Kevesen tudják, hogy mi a Jysk, de a céget ez nem zavarja

Míg az Ikeának 255 áruháza van Európában, a dán gyökerű Jysknek majdnem 3100, a svédek éves bevétele azonban csaknem hatszor nagyobb (25,56 milliárd, illetve 4,48 milliárd euró). A német Die Welt most annak kapcsán jelentette meg az öt legnagyobb európai lakberendezési boltlánc adatait, hogy a Jysk végre ott is átnevezi magát. Eddig ugyanis Dänisches Bettenlager néven futott.

A lista második helyén az osztrák XXX-Lutz áll (8,77 milliárd euró bevétel, 941 bolt), a negyedik a brit Sainsbury’s (3,1 milliárd euró, 740 bolt), az ötödik pedig a német Otto (2,37 milliárd euró és 196 bolt).

A Jysk vezérigazgatója a lapnak azt mondta, 50 országban vannak már jelen, és mindenhol átnevezték magukat Jyskre, egyedül Németországban maradt meg a régi elnevezés, ez lesz a program utolsó lépése. Az új brand bevezetését a dán családi vállalkozásnál Magyarországon azért nem láttuk, mert hozzánk (több más országhoz hasonlóan) már eleve Jysk név alatt jött be a cég.

A Jysk szó egyébként nem mozaik, és nem is kitalált, Lars Larsen ugyanis 1979-ben a céget Jysk Sengetøjslager néven alapította Dániában. A Jysk azt jelenti, hogy Jyllandról, azaz a Dánia legnagyobb részét alkotó félszigetről származik, a Sengetøjslager jelentése pedig ágyneműtartó. Amikor Larsenék 37 évvel ezelőtt megjelentek a német piacon, lényegében csak lefordították a nevet németre, miután azonban a vállalkozás európai multivá nőtte ki magát, egységes és modern brandet kellett bevezetni.

A cég vezetése tisztában van azzal, hogy sok országban a vásárlóknak fogalmuk sincs, mit jelent a Jysk szó, és egyes nyelveken még a kiejtés is nehézkes, a rövid és egyedülálló márkanév használatának azonban így is jóval több lesz az előnye, mint a hátránya.

A Jysk egyébként a bevételének körülbelül negyedét szerzi Németországban. Gyakorlatilag mindenhol bővülni szeretne, a jelenlegi 3085-ről 5000-re tervezi növelni a boltok számát, továbbra is Európa marad a fő célpontja, de Oroszország és Törökország is a célkeresztben van, a hosszabb távú tervek pedig Ázsiai terjeszkedésről is szólnak.

Ahogy arról korábban részletesen is írtunk, Magyarország egyértelműen IKEA-ország, ugyanis a svéd bolthálózat piaci részesedése nálunk a legnagyobb Európában. Az utóbbi években egyenesen duplázódott ez az arány, 11-ről 22 százalékra nőtt, de ez megfelel az európai átlagnak, a kontinensen ugyanis általános jelenség, hogy a svédek a piaci növekedésnél nagyobb mértékben fejlődnek.

A magyar Jysk Kft. a cégbírósági adatok szerint a 2020 augusztusával zárult pénzügyi évben 51,4 milliárd forint árbevétel mellett 7,1 milliárd forint üzemi szintű nyereséget könyvelt el, előbbi 13, utóbbi pedig 20 százalékos növekedést takar egyetlen év alatt.

