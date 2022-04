Százmillió dolláros luxusjachtján száguld a török partok felé az orosz acéloligarcha

A Titan egy dubaji kikötőben 2022. április 7-én. Fotó:AFP/Europress

Támogasd az UNICEF-et, akik a háború áldozatain segítenek! Itt máskor azt kérjük, hogy támogasd a G7-et. Most az kérjük, támogasd azokat, akiknek most van rá a legnagyobb szükségük. Tovább a támogatáshoz

A 19 fő befogadására képes, 100 millió dollár értékű Titan nagy sebességgel halad a Szuezi-csatorna felé – írja a Maritime adataira hivatkozva a Bloomberg.

A tulajdonos, Alexander Abramov egyike Oroszország leggazdagabbjainak, aki a Szovjetunió összeomlása után rá tudta tenni a kezét az acélgyártásra, a mai napig az orosz acéltermelés meghatározó szereplője, a Forbes számításai szerint nagyjából 8 milliárd dolláros vagyonra tett szert, kapcsolatait figyelembe véve pedig oligarchának minősül.

Az orosz-ukrán háború kirobbanása után a nyugati országok egymás után jelentették be, hogy nem fogadják az oroszok jachtjait, vagy akár el is kobozzák őket. Törökország az egyik olyan menedéke most az orosz oligarcháknak, ahol még nyugodtan horgonyozhatnak a hajóikkal, itt pihen például Roman Abramovics két luxusjachtja, melyeknek összeértéke egymilliárd dollár, az orosz aluminiumgyáros Oleg Gyeripaszka Clio nevű hajója, a Maritime adataiból pedig úgy tűnik, hogy Abramov is a török partok felé tart. Az évnek ebben a szakában az orosz jachtok száma viszonylag alacsony szokott lenni, azt írják, általában az oligarchákhoz köthető hajók 1 százaléka tartózkodik ilyenkor az Égei-tengeren, ez a szám most 9 százalék.

Nem csak az oligarchák, a vagyonosabb középosztálybeliek is nagy számban érkeznek Törökországba, a szankciómentes életre vágyó oroszok megjelenésével például hirtelen átalakulás indult a török ingatlanpiacon, kiszorultak a korábbi kuncsaftok.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkEzrével érkeznek Törökországba a vagyonukat mentő oroszokVan, aki csak pár ezer dollárral érkezik, más egyből lakást vesz.

A szankciók bevezetése óta nagyon macerás lett orosz luxushajó-tulajdonosnak lenni, a nyugati országok hatóságai már elkoboztak több monstrumot is, Németország Alisher Uszmanov 750 millió dolláros szuperjachtját, a Dilbart, az olasz hatóságok Andreji Melnicsenko 558 millió dolláros hajóját, a spanyolok Viktor Vekszelberg 90 milliós Tangó nevű hajóját, és a Rosznyefty-vezér Igor Szecsin 600 milliós úszó palotáját, a Crenscentet is lefoglalták, Fiji kormánya pedig épp azon van, hogy segítsen az amerikaiaknak lefoglalni az aranymilliárdos Szulejmán Kerimov 325 milliós hajóját.

Világ luxusjacht oligarcha szankció Olvasson tovább a kategóriában