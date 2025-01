Most már tényleg beindul az automata boltok terjedése

A Coca-Cola automata boltjának prototípusa. Fotó: Kende Retail Operation Kft.

Három év alatt 15 személyzet és pénztár nélküli boltot nyit 250 millió forint beruházással a Coca-Cola HBC Magyarország.

Miért fontos ez? Az automata boltok magyarországi elterjesztése a tervek és prototípusok, kísérleti egységek szintjén már több éve napirenden van, de úgy tűnik, hogy most lesz meg az áttörés, hiszen több nagy piaci szereplő ténylegesen el is indul a szolgáltatással.

Előzmények: az ipari konyhagépek forgalmazásával, nagykonyhák tervezésével és kiépítésével foglalkozó Kende Gastro Zrt. annak nyomán indította el már 2020-ban az automata kiskereskedelmi megoldásokkal foglalkozó üzletágát, hogy lapunk 2020 szeptemberében bemutatott erre egy francia példát.

A cég – amelynek történetét ebben a cikkben mutattuk be – a budapesti Agora Park irodaházban nyitott először egy automata kávézót.

– amelynek történetét ebben a cikkben mutattuk be – a budapesti Agora Park irodaházban nyitott először egy automata kávézót. Tavaly a Máltai Szeretetszolgálat a Fény utcai piacon nyitott személyzet és pénztár nélküli boltot, és ekkor már tudni lehetett, hogy három nagy boltlánc is komolyan kísérletezik a technológiával. Nemrég a Szegeder és a Telex írta meg, hogy ezek közül a Coop fedte fel magát elsőként, amely egy szegedi boltban tervezi élesben is elindítani az automatizációt.

a Fény utcai piacon nyitott személyzet és pénztár nélküli boltot, és ekkor már tudni lehetett, hogy három nagy boltlánc is komolyan kísérletezik a technológiával. Nemrég a Szegeder és a Telex írta meg, hogy ezek közül a Coop fedte fel magát elsőként, amely egy szegedi boltban tervezi élesben is elindítani az automatizációt. Két nagyobb lánc budapesti egységei is hasonlót terveznek.

budapesti egységei is hasonlót terveznek. Az Auchan a minap jelentette be, hogy automata boltot nyit a fővárosi Bikás parknál.

Tágabb kontextus: a kisebb, konténer méretű, szűkebb választékú boltok teljes automatizálása ma már technikailag jól megoldható, a vásárló applikációs azonosítással lép be, a vásárlótér be van kamerázva, a polcok egyben mérlegek is, érzékelik, hogy mit emel le a vásárló. A személyzet nélküli pénztár és a blokk leolvasása után nyíló kiléptető kapu pedig már a hagyományos boltokban is megszokott.

A nagyobb élelmiszerüzletek teljes automatizálása ennél jóval nehezebb feladat, ezekben várhatóan az időben részleges, például éjszakai automatizálás lesz az első lépcső, de a súlyos munkaerőhiánnyal és növekvő költségekkel küzdő szektornak ez az irány mindenképpen jelentős üzleti racionalizálást kínálhat.

Alulnézet: egy kisebb automata bolt viszonylag nagy kezdeti beruházást igényel, de működtetése hosszabb távon jóval gazdaságosabb, mint a hagyományosé, így abban is szerepet kaphat, hogy a kistelepüléseken megmaradjanak a helyi élelmiszerüzletek.

Ez a magyar kormánynak is célja, de a megoldást nem feltétlenül úgy képzelik el, hogy a helyi boltosoknak más munka után kelljen nézniük.

