Az alacsony esetszámok ellenére nagyon korai még a járvány végének örülni

Bár Magyarországon egyelőre még mindig nagyon alacsonyak a koronavírusos esetszámok, Európában az összesített adatok alapján a májusi és júniusi visszaesést júliusban növekedés követte a Reuters által gyűjtött adatok alapján.

Az Európai Unióban a teljes átoltottság 61 százalékos, de számos országban úgy nőnek az esetszámok, hogy a lakosság teljes átoltottsága világviszonylatban is a kifejezetten magas arányúnak számít.

Izlandon például a 16 évesnél idősebb lakosság 93 százalékos átoltottsága mellett több fertőzött van, mint valaha, és ahogy azt például a The Guardian cikke is megjegyzi, az Egyesült Királyságban is nőnek az esetszámok. Fontos változás azonban, hogy

az átoltottság miatt a halálos áldozatok száma ezúttal nem követi az új fertőzések növekedésének mértékét.

Mire számíthatunk, és vajon vége van-e már a járvány legrosszabb részének – teszi fel a kérdést a brit baloldali lap.

Miközben ugyanis az Egyesült Királyságban a napi új kórházi esetek száma 1000 alatt van, a szakértők szerint az egészségügyi rendszeren egyre növekszik a nyomás. Ravi Gupta, a Cambridge-i Egyetem professzora egy kórházi vizitjéről beszámolva megjegyezte, hogy a fertőző osztályon szinte csak Covidos betegek voltak, részben oltottak, részben oltatlanok. Az angol kormánynak tanácsokat adó bizottság tagja szerint látva, hogy milyen rossz állapotban voltak egyesek a kórházban, nagyon ellentmondásos számára, hogy mindenki úgy tesz, mintha a járvány már nem is lenne többé probléma.

Gupta szerint a növekvő Covidos esetszámok más légúti megbetegedésekkel, például egy erősebb influenzajárvánnyal együtt leterhelhetik az angol egészségügyet.

Túl korai lenne még azt mondani, hogy vége van

– mondta.

Andrew Hayward, a University College London Epidemiológiai Intézetének igazgatója szerint megnyugtató, hogy az új esetek növekedése már nem exponenciális, és hogy az Egyesült Királyság a pandémiás szakaszból endémiás szakaszba lép át. Tehát a Covid ugyanolyan visszatérő fertőzéses betegséggé kezd változni, mint amilyen például az influenza.

Bár nyáron és kora ősszel eddig viszonylag jó volt a járványhelyzet a népesség magasabb átlagos antitestszintje és a járványügyi intézkedések betartásának köszönhetően, a szakértő szerint egyelőre nagyon bizonytalan, hogy mire lehet számítani ősztől az Egyesült Királyságban.

Ahogy azt a Veszélyhelyzeti Tudományos Tanácsadó Csoport (Scientific Advisory Group for Emergencies – Sage) egyik jelentése kiemeli, a gyerekek visszatérése az iskolába, a dolgozók visszatérése az irodákba, és az immunitás szintjének csökkenése idén mind az esetek növekedése irányába hat.

A Sage munkájában is részt vevő Rowland Kao, az Edinburgh-i Egyetem epidemiológusa szerint mivel ősszel a Covid mellett az influenza és más felső légúti fertőzések fokozott terjedésére is számítani kell, kérdéses, hogy ezek együttes jelenléte mekkora terhet jelent majd. Szerinte emiatt bizonyos elővigyázatossági intézkedések, például a maszkviselés továbbra is szükségesek lesznek, és továbbra is fennáll az új, fertőzőbb variánsok terjedésének kockázata.

