Négy éven belül betiltanák az új gázkazánok beszerzését Hollandiában

Salátatermesztés üvegházban az északkelet-hollandiai Warmenhuizenben. Fotó: AFP / Europress

Az épületek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése érdekében a holland kormány 2026-tól kötelezővé tenné, hogy új fűtési rendszer kialakítása vagy régiek cseréje esetén már csak hibrid hőszivattyút lehessen beszerelni egy épületbe – írja a Bloomberg.

A hőszivattyú úgy működik, hogy egy adott forrásból, földből, (talaj)vízből vagy levegőből származó energia segítségével melegít vizet, ami aztán ugyanúgy kering az épület fűtési rendszerében, mint amikor egy gázkazán állítja elő a meleget. A hibrid hőszivattyú ehhez képest annyiban más, hogy a melegítéshez szükséges energiát mindkét módon meg tudja termelni, attól függően, hogy az aktuális hőmérsékleti viszonyok függvényében melyik a hatékonyabb. A technológia másik előnye, hogy fűtés mellett hűteni is tudja az épületet.

Hugo de Jonge lakásügyi és területrendezési miniszter kedden arról beszélt, hogy a kormány már dolgozik a gyártásra és beszerelésre vonatkozó szabályozáson. De Jonge szerint az intézkedés nemcsak fenntarthatósági szempontok miatt előnyös, hanem mert a lakosság is spórol rajta. Az Euractiv cikke megjegyzi, hogy Hollandiában a lakossági fűtés kiemelkedő mértékben támaszkodik a földgáz égetésével előállított hőre, a lakosság 71 százaléka fűti az otthonát ilyen módon. A kereslethez az is hozzátesz, hogy a holland mezőgazdaságban elterjedt az üvegházak használata. Emiatt a magas földgázárak most különösen érzékenyen érintik a holland lakosság pénzügyeit.

A fogyasztáscsökkenésre vonatkozó becsléseknek viszonylag nagy a szórása, az egyik piacvezető gyártó szerint 80-90 százalékos csökkenés is elérhető a földgázfogyasztásban a hőszivattyúk segítségével, a holland kormány sajtóközleménye szerint 60 százalék, egyes fogyasztóvédelmi szervezetek szerint viszont inkább csak 25 százalék.

A holland kormány szerint a holland gyártók képesek lesznek megfelelő mennyiségben és árszinten hibrid hőszivattyúkat gyártani, a nagyobb kapacitáshoz szükséges új gyárak építése már megkezdődött. Hollandiában jelenleg 30 százalékos támogatás jár hőszivattyú vásárlásához, és a kormány évi 150 millió eurót különített el arra, hogy támogassa a cseréket 2030-ig.

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint 2025-től nem szabadna új gázkazánokat értékesíteni, ha a világ az évszázad közepére el akarja érni a nettó nulla kibocsátást. (Hogy csak akkora legyen az üvegházhatású gázok emberi eredetű emissziója, amennyit különböző módszerekkel ki is vonnak a légkörből.) Németországban már korábban elfogadták a hibrid hőszivattyúk kötelező beszerzésére vonatkozó intézkedést 2024-es hatályba lépéssel. Az Egyesült Királyság 2025-től tervezi betiltani a gázkazánokat az új építésű lakásokban. Az Európai Unió eddig nem vezetett be hasonló szabályozást. Az uniós álláspont jelenleg az, hogy a tagállamoknak saját hatáskörben kell megpróbálniuk fokozatosan fenntarthatóbbá tenni a fűtési rendszereiket.

