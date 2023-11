Az egyik magyar kiviszi a pénzt Ausztriába, és odaadja a másiknak, aki hazahozza

Magyar vagy, ugye? – kérdez vissza azonnal a food truck ablakából az eladó, amikor nyilvánvalóan erős akcentussal próbálom kérni tőle a pizzát a parndorfi designer outletben. Ekkor már nem lepődöm meg, mert előtte gyakorlatilag bármelyik üzletbe mentem be, mindenhol fül- és szemtanúja voltam a vásárlók és eladók közötti magyar beszélgetéseknek. Parndorfban eljutottak oda, hogy a német mellett ma már szlovákul és magyarul is biztosan ki tudják szolgálni a vevőket szinte minden üzlet, pedig abból nincs kevés, összesen már 160 bolt várja a látogatókat.

Idén 6 millió vásárlóra számítanak a bevásárlóközpontban, ez 400 ezerrel lenne több, mint a 2022-es forgalom. Hetente 100-150 ezer közötti látogatót fogadnak, és ahogy Mario Schwann, az outletet működtető McArthurGlen helyi cégének vezetője mondta a G7-nek, a magyar vásárlók aránya 13-18 százalék között mozog. Azaz durván minden hatodik vásárló Magyarországról érkezik.

Ennél is érdekesebb adat azonban, hogy az outletben dolgozó 2000 alkalmazottnak ma már több mint a harmada magyar, azaz közel 700-an járnak már ki naponta dolgozni a bevásárlóközpontba.

Furcsa belegondolni, hogy Magyarországon reggelente most már egész sokan azért ülnek autóba, hogy Parndorfba beérjenek a munkaidő kezdetére, de az autópályán mellettük halad kifelé a vásárlók egész nagy része is, akiket ők fognak kiszolgálni. A vevők Parndorfban átadják az itthon megkeresett pénzüket a magyar eladóknak, akik osztrák bér formájában jellemzően visszafelé hozzák a pénzt, hiszen annak jelentős részét itthon költik el.

Az outlet pénzügyi adatai nem nyilvánosak, de Mario Schwann azt mondja, 2023-ban várhatóan nagyon jó évet zárnak bevételben és nyereségben egyaránt. A magyarok érdeklődése idén is fokozódott, az év első felében körülbelül 15 százalékkal nőtt a számuk éves szinten.

A munkavállalók számára nyilvánvalóan a magyarnál jóval magasabb bér az elsődleges vonzerő. Ausztriában szinte mindig ágazati kollektív szerződésekben rögzítik a minimálisan kötelező fizetési sávokat, Parndorfban a takarító személyzettől kezdve a szakács-pincéreken és a bolti eladókon át sok magyar dolgozik a raktárakban is, akik pedig régebb óta kint vannak, könnyen lépnek előre a ranglétrán, például boltvezetők vagy akár területi menedzserek is lehetnek. Mindenesetre a havi 1500-2000 euró közötti kezdő fizetések jellemzőek, amit szokás szerint évente 14-szer folyósítanak, ezt a képet azonban erősen áranyalja, hogy magyar szemmel nézve kiugróan sok a részmunkaidős és egyéb foglalkoztatási lehetőség is.

Parndorfban csak az alkalmazottak 40 százaléka dolgozik teljes munkaidőben. A részmunkaidősök aránya 49, a csak szombaton dolgozóké pedig 11 százalék. A részmunkaidőt persze rugalmasan is lehet szervezni, gyakran megoldható, hogy például egy magyar dolgozó csak heti 20 órát vállal, két vagy három munkanapon, így az ingázás költsége alacsonyabb. Az outletbe egyébként olyan sok magyar jár ki dolgozni, hogy ma már az egyes nyugat-magyarországi városok környékére külön telekocsi csoportok alakultak, ezzel is alaposan csökkenteni lehet az utazási költségeket.

Az outlet folyamatosan bővül, eddig öt fejlesztési fázisban összesen 200 millió euró (75,7 milliárd forint) befektetést hajtott végre a tulajdonos, és a látogatók száma is emelkedik, ezért a boltok és a kiszolgáló létesítmények folyamatosan keresnek új embereket, elsősorban olyanokat, akik angolul, németül és még egy harmadik nyelven is el tudják látni a munkájukat. (A környező országok mellett az arab világból és Ázsiából is sok csoport érkezik Parndorfba, ilyen nyelvismeret extra előnyt jelent). A kereskedelmi ismeretekre sok esetben akár helyben is kiképzik a jelentkezőket.

Ahogy Mario Schwann mondja, a látogatók többsége mindig is élménnyel egybekötött vásárlásnak tekintette a parndorfi kiruccanást, és a fejlesztéseknél is erre koncentrálnak. Olyan kiegészítőkkel látják el a központot, amely élményszerűbbé teszi a tartózkodást, de nem veszi el a fókuszt a shoppingolástól. Ilyen például az aktív foglalkozásokat is nyújtó, akár egész napos gyermekmegőrző, vagy újabban a food-truck udvar kiépítése.

Mario Schwann azt mondja, felméréseik szerint a csökkentett árú vásárlás, a kirándulás és az élmények triója mellett a látogatók általában a nagy választékot szokták megjelölni vonzerőként. Ez már a Bécsből érkezőkre is igaz, mert ők Parndorfban koncentráltabban, könnyebben és gyorsabban érnek el nagyobb áruválasztékot, mint bármelyik bécsi bevásárlóközpontban vagy klasszikus bevásárló utcában (például a Mariahilfer Strasse vagy a Kärtner Strasse). Különösen igaz ez azoknak, akik luxusmárkák iránt érdeklődnek, erre Parndorfban külön részt építettek ki.

Ha pedig ez Bécsnél is így van, akkor különösen igaz a vonzáskörzet további részeiből érkezőkre, így a magyarokra is. Az üzleti tervezésnél egyébként 5,4 millió olyan lakossal számolnak, aki kevesebb mint 90 perc alatt eléri az outletet, ez Magyarországon akár még Tatabánya környéke is lehet, ha az M1-es autópálya mentén számolunk.

Már a koronavírus-járvány előtt is érezhető volt, de a járvány utáni időszak egyik érdekes fejleménye, hogy az outletben nagyot nőtt a Romániából érkezők száma. Amikor azt kérdezem Mario Schwanntól, hogy átutazóban lévő romániai impulzusvásárlókról van-e szó, azt mondja, sok esetben nem, mert a felmérések szerint a látogatók hajlandóak akár 5-6 órát is autózni az élményvásárlásért. Tipikusnak mondható az is, hogy az osztrák síterepekre igyekvő Romániából érkező turisták kimondottan betervezik a parndorfi bevásárló-kitérőt, de egyébként ha azzal számolunk, hogy valaki a luxus kategóriában tervez vásárolni, akkor anyagilag is eleve megérheti a hosszabb utazás.

Az outlet közvetlen közelében két nagyobb hotel is van, Mario Schwann szerint ezek szinte mindig tele vannak, és úgy véli, akár lenne kereslet egy harmadikra is. Az utazási irodák ugyanis előszeretettel állítanak össze olyan lokális csomagokat, ahol Bécs és Burgenland fő látnivalói mellé Parndorfot is bekapcsolják, és a szállást is oda szervezik.

Parndorf, azaz magyarul Pándorfalu lakossága jelenleg 4700 fő, és a falu határában lévő bevásárlóközpont messze a legnagyobb helyi adóbevételt generálja nemcsak a környéken, hanem egész Burgenland tartományban is. Természetesen a 160 üzlet, a kapcsolódó vállalkozások és maga az outlet is fizet helyi adót. Mario Schwann azt emeli ki, hogy emellett a helyieknek üzleti lehetőségeket is ad az outlet, mert adott esetben nem kell munkába ingázniuk Bécsbe, de a központban lévő üzletek sok szolgáltatást is igénybe vesznek a helyi cégektől, és ez is motorja a helyi gazdaságnak.

