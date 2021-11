Szlovákia zár, Csehország szigorít, a magyar és a lengyel kormány a gyors tetőzésben bízik

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Továbbra is aggasztó trendeket mutatnak a visegrádi régió járványstatisztikái, a fertőzöttek számának hétnapos mozgóátlaga Szlovákia és Csehország után már Magyarországon is rekordmagasságba futott fel a közelmúltban. Lengyelországban még nem következett be a csúcsdöntés, de ha nem változik a mostani tendencia, akkor hamarosan ott is sor kerülhet rá.

<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span>

A halálozási görbék is felfelé ívelnek, e tekintetben azonban a mozgóátlagok szerencsére – pontosabban az oltásoknak köszönhetően – nem közelítették meg a korábbi csúcsokat egyik országban sem.



Az oltakozás irama a régióban eddig csak Csehországban gyorsult a teljes oltási soron átesettek arányát nézve. (Amelybe a harmadik oltások egyelőre még nem számítanak bele.) Várhatóan december közepén Magyarországon is érdemi javulást láthatunk majd, a hétfőn indult oltási akcióhét keretében ugyanis már regisztráció nélkül is megkapható a szérum, ami régen látott mennyiségű embert ösztönzött az első adagok felvételére.



A járvány tehát egyöntetűen erősödött a régióban, az aktuális szigorítások tekintetében mégis éles különbségek mutatkoznak a visegrádi országok között. Csehországban a kormány 30 napos szükségállapotot rendelt el, ugyanis egyes kórházak az országban már nem tudnak több beteget fogadni. Az intézkedéshez kapcsolódó szabályok szerint az éttermek és kocsmák legfeljebb este tíz óráig tarthatnak nyitva, és tilos alkoholt fogyasztani közterületen. A kulturális és sporteseményekre legfeljebb ezer – a védettségüket igazolni tudó – nézőt engedhetnek be a szervezők, a privát, családi és baráti eseményekre pedig száz fő hívható össze. A karácsonyi vásárok elmaradnak az országban, csak a karácsonyfa és a hagyományos ünnepi ételekhez szükséges haláru értékesítése lesz engedélyezett a mostani szezonban. Andrej Babiš miniszterelnök ugyanakkor elmondta, hogy teljes lezárásra nem kell számítani.

Szlovákiában, ahol már a múlt héten is az egészségügyi rendszer összeomlás-közeli állapotáról számolt be a kormány, az elmúlt napokban szintén tovább szigorítottak az óvintézkedéseken. Most már a koronavírus ellen védett lakosság sem látogathatja az éttermeket és a nem létfontosságú árucikkeket értékesítő boltokat, azoknak ugyanis két hétre be kell zárniuk. A lakhelyelhagyás korlátozására is sor kerül, csak a legközelebbi üzletek lesznek látogathatók, a munkahelyre vezető úton pedig ellenőrizhetik a hatóságok a munkáltató által kiállított igazolásokat – a kormány pedig határozottan javasolja az otthoni munkavégzést. Az iskolákban a karácsonyi szünet a tervezetthez képest egy héttel hamarabb kezdődik majd, a jövő héttől pedig a szakkörök, nyelvi és művészeti kurzusok nem lesznek látogathatók.

A régióban páratlanul szigorú kijárási korlátozások jelen állás szerint két hétig lesznek érvényben, Vladimír Lengvarský, a szlovák egészségügyi miniszter azonban meglehetősen pesszimista a folytatást illetően:

Azt gondolom, hogy azok a jelenlegiek szerint fognak folytatódni további két hétig. Ez az én személyes véleményem

– mondta egy friss interjújában az oltottakat és oltatlanokat egyaránt érintő intézkedésekről, amelyekhez hasonló súlyú lezárásokról már Ausztria is döntött.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAusztria bezár, de az egész régióban egyre rosszabb a járványhelyzetBár nem visegrádi ország, de Ausztria esete tanulságos: az osztrákok körében hiába magasabb az átoltottság, a szövetségi kormány mégis a teljes lezárás mellett döntött.

Lengyelországban és Magyarországon ugyanakkor érdemi szigorításról továbbra sem döntöttek a kormányok. Adam Niedzielski, Lengyelország egészségügyi minisztere ezen a héten is csak a szigorítások lehetőségét taglalta, nyilatkozata szerint amennyiben sor kerül a bevezetésükre, alapvetően létszámkorlátokra számíthat a lakosság, a lengyel kormány becslései szerint azonban két héten belül bekövetkezik a járvány tetőzése.

Hasonló várakozásokat fogalmazott meg Müller Cecília is a napokban: a vírus örökítőanyagának szennyvízben mért mennyisége ugyanis bár magas szinten, de stagnál, ami a tisztifőorvos szerint a járványhullám egy-két hét múlva bekövetkező tetőzésére utal. Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli rádióinterjújában szintén nem zárta ki a korlátozások bevezetését, de elmondása szerint erre akkor kerülhet csak sor, ha nem mérséklődik a járvány terjedésének üteme.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNem a járvány, hanem a kormány miatt került csapdába az oktatásA magyar oktatásirányításnak fogalma sincs arról, mi történik, és mi mindennel lenne feladata foglalkozni.

Adat Világ covid-19 fertőzöttek száma koronavírus visegrádi országok Olvasson tovább a kategóriában