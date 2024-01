Az épületek több mint fele megsemmisült vagy megsérült a Gázai övezetben

Gázai férfi siratja anyját, akinek maradványait pokrócba csavarja tartja. Fotó: AFP

Január 15-tel érkezett el a századik napjához a Gázai övezet elleni izraeli hadjárat, amely során a lakosság 85 százaléka (több mint 1,9 millió ember) hagyta el otthonát, műholdfelvételek alapján pedig az épületek több mint 50 százaléka megsemmisült vagy megrongálódott – írja az Axios.

Az övezet északi, leginkább zsúfolt részeiben az épületek 70-80 százaléka sérült. A déli részeken is jelentősek a károk, ahol a New York Times szerint több mint kétszáz 900 kilogrammos bombát vetett be Izrael, annak ellenére, hogy a területet biztonságosnak nevezte civilek számára.

Pusztító erejük miatt ilyen bombákat elvétve használnak lakott területeken, a CNN-nek egy biztonságügyi szakértő azt mondta, hogy a vietnámi háború óta nem volt olyan mértékű bombázás, mint a gázai háború első hónapjában.

Eddig 24 ezer gázai halt meg a háborúban – 70 százalékuk nő vagy gyerek – a Gázát kormányzó Hamász szerint. Az ENSZ szerint nincs biztonságos hely az övezetben, egyre kevesebb az élelmiszer és az ivóvíz, az egészségügy “összeomlóban”, az éhínség esélye napról napra nő.

“Egyre több embert zsúfolnak be egy egyre kisebb területre, ahol egyre több erőszakkal és egyre nagyobb nélkülözéssel szembesülnek” – közölte pár napja Martin Griffiths, az ENSZ sürgősségi segélyezési koordinátora.

Az október 7-i terrortámadásban a Hamász nagyjából 240 túszt ejtett, közülük több mint százan szabadultak meg. Izrael szerint eddig 25 izraeli túszt ölt meg a Hamász.

