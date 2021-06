Nagyon fogynak Angliában a népszerűtlen munkákat olcsón elvégző külföldi munkások

Fotó: AFP/Europress

Idén májusban 36 százalékkal kevesebb uniós állampolgár keresett rá a brit álláshirdetésekre, mint 2019-ben – a The Guardian cikke szerint. Az érdeklődés különösen a kevésbé megfizetett, zömmel a vendéglátáshoz, az ápoláshoz és a logisztikához kapcsolódó állások iránt csökkent – e munkaköröket tekintve 41 százalékos volt a visszaesés a lapban idézett statisztikák szerint, amelyek egyébként az Indeed nevű nemzetközi állásportáltól származnak.

Ezek a változások kifejezetten a Brexithez köthetők, ugyanis csak az uniós állampolgároknál megfigyelhetők, a világ többi részéről alig változott a brit álláslehetőségek iránti érdeklődés. Mégis gondot jelent az unióból érkező vendégmunkások pótlása a szigetországban, ami a járványügyi korlátozások feloldásával különösen égetővé válik: a toborzási nehézségek a válságos gazdasági helyzetből való kilábalást is lassítják vállalatvezetői vélemények szerint, és az árak emelkedését okozzák.

Az alacsony béreket kínáló állásokra az unión kívüli külföldiek sem jelentkeznek kellő számban, ami elég lenne a munkaerőpiacról hiányzó európai munkavállalók pótlására. A helyzet súlyosságát szemlélteti, hogy a 925 kocsmát üzemeltető JD Wetherspoon alapítója, Tim Martin egy uniós munkavállalóknak szóló különleges vízumprogram kidolgozására buzdítja a kormányt, annak ellenére, hogy ő maga a Brexit mellett foglalt állást a brit lap szerint.

A munkaerőpiaci feszültségeket nem csak a megcsappanó érdeklődés, hanem a 2019 vége óta mintegy 1,3 millió eltűnt vendégmunkás is okozza, ami a Brexit mellett persze a világjárvány következménye is. A The Guardiannak nyilatkozó szakértő szerint bevándorlók hiányában az érintett ágazatok kénytelenek lesznek magasabb, már a belföldi munkavállalók számára is vonzó fizetéseket ajánlani.

