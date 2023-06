A világ legnépesebb országában az evolúció és a periódusos rendszer helyett a nemzeti büszkeség lett a tananyag

Tanárok, szülők és kutatók megkérdezése nélkül változtatták meg az indiai iskolák tananyagát úgy, hogy a 16 éven aluli diákoktól nem csak, hogy nem kérik számon bizonyos természettudományos és társadalomtudományos tantárgyak anyagát, hanem azokat egyszerűen eltörölték a tankönyvekből.

Eltűnt Faraday neve az elektromosság és mágnesesség tananyagából, Darwin evolúció-elmélete is ment a kukába, csak úgy, mint az ipari forradalom ismertetése a felsőbb évfolyamok számára. Nem menekültek meg a fejezetek a demokrácia és sokszínűség, a politikai pártok és a demokrácia kihívásait taglaló részekből sem.

Az indiai iskolák tananyagát a helyi oktatási minisztérium alá tartozó szakmai szervezet, az Oktatásért, Kutatásért és Képzésért Felelős Nemzeti Tanács (National Council of Educational Research and Training, továbbiakban: NCERT) határozza meg, azonban a NCERT lényegében aláfekszik a jobboldali kormánypárt akaratának.

Az oktatási átalakítást a Covid-járvány alatti időszakban kezdték meg azzal az indokkal, hogy a diákok terheit akarják csökkenteni, és ezeket a témákat kihagyták a számonkérések során. Csakhogy az új tanévben már nem csak a számonkérés során nem fognak találkozni a diákok ezekkel a témakörökkel, hanem a tankönyvekből egyáltalán nem értesülhetnek a létezésükről. Az NCERT szerint a tananyag karcsúsítása igazából csak a redundanciát hivatott kivédeni, mert a hiányzó részek más fejezetekben valamilyen formában előkerülnek, így újbóli megjelenésük irreleváns.

A majomból nem lehet indiai ember

India szakpolitikai lépései az utóbbi években lassan, de biztosan a szélsőséges hinduista nacionalizmus irányába csúsznak el. Egy évvel azelőtt, hogy a jelenleg is kormányzó jobboldali Bharatiya Janata Párt újból megnyerte a választásokat, az oktatási miniszter pedig nyilvánosan kijelentette, hogy szerinte az indiai emberek őse nem lehet a majom, Charles Darwin evolúcióelmélete tudománytalan. “A közoktatásban és a felsőoktatásban is változásra van szükség, mert amióta ember él a Földön, azóta emberként létezik,

senki sem látott még majmot emberré változni.

– tette hozzá.

Ennek megfelelően a 2021-2022-es tanév során Darwin evolúcióelmélete szép csendben kikerült a 9-10 osztályosok vizsgaanyagából, a 2022-2023-as tanév pedig már úgy indult, hogy a tankönyvben sem kapott helyet az elmélet. A lépés azért drasztikus, mert így azok a diákok, akik 11. és 12. évfolyamon nem választják külön fakultációban a biológiát, hallani sem fognak Darwinról.

Nem csak Darwin esik áldozatul a tankönyvi tisztogatásnak. India lakossága ugyan főként hindukból áll, de van egy jelentős, 200 milliós muszlim kisebbsége is, akiket az új tananyag látványosan marginalizál. India történetének egyik meghatározó pontja volt Mahatma Gandhi meggyilkolása.

Az elkövető a hindu szélsőséges Nathuram Gode volt, aki több szálon is az RSS-hez kapcsolódott. Gandhi tanítása, mely megbékélésre intett hinduk és muszlimok között, erős ellentéte volt a hindu egyeduralomra vágyó RSS-ideóligájának. Korábban a tankönyvekben még kifejtették, hogy Gandhi szerint ha Indiát teljes mértékben átalakítják egy hindu állammá, az az ország vesztét jelentené – ez az állítás kikerült a tankönyvből. Így járt az angol gyarmati sorból felszabaduló India első oktatási minisztere, a függetlenségi harcokat is megjárt, muszlim vallású Maulana Abul Kalam Azad neve is. Azad avatta fel az első Indiai Tudományegyetemet, melyet aztán még egy sor hasonló, india szerepét a nemzetközi tudományos életben meghatározó helyre repítő intézmény követett.

Háttérhatalom egészen közel

A változások mozgatórugója azonban nem is a kormánypárt, hanem egy jelentős politikai befolyással bíró, félkatonai hindu nacionalista mozgalom, a Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS.) A jelenlegi miniszterelnök, Narendra Modi maga is aktív RSS-tag volt.

Az önkéntes tagsággal bíró RSS története közel egy évszázadra nyúlik vissza, a britek elleni egyik lázadó szervezetként jött létre. Az ideológiájuk középpontjában India tisztán hindu társadalommá kovácsolása és felemelése áll. Kiemelt figyelmet kap a múltba tekintés, azzal a csavarral, hogy a nem hindu elemeket inkább figyelmen kívül hagyják.

Nézeteik az európai nacionalista, jobboldali mintához hasonlóak, a második világháború során szimpatizáltak Adolf Hitlerrel és Benito Mussolinivel is. Az RSS szervezeti gomba módjára szaporodtak, tagjaik közül pedig ma már rengetegen ülnek döntéshozói székben is – elég csak a miniszterelnökre, Narendra Modira gondolni, aki 8 évesen már tagja volt a szervezetnek, és azóta sem lazult a kapcsolatuk. Modi kiváló szervező volt, ezt a képességét hamar felismerték. A Bháratíja Dzsanatá Párt (BJP), mely 2014 óta van kormányon, lényegében az RSS alapjain jött létre. A viszonyuk a mai napig szoros, az RSS a BJP-n keresztül próbálja a kulturális ideológiáját terjeszteni, a BJP pedig többé-kevésbé de segíti ezt, attól függően, hogy a saját politikai népszerűsége hogy áll. A legutóbbi választásokkor az RSS aktívan kivette a részét a szavazók mobilizálásból – természetesen a BJP-t támogatva.

“Távolodni kezdünk a racionális gondolkozástól és a felvilágosultságtól, a nyugati értékektől – mondja egy, az RSS tananyagra gyakorolt hatását vizsgáló egyetemi történész. “Az evoulúció ellentmond a teremtéstörténeteknek. A célpont a történelem, de a tudomány lesz az áldozat.”

