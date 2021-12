Most szigorít Közép-Európa, amikor már épp tetőzött a járvány

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

A várt fordulat bekövetkezését jelzik a napi új esetszámok járványgörbéi a visegrádi régióban. Igaz, Lengyelországban még csak a tetőzni látszik a járvány, és a visszaszorulás jelei egyelőre Szlovákiában sem egyértelműek, Csehországban és különösen Magyarországon viszont jól látszik, hogy az utóbbi napokban egyre kevesebb új fertőzöttet regisztráltak.

A halálozási statisztikákon azonban még a tetőzés jelei sem láthatók, a héten a régióban a mozgóátlagok alapvetően mindenütt emelkedtek. Az eddigi tapasztalatok alapján a járvány visszaszorulásának egy hét múlva már e mutató tükrében is látszania kell majd.



A teljes oltási sort felvevő lakosság (vagyis a két, illetve a Janssen-vakcina esetében egy szúráson túlesettek) aránya a leggyorsabban Csehországban emelkedik a régióban, de Magyarország még őrzi vezető pozícióját e tekintetben visegrádi összehasonlításban. Várhatóan a jövő héten a magyar görbén megmutatkozik a november végén kezdődött oltási akcióprogram hatása.



Az oltási statisztikát tekintve egyre inkább a három oltáson túlesettek aránya lesz a mérvadó, az omikron variáns ellen a leginkább elterjedt Pfizer-vakcinából például három adag biztosít kellő védelmet a gyártó eheti közlése szerint. E tekintetben az emlékeztető oltásokat augusztus óta elérhetővé tevő Magyarország meglehetősen jól áll (igaz, sokaknál a harmadik oltás típusa eltér az első kettőtől, bár az eredeti magyarországi protokoll szerint épp ez volt a cél) nemcsak visegrádi, hanem uniós összehasonlításban is: a tagállamok közül csak Ausztriában magasabb a harmadik oltást kapottak aránya, és még Izland emelhető ki az Európai Gazdasági Térség országai közül.

Csehországban a leköszönő kormány egészségügyi minisztere, Adam Vojtěch a 60 éven felüliek, valamint többek között az egészségügyi és rendvédelmi dolgozók körében az oltás kötelezővé tétele mellett döntött. Az elvileg márciustól érvénybe lépő előírást azonban jó eséllyel rövidesen el is törlik, a december során felálló új kormány élesen kritizálja a leköszönő kabinet járványvédelmi intézkedéseit – az idősebb korosztály biztosan mentesül a kötelezettség alól Vlastimil Válek, az egészségügyi miniszteri tárca várományosának nyilatkozata szerint.

Lengyelországban is kötelezővé teszi az oltást jövő márciustól az egészségügyi dolgozók, az egyenruhások és a tanárok körében a kormány. A lengyel egészségügyi miniszter, Adam Niedzielski – noha a járvány erőssége, magas szinten bár, de stabilizálódott – szigorításokat is bejelentett a héten: az éttermek, szállodák, illetve a kulturális, vallási és sportlétesítmények már csak a kapacitásuk 30 százalékáig fogadhatnak vendégeket, míg a diszkók és a klubok bezárni kényszerülnek a jövő héten, továbbá

visszatér a távoktatás az általános és középiskolákban.

Szlovákiában november 25. óta csak az alapvető szükségleteket kielégítő üzletek lehettek nyitva, ez azonban mától megváltozott: az oltottak és a betegségen az elmúlt fél évben átesettek most már minden boltot látogathatnak, és bizonyos szolgáltatók, például a fodrászok is fogadhatják őket. A rendezvények megtartása azonban továbbra is csak nagyon szűk körben lehetséges, és a szállodák sem fogadhatnak még turistákat. A kijárási tilalom azonban hatályban maradt, sőt, Vladimír Lengvarský, az ország egészségügyi minisztere a héten elmondta, hogy karácsonykor is érvényben lesz. Ez azt jelenti, hogy a karácsonyi összejöveteleket el kell halasztani, szemben a tavalyi gyakorlattal, amikor egy-egy kiválasztott háztartás meglátogatására volt lehetőség.

Az egyszerre enyhítő és szigorító szlovák járványvédelmi politikát kritizálják a szakértők. Az egészségügyi minisztérium mellett működő szakmai konzílium álláspontja szerint az általános nyitás közepette a családi látogatások tilalma és az iskolák zárva tartása logikátlan és végrehajthatatlan. Lengvarský legfrissebb bejelentése szerint a kormány a jövő héten újratárgyalja a karácsonyi szabályokat. Az oltások tekintetében leginkább elmaradó visegrádi országban is napirenden van a vakcináció kötelezővé tétele, addig pedig anyagi ösztönzőkkel igyekeznek fokozni az oltási kedvet a nyugdíjasok körében.

