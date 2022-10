Jövőre már nem lesz elég amerikai gáz a kieső orosz szállítások pótlására

Az épülő wilhelmshaveni LNG-terminál. Fotó: AFP/Europress

Idén még jórészt amerikai gázimporttal tudta pótolni Európa az elmaradó orosz szállítmányokat, ez azonban jövőre aligha lesz megismételhető a Bloomberg cikke szerint. A kontinens korábbi fő gázszállítójának számító Oroszország felől ebben az évben ugyanis a nyári betárolási időszakig még érkezett nagyobb mennyiségű földgáz, de 2023-ban erre már az év elején sem lehet számítani.

A lap számításai szerint jövőre az idei évhez képest akár 20 milliárd köbméterrel is apadhat az Oroszországból érkező földgáz mennyisége, miközben az Egyesült Államok csak 9,3 milliárd köbméterrel tudja növelni az Európába küldött szállítmányok mértékét. Az Oroszországból induló csővezetékeken Európába érkező éves gázmennyiségét egészét eleve nem fedező amerikai gázkínálat ráadásul különösen árérzékeny.

Emiatt, ha például Ázsiában felélénkül az amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) iránti kereslet, akkor csak még nagyobb áldozatok árán juthatnak az energiahordozóhoz az európai országok. A tengeri LNG-szállítmányok célországait ugyanis nagyon könnyű variálni – erre nagyjából egy éve épp az erősödő európai kereslet mutatott rá, amikor afrikai és ázsiai országokba indított hajók váltottak irányt akár már az eredeti útjuk megkezdése után Európa felé.

Mindeközben az amerikai LNG iránti fokozott kereslet történelmi magasságokba lökte a gázárakat az Egyesült Államokon belül is: jelenleg az amerikai kínálat mintegy hatvan százaléka érkezik Európába, ez kétszeres arány a tavalyihoz képest. Így az amerikai háztartások is érzékelik az energiaválságot, sőt, bizonyos államokban a rendkívüli szintű export következtében gázhiány is bekövetkezhet. Az amerikai kitermelők persze igyekeznek a megnövekedett igényeknek megfelelően felskálázni a termelésüket, ez azonban akár éveket is igénybe vesz, és az LNG-t fogadó országoknak is ki kell építeni a megnövekedett forgalom fogadására alkalmas infrastruktúrát.

Magyarországról szemlélve a jelenlegi helyzetet mindenesetre fontos tanulság, hogy a nyugatról behozott gáz akár olcsóbb is lehet az orosz vezetékeken érkező energiahordozónál (és az LNG a magyar piacra is eljuthat), azonban az orosz szállításoktól való függőség nem magyarországi, hanem európai szintű probléma. Jövőre mindenesetre jórészt a tárolók téli szezon után fennmaradó töltöttségén múlik, hogy az amerikai LNG-szállítások és a többi Oroszországon kívüli forrás mennyiben fedezheti az európai gázigényt.

