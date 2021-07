A városiak, a nők és a tinédzserek dolgozták fel nehezebben a lezárásokat

Kvízt szerveztek egy oslói társasházban 2020 tavaszán a kijárási korlátozások alatt. Fotó: AFP / Europress.

A járvány alatt sokak tapasztalhatták meg a stressz és a bezártság miatt kialakuló mentális problémák enyhébb vagy komolyabb formáit, és nem csak látszólag lett több a megszokottnál az ilyen eset: egy új tanulmány norvég adatok alapján mutatta meg, hogy 2020-ban jelentősen megugrott a pszichológushoz járók száma.

Hans Hvide és Julian Vedeler Johnsen a norvég egészségügyi rendszer adatait vizsgálva azt nézték meg, hogy 2020-ban hány háziorvosi vizit után kaptak a páciensek beutalót pszichológushoz. A 2017 és 2019 közötti évek átlagához képest 2020 júniusában és ősszel is többen mentek pszichológushoz, júliusban és augusztusban viszont közeledtek a 2020-as számok a korábbi átlaghoz.

A kutatók szerint a lényeges trend ezen belül a beutalók számának őszi megugrása volt, ami kitartott az év végéig. A becslésük szerint a heti beutalók száma átlagosan 17 százalékkal haladta meg a 2017 és 2019 közötti szintet. Ez Hvide és Johnsen szerint arra utal, hogy a járvánnyal szemben kialakított megküzdési stratégiák eddig tartottak ki, innentől kezdve vált egyre többek számára elviselhetetlenné a stressz. Mivel Norvégiában ebben az időszakban nem voltak magasak az esetszámok, a stressz inkább a korábbi lezárások és kijárási korlátozások késleltetett hatása, mint a konkrét félelemé a megfertőződéstől.

A kutatásban azt is megvizsgálták, hogy milyen társadalmi csoportok szenvedték meg leginkább a járvány mentális hatásait. Az derült ki, hogy szeptember és december között a városiak körében jóval nagyobb volt az egy főre eső beutalók megugrása, mint a vidékiek körében, és a nőket jobban megviselte a járvány, mint a férfiakat. Szintén a kevésbé szerencsés csoportok közé tartoztak a tinédzserek. A kutatók azt is megjegyzik, hogy habár más országokban a járvány miatt visszaesést is lehetett tapasztalni a beutalók számában, mivel Norvégiában gyorsan átálltak online megoldásokra, ez a hatás ott nem volt jellemző.

