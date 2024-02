A második félévben csökkenhet a 7 százalékos lélektani határ alá a kkv-hitelek kamata

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A tényleges kamatpálya egyrészt az infláció alakulásától függ, ami év közben még vissza is pattanhat, másrészről kérdés, hogy a jegybank mennyire veszi figyelembe a gazdasági növekedési áldozatokat az infláció elleni küzdelemben – mondta Győr Tamás, a CIB Bank kis- és középvállalati (kkv) üzletágának igazgatója a G7 podcastban.

A beszélgetést* ide kattintva vagy bármely podcast lejátszón lehet meghallgatni:

A CIB tapasztalatai szerint 7 százalék az a lélektani határ, ami alatt már elgondolkoznak a kkv-k, hogy felvegyenek-e hitelt. Ide várhatóan az év második felében érkezünk majd meg Győr Tamás szerint.

Az idei évre 3,5 százalékos gazdasági növekedést vár a bank, és 8 százalékos béremelést a magyar vállalkozói rétegben. Fűtheti a fogyasztást, hogy az 5 százalékra várt éves átlagos infláció kevesebb lehet, előrejelzésünk szerint akár 4,2 százalék – mondta. A másik fontos tényező, hogy költsenek is a vásárlók, jöjjön vissza a bizalom. Emellett az idén az uniós forrásokra is jobban számítunk. Ezek várhatóan mind a második félévben érnek be, és lesznek igazi hatással a magyar gazdaságra.

A beruházási hitelkeresletet tavaly alacsony szinten tartotta az uniós források apadása, mivel a magyar kkv-k nem nagyon ruháznak be vissza nem térítendő támogatások nélkül. A forgóeszközhitelek kereslete nőtt, és kihasználtságuk is történelmi magasságokba emelkedett. Ennek oka, hogy az infláció miatti magasabb árak mellett magasabb finanszírozás kellett a cégeknek – magyarázta.

*A beszélgetést január 18-án rögzítettük.

A podcast megjelenését a CIB Bank támogatta.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Podcast Támogatói tartalom Vállalat bank CIB infláció kkv Olvasson tovább a kategóriában