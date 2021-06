A szegénység felszámolásának kulcsfontosságú eszköze lehetne a mobiltelefon

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Bár a világ nagy részén csökken a mélyszegénység, Fekete-Afrikában nem tűnik úgy, hogy javulna a helyzet. Igaz, gazdasági növekedés van a régióban, ám annak előnyeit csak a kiváltságos kevesek élvezhetik, míg a lakosság nagy része továbbra is szegénységben él.

Ahhoz, hogy a szegénységet felszámolják, befogadó növekedésre lenne szükség, vagyis olyanra, hogy mindenki egyformán élvezhesse a növekedés előnyeit. Szerencsére egyre több kutatás foglalkozik azzal, hogy hogyan lehetne ezt elérni. Nem is olyan meglepő módon sok eredmény arra mutat rá, hogy a mobiltelefonok szélesebb körű elterjedése lehet a megoldás.

Simplice A. Asongu és Jacinta C. Nwachukwu például azt vizsgálták, hogy milyen feltételek mellett tudnának a fekete-afrikai országok olyan oktatást nyújtani, amely támogatja a befogadó fejlődést. Azt nézték meg, hogy a mobiltelefonok elterjedésével növekszik-e a gyerekek humán képzettsége. Az ugyanis már a korábbi kutatásokból is egyértelművé vált, hogy az “emberi tőke” növekedése fontos az országok fejlődéséhez, főleg a befogadó fejlődéshez.

A kutatók arra jutottak, hogy megfelelő oktatási körülmények mellett, vagyis maximum 10-27 fős osztályok esetén

a mobiltelefonok erős motorjai lehetnek a befogadó fejlődésnek.

Természetesen más körülmények is segítik ezt a hatást, például a politikailag stabilabb országokban nagyobb segítség a mobil a fejlődéshez, de meglepő módon ha a jövedelmet nézzük, akkor az alacsonyabb jövedelmű országok profitálnak többet a mobilok nyújtotta lehetőségekből.

Egy másik kutatás azt vizsgálta meg, hogy a pénzügyi befogadás hogyan kapcsolódik a mobilok használatához. Érdekes tény, hogy Afrikában a világ többi részéhez képest

az információs technológiák elterjedtsége alacsonyabb, de a használatuk hatékonyabb, főleg a mobiltelefonokat nézve.

Akinek ugyanis sikerül mobilt szereznie, az nagyon sok mindent el tud vele intézni.

Tough Chinoda és szerzőtársai arra jutottak, hogy a mobilok elterjedése a pénzügyi befogadást is erősítik. Viszont jelen van az a hatás is, hogy pénzügyileg minél fejlettebb egy ország, annál inkább használnak mobilt, ami tovább segíti a fejlődést. Emellett természetesen a bankszektor stabilitása és a gazdasági növekedés is fontos tényező a pénzügyi fejlődés eléréséhez.

Végül Olaniyi Evans kutatásait érdemes figyelmbe venni, aki azt elemezte, hogy a mezőgazdaság fejlődésének hogyan lehet része a mobilhasználat. Mivel Afrika lakosságának majdnem 80 százaléka a mezőgazdaságból él, ezért ennek a szektornak a fejlesztése fontos összetevője a befogadó fejlődés elősegítésének. A kisméretű gazdaságok a jellemzőek, amelyeknek fontos, hogy megfelelő növénytermesztési és állattenyésztési információkat szerezzenek.

Az ilyen információkat a gazdák hagyományosan az ezzel foglalkozó kutatóktól vagy helyben dolgozó ügynököktől szerzik be, de ennek a rendszernek a fenntartása költséges és nem hatékony. A mobilok és az internet elterjedésével viszont új csatorna nyílt, ahonnan megszerezhető lett a szükséges tudás. Evans eredményei is azt mutatják, hogy

a mezőgazdaság fejlődését pozitívan befolyásolja a mobilhasználat és az internetelérés is.

Összességében tehát az látszik, hogy nagyon sok területen segítheti a fejlődést, ha minél több embernek van mobilja az afrikai fejlődő országokban. Növeli az oktatás hatékonyságát, segít a mezőgazdaság modernizálásában és fejlesztésében, továbbá biztonságosabban használhatják a pénzüket az emberek, ha pénzügyileg befogadóbb az ország, és mobiltelefonon keresztül (is) tudnak banki szolgáltatásokat igénybe venni. Ezért a fejlődő országok segítésében nagyon fontos lépés lenne az internet elérhetővé tétele és a mobilhasználat növelése.

