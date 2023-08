A női foci még úgy is csak startup fázisban van, hogy soha nem nézték ennyien

Életkép a hétfői Ausztrália-Dánia (2-0) nyolcaddöntőről. Fotó: DAVID GRAY / AFP

Az Ausztráliában és Új-Zélandon zajló, meglepetésekkel tarkított női foci-VB a legjobb úton halad afelé, hogy minden idők legnézettebb női sporttornája legyen. Amikor a kétszeres címvédő, a női labdarúgást emberemlékezet óta domináló amerikai válogatott vasárnap kiesett úgy, hogy a svédektől tizenegyesekkel kikapott egy, a gólvonalon úgy fél milliméterrel áthaladó labdával, máris megdőlt a női labdarúgó világbajnokságok eddigi nézőrekordja, pedig még csak a nyolcaddöntőknél tartunk.

Igaz, a csúcsdöntést előre biztosra lehetett venni, hiszen most először rendezik a tornát 32 csapattal, ami egyúttal több meccset és így eladott jegyet is jelent. A helyszíni nézőknél azonban érdekesebb a tévéközvetítések globális nézettsége, ami szintén a női foci növekvő népszerűségét mutatja.

Bár a tornát az amerikai és az európai nézők szempontjából kedvezőtlen időzónában tartják, a FIFA így is több mint 2 milliárd nézőt vár. Majdnem kétszer annyit, mint ahányan az előző, 2019-es világbajnokság meccseibe pillantottak bele.

A női sport nézettsége amúgy is világszerte nő.

Angliában a női FA-kupa döntőt tavaly 77 ezren látták a Wembley-ben, az angol-német EB-döntőn is telt ház volt. A női meccsekre ráadásul ezekre egyre többen is fogadnak, ami szintén az erősebb közfigyelem irányába hat.

Az is egyfajta mérföldkő volt, hogy tavasszal a befektetők 53 millió dollárt voltak hajlandók fizetni az amerikai női ligának, hogy egy majdani San Franciscó-i csapattal 14 csapatosra bővüljenek. Három éve még tizedennyiért is meg lehetett kapni a csatlakozási lehetőséget.

A női labdarúgás népszerűsége főleg Amerikában és Nyugat-Európában növekszik, amit sokan gender szempontokból igyekeznek megítélni.

Ennek a sportág női válfajának marketingjében is van szerepe: a FIFA is azt hangsúlyozza, hogy a női foci nézői elkötelezettebbek a nemi egyenlőség, az LMBTQ-jogokkal és más “progresszív értékekkel” kapcsolatban, és ez a vállalatok imázsformálásában is releváns szempont lehet.

A női foci támogatása azonban így is elmarad egyelőre a várakozásoktól. A mostani torna közvetítési jogait a FIFA csak 100 millió dollárral kevesebbért tudta eladni: az eredetileg remélt 300 millió dollárhoz képest csak kb. 200 millió folyt be, a nemzetközi labdarúgó szövetség emiatt azzal fenyegetett, hogy a legnagyobb európai piacokon nem lesznek láthatóak a meccsek. A torna főszponzorai is csak nagyon későn lettek meg, ami ugyancsak arra utal, hogy az ajánlatok elmaradtak a várakozásoktól.

A most zajló torna pénzügyi mérlegéről csak a FIFA jövő évi jelentéséből lehet majd pontosabb számokat látni, de az már most látszik, hogy a férfi tornákhoz képest az üvegplafon továbbra is elég alacsonyan van.

Míg a tavalyi férfi világbajnokságon a pénzdíj 440 millió dollár volt, most csak negyedakkora. Amikor Infantino FIFA-elnököt a nyitómeccs előtt korábbi ígéreteivel szembesítették, hogy minden résztvevő játékos legalább 30 ezer dollárt kap majd, ő inkább arról beszélt, hogy szerinte most mindenkinek a focit kellene élveznie. “Ha valaki még mindig nem boldog valami miatt, sajnálom. Én mindennel elégedett vagyok és szeretek mindenkit”.

A játékosok díjazása alapvetően a nemzeti szövetségeken múlik, de egyértelmű, hogy a női labdarúgás piaci értéke a növekvő népszerűség ellenére továbbra sem vethető össze a férfiakéval.

Az UEFA becslése szerint az európai női klubfoci kereskedelmi értéke 2021-ben 116 millió euró volt. Összehasonlításul: a férfié 30 milliárd euró körül van, a különbség tehát két-három nagyságrendnyi.

“A női labdarúgás még a startup fázisban van”

– értékelte a sportág helyzetét átfogó jelentésében Karen Carney, volt angol válogatott labdarúgó, a BBC és a Guardian futballszakértője.

A nőknél a legtöbb nyugat-európai országban is csak az elmúlt években jöttek létre az első profi ligák, és a csapatok kiadásai többnyire meghaladják a bevételekét, így financiálisan elég kiszolgáltatott a helyzetük a tulajdonosok újabb pénzügyi injekciói felé. Annak ellenére, hogy a női topligás játékosok fizetése Angliában évi 25 ezer font körül van, miközben a férfi Premiere League-ben a játékosok átlagfizetése meghaladja az évi 3 milliót.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Élet Világ labdarúgás női labdarúgás sport Olvasson tovább a kategóriában