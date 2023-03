Egyre több kormány törölteti nemzetbiztonsági okokból a TikTokot, Magyarországon nem tudni semmilyen intézkedésről

Fotó: Denis Charlet / AFP

Hétfőtől a dán védelmi minisztérium biztonsági okokból megtiltja az alkalmazottainak, hogy munkahelyi készülékeiken tiktokozzanak: annak, aki a munkahelyi mobiljára telepítette a kínai alkalmazást, a lehető leghamarabb törölnie kell az appot. Ebben a dán kiberbiztonsági központ ajánlását követik, eszerint

semmilyen állami hatósághoz tartozó eszközökön nem lenne szabad használni a TikTokot.

Az intézkedés egy tágabb és gyorsan terjedő európai folyamat része. Az uniós tagállamok egymás után tiltják be nemzetbiztonsági okokból kormányzati eszközökön, különösen a védelmi és belügyi területen a kínai alkalmazást. Az Európai Bizottság, a Európai Tanács és az EP február végén döntött hasonlóképpen, a bizottság 32 ezer bizottsági munkatársának legkésőbb március 15-ig el kell távolítania munkahelyi telefonjáról a TikTokot. A Bizottság szóvivői részletek nélkül annyit közöltek a nyilvánossággal, hogy belső vizsgálatok szerint a TikTok jelentős kiberbiztonsági és adatbiztonsági kockázatot jelent az Európai Unió intézményeire – további részleteket a vizsgálat eredményeiről nem árultak el.

Az európai lépések lényegében az amerikai mintát követik. Az Egyesült Államokban a TikTokot a demokraták és a republikánusok is kiemelt kínai nemzetbiztonsági kockázatnak tekintik, és február végén minden szövetségi ügynökségi eszközön betiltották a használatát.

Mint emlékezetes, Trump ennél is tovább ment volna: 2020-ban még elnökként a TikTok teljes betiltásáról döntött az Egyesült Államokban, az intézkedés azonban elhasalt az amerikai bíróságokon. Idén januárban két republikánus szenátor, Josh Hawley és Ken Buck ismért azt kezdeményezte, hogy egyetlen amerikai mobilra se lehessen a jövőben letölteni a TikTok alkalmazását. A demokraták ebben jóval óvatosabbak, és inkább kongresszusi vizsgálatot kezdeményeztek.

Christopher Wray, az FBI igazgatója szerint a kínai hatóságok ellenőrzik az app algoritmusát, ami szerinte a tömeges adatgyűjtésen keresztül hagyományos kémkedési műveletekre is alkalmas. Su Zsi Csu, a TikTok szingapúri vezérigazgatója, március 23-án fog a bizottsági meghallgatáson számot adni a TikTok adatvédelmi és adatbiztonsági gyakorlatáról, fiatal felhasználókra gyakorolt hatásáról és a Kínai Kommunista Párthoz fűződő kapcsolatáról.

A kínai külügy teljes mértékben visszautasítja a vádakat. Szerintük sokatmondó, hogy egy nagyhatalom egy tinédzsereknek szóló applikációtól fél, az Egyesült Államok a nemzetbiztonsági szempontokat valójában arra használja, hogy elnyomják a külföldi versenytársakat – mondják.

A kínai tech cégek elleni fellépésekben és általában a Kínával kapcsolatos stratégiájukban Amerikánál többnyire óvatosabb és kompromisszumkészebb európai országok a TikTokkal kapcsolatban mostanra úgy tűnik, felzárkóztak. A TikTok teljes betiltása ugyan Európában egyelőre nincs napirenden, de a kormányzati eszközökről most lényegében az Egyesült Államokkal egy időben veszik le egyre több országban ugyancsak nemzetbiztonsági okokra hivatkozva a kínai tulajdonban lévő TikTok applikációját.

A TikTok megrendszabályozásának egyik fő európai szószólója Emmanuel Macron francia elnök, aki novemberben Washingtonban is arról beszélt a híradások szerint, hogy szigorúbb TikTok-szabályozást akar bevezetni. Macron aztán decemberben “csak látszólag ártatlannak” nevezte a TikTokot, ami szerinte súlyos függőséget okoz a felhasználóknál,

miközben potenciális orosz dezinformációs forrás.

Kritikáját a francia sajtóban is éles visszhang követte – az európai bírálatokban a nemzetbiztonsági aggodalmaknál erősebb az addikcióval kapcsolatos félelmek.

Ezzel párhuzamosan uniós szinten a TikTok több vizsgálattal néz szembe. Az írországi székhelyű európai adatvédelmi hatóság a GDPR-szabályok potenciális megsértése, európai ügyfelek adatainak Kínába küldése miatt vizsgálódik. A TikTok szerint ők ugyan minden adatvédelmi intézkedést betartanak, de azt elismerték, hogy Kínában dolgozó munkatársaik is hozzáférhetnek az európai felhasználók adataihoz – a pénzbírság akár a TikTok anyacége, a kínai székhelyű ByteDance globális bevételeinek a négy százalékára rúghat. A gyanút jelentősen erősítette, amikor decemberben nyilvánosságra került, hogy a TikTokkal kapcsolatban vizsgálódó újságírók ellen a TikTok-alkalmazáson keresztül gyűjtött a cég geolokációs adatokat, hogy kiderítse, kik voltak az anonim forrásaik. A nyomozást elismerték, de arra hivatkoztak, hogy az néhány alkalmazott önhatalmú akciója volt, és ezért kirúgták őket.

A TikTok vezérigazgatója ezután Brüsszelbe utazott, hogy Margrethe Vestagerrel, az EU digitális és versenyjogi ügyekért felelős biztosával és Thierry Bretonnal, a belső piacért felelős biztossal, a Bizottság két erős emberével tárgyaljon, de a bizalom láthatólag nem állt helyre: a TikTokot további lehetséges szankciókra figyelmeztették. Ez több területen is fenyeget: a GDPR mellett 2023 nyarától hatályos lesz az EU új digitális szabályozása, a DSA is bajba kerülhet, ami szigorúbb tartalommoderálást ír elő, és a pénzbírság még nagyobb lehet.

A felhasználók védelme mellett az uniós tagállamok közben egymás után hozzák a dániaihoz hasonló intézkedéseket. Finnországban, Svédországban és Hollandiában már le kellett törölni a hivatali telefonokat használó minisztériumi dolgozóknak és közalkalmazottaknak a TikTokot, ugyanez az előírás él több német minisztériumban is. Csehországban a kiberbiztonsági ügynökség ugyanezt javasolja, de Prágában elvileg amúgy is tilos kormányzati telefonokra külső alkalmazásokat telepíteni. Franciaországban és Ausztriában most vizsgálják a hatóságok a TikTok jelentette esetleges kockázatokat, de Romániában is mérlegelik a kormányzati készülékeken a tiltás lehetőségét. Az európai országok TikTok-kal kapcsolatos intézkedéseit áttekintő Politico Magyarország esetében egyelőre nem tud semmilyen hasonló intézkedésről.

