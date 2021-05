Kínai és orosz motorral már csak vánszorog a magyar oltási program

Nagy Ádám orvos beolt egy férfit a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcina első adagjával az egri Markhot Ferenc Kórház rendelőintézetében kialakított oltóponton 2021. május 6-án. Fotó: MTI/Komka Péter

Egy nap sem telt azóta, hogy megírtuk, a rendelkezésre álló készletek alapján nyugodtan hirdethetne újabb százezer adagos „Pfizer-napot” a kormányzat, és szinte pontosan ez történt: ma reggel megjelent a tájékoztatás a hivatalos oldalon arról, hogy 144 ezer, jellemzően március elejéig regisztrált már Pfizer-oltást is tud foglalni a péntek és jövő kedd közötti napokra.

Nem sokkal később a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely arról beszélt, hogy a 16-17 évesek közül 96 ezren regisztráltak (számukra csak ez az oltóanyag engedélyezett egyelőre). Mivel ez a korosztály ennél közel százezer fővel népesebb, az újabb Pfizer-napra felszabadított mennyiség nagy része onnan származik, hogy ennyi 16-17 éves nem jelezte, hogy szeretné beoltatni magát.

Ahogy tegnapi cikkünkben bemutattuk, májusban alaposan visszaesett az oltási tempó, és ebbe a trendbe illeszkedik a ma közzétett adat (29 ezer első alkalommal beoltott) is. Közben megjelentek az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) honlapján a múlt heti részletes magyar adatok, amelyekből látszik, hogy melyik vakcinából mennyit adtak be.

A korábbi hetekhez képest több feltűnő különbség is van. A legnagyobb, hogy míg április 26. és május 2. között (a 17. héten) Sinopharmból 327 ezer adagot adtak be első oltásként, addig május 3. és 9. között csak 68 ezret. Igaz, a kínai oltóanyag így is a legnagyobb mennyiségben felhasznált vakcina volt, mert a második helyezett Szputnyik V-ből 60 ezret használtak fel.

Pfizerből mindössze 43 ezret adtak be első oltásként, amire (ennél kevesebbre) utoljára február közepén volt példa, amikor hetente még csak negyedakkora mennyiség érkezett ebből a vakcinából, mint mostanában. Ennek részben az volt az oka, hogy nagyobb mennyiségre volt szükség a második körös oltásokra, részben pedig az, hogy elkezdődött a tartalékolás a 16-17 évesek számára.

Ez nem lett volna probléma, ha a bőven rendelkezésre álló Sinopharmot ugyanolyan sokan fogadták volna el, mint egy héttel korábban, de ez nem így történt, ahogy a Szputnyik V és az Astrazeneca beadása sem futott fel a mennyiségeik által elméletileg lehetővé tett mértékig. Vagyis múlt héten a keleti vakcinák voltak az oltási program motorjai, ez azonban csak lassú előrehaladást tett lehetővé. A következő napokban választ kapunk arra, hogy a Pfizerrel sikerül-e fokozni az oltási tempót.

