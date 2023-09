Nem evakuáltak időben, a felkészületlenség miatt is halt meg legalább ötezer ember a líbiai áradásban

Több ezren szörnyethaltak a líbiai Darnában (angol neve Derna), amikor a heves esőzések miatt a város felett épített két gát átszakadt, és a tengerparti település jelentős részét elmosta a lezúduló áradat.

Számokban: az áldozatok száma cikkünk írásakor már 5 ezer felett volt, az eltűntek számát pedig legalább 10 ezerre becsülik a hatóságok. Ez jelentős hányada a régió lakosságának, mivel Darnában és környékén közel 100 ezren éltek.

“We don’t need weather warnings, we never needed them before”

Libya is what happens when you don’t have an adequate, early severe weather warning system. >5,000 people are estimated to have lost their lives due to storm Daniel. There was no/or very limited warning. pic.twitter.com/bPnArf8YUd

— Met4Cast (@Met4CastUK) September 12, 2023