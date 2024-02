Trump elnökként eszkalálná a kereskedelmi háborút Kínával, ami a magyar gazdaságra is veszélyes lehet

Donald Trump egykori elnök egy 2024-es kampányrendezvényen az Iowa állambeli Waterlooban 2023. december 19-én. Fotó:AFP/Europress

Az elnökjelölt tovább élezné az előző elnöksége idején megnyitott kereskedelmi háborút Kínával szemben. A belengetett 60 százalékos exportáruvám drasztikus hatással lenne a globális kereskedelemre, és Magyarország sem járna jól.

Mi történt? Donald Trump a kínai áruk vámját korábban megnégyszerezte, de a 12 százalékos – és a Biden-adminsiztráció által is továbbvitt – vámokat megválasztása esetén akár 60 százalékig is felemelheti, írta meg a Washington Post. Trump egy interjúban is beszélt szándékáról.

Trump 2018-as vámemelése nem érte el eredeti célját, nem csökkentette az amerikai kereskedelmi hiányt, sem a kínai exporttöbbletet.

A blokkosodás és gazdasági protekcionizmus megingathatatlan szándéka abban is megnyilvánult, hogy Trump további 10 százalékos általános importvámot is bevezetne.

Tágabb perspektíva: A világ két legnagyobb gazdaságának ilyen mértékű vámháborúja a teljes globális gazdaságot drasztikusan érintené.

A kereskedelem alárendelése a geopolitikai szembenállásnak a blokkosodás felé sodorja a világkereskedelmet – a gazdasági értelemben vett globalizáció trendjével szemben az olcsó vámok és tarifák rendszere miatt az elmúlt évtizedekben minden korábbinál kevesebb költséggel és gyorsabban lehetett szabadon mozgatni a világon az árut.

Számokban: A World Trade Organization (WTO) korábban kiszámolta: a világgazdaság kettészakadása – egy Egyesült Államok központú és egy Kína központú gazdasági buborékra – a teljes bolygó termelését egy-két évtized alatt mintegy 5 százalékkal csökkentené.

A baráti kereskedelem a WTO-elemzők szerint magasabb árakhoz és kisebb profithoz vezetne a nyugaton, úgy, hogy a költségek a szegényebb országokon aránytalanul oszlanának el.

Igen, de a korábbi USA-Kína kereskedelmi háború egyes kisebb országoknak, és köztük Magyarországnak is, rövid távon gazdasági növekedést jelentett.

A kínai termékek a vámok miatt kiárazódtak a növekvő amerikai piacról, és a kínai importot az Egyesült Államok elkezdte más országok termelésével kiváltani.

Azonban ez a rövid távú nyereség hosszabb távon és intenzívebb gazdasági blokkosodás esetén veszteségbe fordulhat: a tartós vámháború és/vagy a világgazdaság blokkosodása makroökonómiai modellek szerint majdnem minden gazdaság jövedelmi szintjét visszafogná.

Nem véletlen, hogy a magyar külügyminiszter szerint Magyarország érdeke a minél szabadabb és nyitottabb kereskedelmi egyezmények rendszere.

Orbán álláspontja: A magyar kormány nyíltan támogatja Trumpot az elnökjelölti és elnöki harcában, a magyar miniszterelnök egyenesen úgy fogalmazott: Trump képes megmenteni a nyugati világot.

