Amerika újabb fogást vet be Oroszország ellen, mérsékelt reményekkel

Az Oroszországgal szemben az ukrajnai agressziót követően hozott szankciók hatékonyságának megítélése közel két évvel az invázió kezdete után nem egyszerű dolog. Azt erős túlzás lenne állítani, hogy az orosz gazdaság jól áll: a tavalyi növekedést nagyrészt a hadiipar hajtja, az infláció emelkedik, az alapkamat 16 százalék, a képzett munkaerőből hiány van, és a fenti folyamatok erős béremeléseket kényszerítenek ki, amelynek jó részét a hadiipart és a hadsereget eltartó költségvetés állja.

Másfelől azonban Oroszország messze nem omlott össze és nem szigetelődött el; olajexportja ha valamelyest meg is csappant, de folyik; importja stabil és magas; hadi termelése ennek köszönhetően összeszedte magát; és tartalékai is vannak még – a tavalyi, 3,5 százalékos növekedést hozó év nemcsak a szankciós helyzet és a hadiállapot, de az elmúlt bő évtized békésebb időszakainak tartósan gyenge gazdasági teljesítményéhez viszonyítva sem rossz.

Joe Biden elnök kormánya ezen a helyzeten most egy újabb szankciós húzással próbál változtatni: egy december végén kiadott rendelet értelmében az Egyesült Államok először vezet be másodlagos vagy második szintű szankciókat Oroszországgal, illetve az oroszokkal üzletelő harmadik országbeli bankokkal szemben.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az amerikai hatóságok a jövőben nem csak a szankcionált orosz személyekkel és vállalatokkal való közvetlen üzletelést tiltanák, hanem az Amerika által szankcionált oroszokkal üzletelő, harmadik országban működő bankokkal való kapcsolatokat is büntetnék. A lépés mögött az az elképzelés, hogy az amerikai pénzügyi rendszerhez és a dollárelszámolásokhoz való hozzáférés értékesebb a nagyobb bankoknak, mint az orosz biznisz, ezért felhagynak majd az orosz hadiipar kiszolgálásával.

Az optimistább amerikai várakozások szerint ezzel sikeresen le lehet fojtani az orosz hadiipart, bár sok múlhat a betartatás részletein. Ez a módszer egyszer Irán ellen már bejött – ám támogatóbb nemzetközi környezetben és egy gyengébb rezsim ellen.

Az első szintű szankciók keretében az amerikai piacon működő pénzintézetek számára tilos a szankcionált orosz entitásokkal üzletelni (illetve az üzletelés büntetést von maga után). Az amerikai jelenléttel nem rendelkező bankok számára ugyanakkor semmi sem gátolja a szankcionált orosz entitásokkal való üzleti kapcsolatot, ahogy az amerikai pénzügyi rendszer tagjai számára sem gátolja semmi, hogy levelezőbanki kapcsolatot létesítsenek az olyan, Amerikán kívüli bankokkal, amelyek szankcionált orosz entitásokkal üzletelnek.

A második szintű szankciók lényege, hogy az amerikai kormány megtiltja a szankcionált orosz entitásokkal üzletelő harmadik országbeli bankokkal való kapcsolatot az amerikai pénzintézetek számára. Ez következésképpen azt is jelenti, hogy aki szankcionált oroszokkal üzletel, és rajtakapják, az elveszti az amerikai pénzügyi rendszerhez és a dollárelszámolásokhoz való közvetlen hozzáférését. Ha tehát például egy szankcionált orosz hadiipari beszállító egy dubaji bankok keresztül intézi beszerzéseit, akkor innentől kezdve a dubaji bank kizárható az amerikai piacról.

Secondary sanctions will further isolate 🇷🇺 by making foreign banks that maintain ties w/ 🇷🇺 SDNs “toxic” to US banks. Treasury is telling US banks they’ll face big penalties if they maintain ties to foreign banks that work with 🇷🇺 targets.

US banks will cut those banks off

6/ pic.twitter.com/Kpnh61hjaJ

— Daniel McDowell (@daniel_mcdowell) December 22, 2023