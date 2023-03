A globális szénfogyasztás még nem tetőzött, és nagyon messze vagyunk attól, hogy a kivezetésről szó lehessen

HECTOR RETAMAL / AFP

A globális szénfogyasztás jövőre tetőzik, mivel a klímavédelmi- és gazdaságpolitikai intézkedések a tisztább energiaforrások felé terelik a világot, de a BloombergNEF kutatócég szerint több kiszámíthatatlan tényező is meghatározhatja, hogy pontosan mikorra tűnhet el a globális energiamixből a leginkább szennyező energiahordozó.

A globális szénfogyasztás az elmúlt két évben több okból is megugrott, hozzájárult ehhez a Kínában és Indiában kialakuló áramhiány, valamint az is, hogy Európa részben a szénfogyasztás növelésével váltotta ki az orosz földgáz importját. A kutatócég két forgatókönyvet modellezett, az egyikben csak gazdasági hatásokkal számoltak, a másikban viszont kibocsátáscsökkentő intézkedéseket is figyelembe vettek.

Mindkét forgatókönyv alapján arra jutottak, hogy jövőre tetőzne a globális szénfelhasználás, viszont mindkettőben jelentős hatása van néhány nehezen előrejelezhető tényező alakulásának. Például ilyennek számít a megszűnő munkahelyek miatt kialakuló ellenállás a bányák bezárása ellen, vagy a bányák tulajdonosainak lobbitevékenysége. Szintén nagyon fontosak Kína megújuló energiát érintő intézkedései és a szegényebb országok energiaátmenetét elősegítő intézkedések.

A BloombergNEF szerint még nagyon szigorú klímavédelmi intézkedések mellett is arra lehet számítani, hogy a szenet szén-dioxidot a légkörbe juttató energiaforrásként fogják használni a világban az évszázad közepéig. Ekkora a kereslet a 2024-es szintjéről 70 százalékkal esne vissza, és a maradék felhasználás kibocsátását szén-dioxid-leválasztó technológiával lehetne semlegesíteni. Ennek a technológiának a fejlesztéséhez viszont még jelentős beruházásokra lenne szükség.

A jelentés szerint miközben Indiában és Kínában nőtt a belföldi szénkitermelés, olyan fontos exportőr országokban, mint az USA vagy Ausztrália, csökkentek a kitermelésbe irányuló befektetések. Ennek hosszabb távon pedig az ár emelkedése lehet a következménye, ami végeredményben a szénimportőr országokban is fogyasztás csökkenéséhez vezethet.

