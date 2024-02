Mostantól biztosan nem Orbán kötélbarátja felügyeli a lakásod

Eladta egyik meghatározó biztonsági cégét a sajtóban sokszor csak Orbán Viktor túravezetőjeként emlegetett, Garancsi István. A kormányfővel személyesen is jó kapcsolatot ápoló milliárdos, aki az építőiparban és a szerencsejáték területén is jelentős érdekeltségekkel rendelkezik, egy hatmilliárdos forgalmú, jelentős részben távfelügyelettel foglalkozó cégtől vált meg. A tranzakcióval a piac lényegében kétszereplőssé vált, ráadásul úgy, hogy a két megmaradt óriáscég is más-más szegmensekben aktív: az egyik az állami szférában hasít, míg a másik a lakossági és vállalati vevőkre koncentrál.

A mindenhol aktív túravezető

„Tájékoztatjuk, hogy a 33 éves tapasztalattal, a távfelügyelet terén piacvezető Multi Alarm Zrt. 2024.01.31-ével megvásárolta a Criterion Biztonsági Szolgáltatások Zrt.-t. A cég Multi Távfelügyelet Zrt. néven folytatja a működését. Önnek nincs semmi teendője, a jelen változás nincs hatással az érvényben lévő szerződésekre, a Multi Távfelügyelet Zrt. távfelügyeleti és kivonulószolgálati tevékenysége a megszokott módon működik tovább”.

Az elmúlt nagyjából három hétben ez a szöveg fogadta azokat, akik a Criterion Biztonsági Szolgáltatások Zrt. honlapjára tévedtek. A vállalat mostanáig Garancsi István, a tizedik leggazdagabb magyar érdekeltségébe tartozott. Garancsi közismerten jó viszonyt ápol kormányzati körökkel. Évekkel ezelőtt maga mesélt róla, hogy túrát szervezett Ausztriába Orbán Viktornak és feleségének. A milliárdos erre utalva kötélbarátságnak nevezte kapcsolatát a miniszterelnökkel.

Vagyona – ha nem is Mészáros Lőrinci ütemben – de nagyon gyorsan gyarapodott az elmúlt szűk másfél évtizedben. Az érdekeltségébe tartozó Market Zrt. az ország legnagyobb magasépítő cégévé vált, de milliárdokat keresett a kaszinóbizniszen, és az online pénztárgépeken is. Nagyjából hét éve pedig a biztonsági szektorba is beszállt azzal, hogy megvásárolta a G4S cégcsoport valamennyi magyarországi érdekeltségét. A csoportot később Criterionra keresztelték, de egészen mostanáig az ágazat lényegében minden szegmensét lefedte: volt pénzszállítással, élőerős őrzés-védelemmel, biztonsági rendszerekkel és távfelügyelettel foglalkozó üzletága is. Ez utóbbit adták el a közelmúltban.

Bár a tranzakciót hivatalosan valóban csak január végén zárták le, a céges iratok alapján az adásvételi szerződést már tavaly novemberben megkötötték. A vállalat – ahogy ez a honlapra kitett tájékoztatóból is kiderül – 100 százalékban a Multi Alarm Zrt-hez került.

Évtizedes sikersztori

A Multi Alarm a hazai távfelügyeleti szektor egyik legnagyobb szereplője, szinte teljes egészében a piacról élő vállalkozás. Igazi sikersztori, amelyről a magyar sajtóban is több cikk született már. A társaságot a rendszerváltás után, 1991 legelején alapította, a céget jelenleg is birtokló, illetve vezetésében is szerepet vállaló Zsolt László. A vállalat már egy évvel később 24 órás számítógépes ügyeleti szolgáltatást vezetett be, az első között Magyarországon, és azóta is ez a fő profiljuk. A tevékenységi kört azonban így is folyamatosan bővítették. Ma már

„behatolásjelző, tűzjelző, liftvészjelző, szociális vészhívó, társasházi kamera, illetve videómegfigyelő rendszerek, sőt műszaki berendezések távfelügyeletét is”

ellátják, illetve foglalkoznak beléptető, térfigyelő, és kábelfigyelő rendszerekkel, valamint GPS-alapú gépjárművédelmi szolgáltatással is. Emellett a társaságnak saját fejlesztő és gyártó részlege van, és tíz éve saját fejlesztésű riasztóközpontot is piacra dobtak.

A Multi Alarm Zrt-nek 2022-ben már 9 milliárd forintot meghaladó árbevétele volt, adózott nyeresége pedig a 2 milliárdot közelítette. A forgalom majdnem 95 százaléka távfelügyeletből, illetve a rendszerek telepítéséből és karbantartásából származott. Most ehhez adódik hozzá a Criterion Biztonsági Szolgáltatások Zrt. hatmilliárdja. Ebből ugyan, az utóbbi cég beszámolója szerint, 2022-ben csak 2,2 milliárd forint kötődött a távfelügyelethez, a többi főleg őrzési tevékenységből származott, a korábban is számos felvásárlást végrehajtó, és jelentős piaci részesedéssel rendelkező Multi Alarm, így is gigantikus méretű szereplő lesz a piacon.

Gigászok maradtak

Ezek a számok ugyanis egyértelműen kiugróak a távfelügyeleti szektorban. A Multi Alarmon kívül egyetlen cég van Magyarországon, amely ilyen nagyságrendű bevételt tud összehozni ugyanezekből a tevékenységekből: az egykor közvetlenül Pintér Sándorhoz, és jelenleg is a belügyminiszter volt üzlettársaihoz köthető Civil csoport ezzel foglalkozó leánya, a Civil Erando Rendszertechnika Kft. A többi, hasonló tevékenységet végző vállalat évente jellemzően csak néhány 100 millió forintnyi bevételt szerez távfelügyeletből. Mindez azt jelenti, hogy

a két vezető cég együttes piaci részesedése 70-80 százalékos, vagy akár ennél is nagyobb lehet.

Ráadásul a két vállalat a piac két elég jó lehatárolható részét ténykedik. A Civil Erando Rendszertechnika Kft. 12 milliárdos bevételének nagy része ugyanis minden jel szerint állami megrendelésekből származik. A vállalatot az elmúlt öt évben közel 100 milliárd forintnyi közbeszerzési eljárásban hozták ki győztesnek. Mások mellett dolgozhattak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnak, a BKK-nak, a Volánnak és a Mavirnak is.

Bár az esetek többségében konzorciumban, azaz más biztonsági cégekkel közösen indultak ezeken a tendereken, és az elnyert feladatok sokkal szélesebb kört fednek le, mint a távfelügyelet, a vállalatnak így is milliárdos bevétele származhatott már eddig is ezekből az állami bizniszekből. Ebben pedig a közelmúlt közbeszerzéseit látva a jövőben sem lesz változás.

Ezzel szemben a Multi Alarm főleg a piacról él. Bár néhány kisebb állami megbízásuk nekik is volt,

a cég bevételének zöme minden bizonnyal a 115 ezer ügyfélétől érkezik.

Az elég erős piaci koncentráció, és a jól lehatárolt részpiacok fényében érdekes, hogy a versenyhivatal nem vizsgálta a felvásárlást, sőt, a jelek szerint az érintettek nem is jelezték a hatóság felé a tranzakciót. A Multi Alarm Zrt-t kerestük kérdéseinkkel, egyebek mellett kíváncsiak lettünk volna, hogy milyen területeken kívántak erősíteni az akvizícióval, mekkora lett a cég részesedése a felvásárlás után, és kértek-e állásfoglalást a versenyhivataltól, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk válaszokat.

