Lassan teljesen kiürül egy kelet-európai ország

Jóformán a teljes nyugati világban csökken a születésszám, de Lettország példája megmutatja, milyen drasztikus következményei lehetnek annak, ha ez csökkenő munkaerőlétszámmal, elöregedő társadalommal párosul.

Az alig kétmilliós Lettországban 2020-ban történelmi mélypontra zuhant a születésszám, mindössze 17 552 születést regisztráltak, miközben az 1987-es csúcson – amikor az ország még a Szovjetunió része volt – ez a szám a 42 ezret is meghaladta. Az ország a 2004-es EU-csatlakozása óta elveszítette népessége 17 százalékát, a munkaképes korú lakosság pedig 23 százalékkal csökkent, a fiatalok özönlenek nyugatra a lényegesen jobban fizető állásokért, ráadásul az ország nem igazán fogad be Európán kívülről érkező bevándorlókat.

A Wall Street Journal emlékeztet arra is, hogy a lett népesség fogy a leggyorsabban az EU-ban. 2021 első felében kétszer annyian haltak meg, mint amennyien születtek, csak tavaly az ország elveszítette népessége 0,8 százalékát. A kivándorlás miatt gyorsabban csökken a népesség, mint Olaszországban vagy Japánban, ahol a születésszám népességarányosan még a lettnél is alacsonyabb.

A lett kormány komoly problémaként tekint a jelenségre, ezért demográfiai intézkedéscsomagot jelentett be: majdnem megduplázták a gyerekes családok havi állami támogatását, programokat vezetett be a kivándoroltak visszacsábítására. Ugyanakkor továbbra is tartják magukat ahhoz, hogy nem fogadnak be nagy számban EU-n kívülről érkező bevándorlókat. A miniszterelnök tanácsadója úgy fogalmazott:

Azt szeretnénk, hogy az ország 100 év múlva is letteké legyen.

A kivándorlás mértéke a vidéki, határmenti területeken a legdrasztikusabb, egyes tartományokból 1990 óta eltűnt a lakosok fele, máshol 2004 óta 30 százalékkal csökkent. Az üres, roskadozó házak gyakoriak errefelé, ahogy Juris Vilums volt parlamenti képviselő története is: Vilums 2000-ben érettségizett egy vidéki iskolában 11 diáktársával, akik mostanra többségében elhagyták az országot. Az iskola azóta bezárt, mert nincs elég diák a környéken.

A kivándorló munkaerő miatt az országnak már most ezrével lenne szüksége egészségügyi dolgozókra, mérnökökre, szakmunkásokra – Lettországban a legalacsonyabb az egy főre jutó orvosok és nővérek aránya az EU-ban. Aki csak teheti, nyugatra költözik, az marad, aki családi helyzete vagy valamilyen patrióta meggondolás miatt röghöz kötött, mondta a lapnak Vilums. Sok helyen jóformán már csak idősek maradtak.

Lettország nincs egyedül a problémával, hogy messzebbre ne menjünk, Magyarország népessége is hosszú ideje csökken. A másik két balti országnak azonban sikerült megfordítania a trendet, igaz, Litvánia népessége csak tavaly bővült először a függetlenség visszaszerzése óta. Észtország lakossága viszont már 2014 óta nő, elsősorban annak köszönhetően, hogy megkönnyítette a magasan képzett bevándorlók letelepedését.

