályok, tüzek nehezítik a mezőgazdasági termelők életét szerte Európában, a borászok több kiemelt európai borvidéken attól tartanak, hogy az idei termés csak a háromnegyede lesz a többéves átlagnak. Ráadásul a jövőben még extrémebb és kiszámíthatatlanabb időjárási körülményekre kell felkészülniük.

Európa a globális átlagnál gyorsabban melegedik, egyre gyakoribbak a rekord magas hőmérsékletek, aszályok. Így az erdő- és bozóttüzek szezonja hamarabb kezdődik Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában és Görögországban is.

Hamuíz és csepegtetés

Bordeaux-ban július közepén kétszer is lángra kaptak területek, még a városban is füstszag érződött. Előfordult, hogy a tűz miatt neves borászatot is evakuálni kelett, de a szőlő végül megmenekült, a szél az utolsó pillanatban megfordult. A bordeaux-i termelők mégsem lehetnek teljesen nyugodtak, ugyanis a forró napok az előrejelzések szerint folytatódnak.

A szőlőt nemcsak a lángok, hanem a füst is károsíthatja: ha a tőkék fölött lebeg több napig, a bor hamus bukét kaphat. Erre viszont senki sem vevő.

Ha nem fenyeget tűz, nincs füst a közelben, az aszállyal kezd küzdeni: az extrém forróságban a nap megégeti a növényt, a szárazabb föld miatt pedig lassabban termel cukrot, a szőlőszemek kisebbek lesznek. Mindez kevesebb termést és gyengébb minőséget jelent. Egy innovatív bordeaux-i borászat árnyékot adó fákat ültet a szőlő közé, hogy csökkentse a tőkéket sújtó hatásokat.

Portugáliában az utóbbi napokban tíz tüzet jelentettek, de egyelőre szőlőben nem keletkezett kár. A termelők inkább az extrém forrósággal küzdenek: nemrég 47 fokot mértek, ilyen meleg utoljára 1941-ben volt a területen. A mindig optimista gazdák lehűlésben és némi esőben reménykednek a következő pár hétre.

Spanyolországban szőlőtőkék is elégtek Galíciában, és az egész országban tombol a forróság. A katalóniai Torres pincészet jelentése szerint a tűz eddig elkerülte a dűlőit, inkább az elhúzódó hőhullámok okozta károkat igyekeznek enyhíteni. A csepegtetőrendszerek ebben alapvető fontosságúnak bizonyultak.

Olaszország északi részén, Piemontban aszályvészhelyzet van, 50 százalékkal kevesebb eső esett idén, mint az előző években, és háromszor annyi tüzet jelentettek. Azok a borászok a legnyugodtabbak, akiknek a szőlője valamivel magasabb és hűvösebb lankákon fekszik, Dél-Olaszországban viszont a hőség miatt 25 százalékos termésvisszaesésre számítanak.

Nálunk átlagos termést várnak

Az extrém forróság a Sussexben, Kentben és Hampshire-ben termelő brit borászoknak viszont nincs ellenére, egyikük például korai szüretelést és olyan gyümölcsösebb ízt vár a habzó borában, ami korábban elérhetetlen volt ezeken a területeken.

A szakmai várakozások szerint a magyar bortermés a mediterrán országokéhoz képest jobb helyzetben van, inkább az ország keleti felében okozhat problémákat a kevés csapadék. Minden összevetve átlagos termésre van kilátás, nagyobb területi különbségekkel.

A balatonboglári borvidéken gazdálkodó Légli Ottó szerint a nagy nyári meleget a gazdák a megfelelő talajműveléssel kompenzálhatták, hogy ne terheljék túl a növényeket. Ebben a melegben reggel már nincs harmat, a környékbeli patakok kiszáradtak.

A kisebb európai termés miatt a magyar borra nőhet a kereslet. Az év első négy hónapjában is több volt a tavalyinál a magyar borexport mértéke.

