Szerbia szívesen látja a Putyin rezsimje elől menekülő, jól képzett oroszokat – de nyugalomra nem számíthatnak ott sem

Ana Brnabić. Fotó: AFP/Europress

Ezek a fiatalok nyugati irányultságúak, nagyon jól képzettek, ellenzik a háborút. Ez jó dolog számunkra.

– mondta el az Oroszországból Szerbiába menekülőkről Ana Brnabić, szerb miniszterelnök a Bloomberg rendezvényén, ahol arról is beszélt, hogy a másutt nem szívesen látott oroszokat még ösztönzőkkel is igyekszik elcsábítani az országa. Elsősorban az informatikai ágazat toborzási nehézségein könnyít az ott igényelt képességekkel felvértezett szakemberek érkezése, de a szerb költségvetés szempontjából is előnyös ha az országban fizetnek adót tehetséges munkavállalók ezrei.

A kormány részéről szívélyes fogadtatás ellenére az országba érkező orosz menekültek nem mentesülnek a háború következményeitől. Erőszakkal, fenyegetésekkel és online megfélemlítési kampányokkal is szembesülhettek a Putyint bíráló oroszok, Szerbiában ugyanis sokan nem hajlandók elítélni Oroszországot, történelmi szövetségesüket, miután az megszállt ukrán területeket. Személyekhez szóló inzultusokra is van példa, a Kremllel szimpatizáló szerb szélsőjobboldali erők az „Evil Eagles” nevű Telegram-csatornán fényképpel együtt azonosítják és nevezik meg az országba érkezett oroszokat,

illetve sértő, fenyegető megjegyzéseket szegeznek nekik.

Szerbia ambivalens hozzáállását az orosz-ukrán háborúhoz Brnabić is megerősítette, az ország ugyanis amellett, hogy az Európai Unió tagjelöltjeként igyekszik idomulni az európai külpolitikához, ellenzi az unió által Oroszországra kivetett szankciókat. A szerb kormány elítéli az Ukrajnát érő orosz támadásokat, ám véleménye szerint az unió intézkedései nem korlátozzák Oroszország haderejét, illetve annak bevetésére vonatkozó hajlandóságát. Az álláspontot Brnabić Szerbia 1990-es évekbeli elszigetelésével indokolta, amikor Jugoszlávia felbomlását követően a belgrádi kormányt számos büntetőintézkedés sújtotta. Felmerült továbbá Koszovó szuverenitásának Szerbia számára „nehéz” és „érzelmekkel teli” kérdése is, amiben az Európai Unió és az Egyesült Államok közvetítésével próbálnak a vitában álló felek kompromisszumra jutni.

