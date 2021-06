35 ezer vakcinát semmisíthetnek meg napokon belül Romániában

Egy bukaresti vakcinatároló központ dolgozója. Fotó: AFP/Europress

Annyira nem halad az oltási kampány Romániában, hogy valószínűleg meg kell semmisíteni 35 ezer adag Astrazeneca oltóanyagot, amelynek a hónap végén lejár a szavatossága – írja a helyi sajtó az országos oltási kampány koordinátorára hivatkozva.

A szomszédos országban az egyik legalacsonyabb az átoltottság aránya az Európai Unión belül, az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) adatai szerint a felnőtt lakosság 29,6 százalékát oltották már be legalább egy koronavírus elleni vakcinával, teljes immunizálást pedig 27,8 százalék kapott. Magyarországon – szintén a felnőtt lakosságra vetítve – ez a két szám 67,1, illetve 57,4 százalék, míg az uniós átlag 58, illetve 35 százalék.

Arról már korábban is jelentek meg hírek, hogy az Astrazeneca – hivatalosan egyébként Vaxzevria nevű – vakcinája népszerűtlenné vált Romániában. Az oltóanyagból az ECDC adatai szerint az ország közel 2,7 millió adagot kapott, de csak 836 ezret használt fel. Ezzel együtt sem világos egyébként, hogy járhat le máris 35 ezer adag szavatossága, hiszen az fél év, és a szállítások csak idén februárban kezdődtek. Még ha korábban is gyártották ezeket a vakcinákat, logikusan mindenhol arra szoktak törekedni, hogy először a korábban lejáróakat használják fel.

Az ország több körben összesen több mint 400 ezer Astrazenecát adományozott Moldovának, százezret Ukrajnának, és előbbi országnak el is adott belőle, de a jelek szerint még többet is el lehetett volna passzolni. Pár napja az oltási koordinátor még arról beszélt, hogy az ország megpróbálja eladni vagy átadni más országoknak a lejáró készletet, de ilyen rövid határidővel ez már nagyon nehéz. Pedig a legtöbb szegény országban még tragikusan alacsony az átoltottság a vakcinahiány miatt, és ez az új mutánsok kialakulásán keresztül a fejlett világ oltási eredményeit is veszélyezteti.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMagyarország ül a legnagyobb vakcinatartalékon az EU-ban, de egy része ránk romolhatA legnépszerűbb oltóanyagok szavatossága 6-7 hónap, ha a kormány nem gondolja meg magát a beszerzésben, a jövő év közepén már csak Sinopharm és Janssen lesz raktáron.

