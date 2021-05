5200 forintos jutalom bevezetése után kapcsolt fénysebességre az oltási program Mongóliában

India nagykövete ad át egy doboznyi Astrazeneca-oltást a mongol miniszerelnök-helyettesnek február 22-én Ulánbátorban. Fotó: AFP / Europress

Bár a kormányok világszerte próbálkoznak különféle extra jutalmakkal a bizonyos szint felett lankadó oltási tempó felgyorsítása érdekében, Magyarországon a kormány egyelőre a jelek szerint – a kommunikációs kampány mellett – a többi elérhető vakcinához képest népszerűbb Pfizer újabb szállítmányaitól várja az átoltottság növekedését.

Többek között éppen ezért érdekes a sajtóban sikertörténetként ritkán szereplő, 3,2 milliós belső-ázsiai ország, Mongólia oltási programja: a múlt hét csütörtökön bevezetett 50 ezer mongol tugrikos (nagyjából 5200 forint), a második oltás beadatása után kapható pénzjutalom is szerepet játszhatott abban, hogy az oltottak aránya népességarányosan meghaladta a magyarországi szintet.

A News.mn nevű angol nyelvű oldal cikke szerint múlt hét péntekig már nagyjából félmillió mongol állampolgár kapta meg ezt az összeget. Csütörtökig Mongóliában a legalább egy oltást kapott népesség aránya elérte az 52 százalékot, amivel átoltottságban a globális élmezőnybe került. Az oltási program gyors tempóját érzékelteti, hogy május elsején ugyanez az arány még csak 27 százalék volt (Magyarországon ekkor 42 százalék volt az első oltást kapottak aránya).

Mongólia és Magyarország oltási programjának összehasonlítása már csak azért is érdekes, mert a Janssen vakcináján kívül a két országban ugyanazokkal a készítményekkel oltanak: a nyugati Moderna, Pfizer és Astrazeneca mellett az orosz Szputnyik és a kínai Sinopharm oltásai állnak rendelkezésre Mongóliában és Magyarországon is. A szintén nyugati, kínai és orosz vakcinákkal – a Moderna kivételével ugyanazokkal, mint Mongólia – oltó Szerbia egyébként szintén múlt héten jelentette be, hogy nagyjából 9000 forintnak megfelelő dínárral ösztönzik a vakcina beadatását, ám ahogy az az ábrán is látszik, ott ez nem pörgette fel az oltási programot.

Mongólia a járvány első 10 hónapjában szerencsésen elkerülte a Covid-19 helyi terjedését, a fertőzések első hulláma csak 2021 tavaszán érte el az országot, az összesített esetszám május 12-én 47 ezer volt. Összesen 184 áldozata volt a járványnak a hivatalos adatok szerint, és május eleje óta már csökkennek a napi új esetszámok.

A The Diplomat elemzése szerint az ország vezetése az oltási program felpörgetésére fókuszált a járvány elleni védekezésben, mindezt pedig – a 2011-ben elfogadott többpólusú külpolitikai koncepció alapján – több szövetséges bevonásával valósította meg.

Mongólia az ENSZ és a Bill Gates-féle Gavi alacsony- és közepes jövedelmű országok koronavírus elleni oltásokra specializálódó közös programja, a Covax keretén belül nagyjából 40 ezer dózis Astrazeneca- és Pfizer-vakciához jutott hozzá, és Indiától is kapott 150 ezer indiai gyártású Astrazeneca-, vagyis Covishield vakcinát. Emellett április végéig 20 ezer adag orosz és csaknem 2 millió kínai vakcina érkezett az országba. Az Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség (United States Agency for International Development – USAID) 450 ezer dollárral támogatta meg az ország járványkezelését.

Az országban eddig összesen több mint 2 millió oltást adtak be, és a miniszerelnök május elején azt nyilatkozta, összesen legalább 4,2 millió vakcinára lesz szükségük a népesség megfelelő mértékű átoltottságához. A január végén megválasztott Luvszannamszrajn Ojun Erdene terve alapján július végéig mindenkit beoltanának az országban, aki elmúlt 18 éves.

Ojun Erdene elődje, Uhnágín Hürelszüh januárban lemondott, miután közfelháborodást váltottak ki azok a felvételek, amik alapján egy nemrég szült koronavírusos kismamát és újszülött gyerekét téli öltözet nélkül, papucsban vittek -25 fokban egy járványkórházba.

