Elfelejtett szólni a versenyhivatal, hogy Mészáros Lőrincé lehet a 40 milliárdos cég

Bár egy héten belül rábólintott a versenyhivatal arra az ügyletet, amelynek keretében a Mészáros-csoport megvásárolhatta a tévécsatornák reklámfelületeit értékesítő Atmediát, belső adminisztratív ok miatt ez több mint három hónapig nem derült ki. A felvásárlás közben már lezajlott, így hivatalosan is a felcsúti milliárdoshoz került a mások mellett a TV2-csoport, a közmédia, a Hír TV és az ATV hirdetéseiért is felelős sales house.

Fontos felvásárlás

Tavaly október 19-én jelentette be a Gazdasági Versenyhivatalnak a Mészáros Csoport (pdf), hogy az érdekeltségébe tartozó „Status MPE Magántőkealap közvetetten egyedüli irányítást szerez a Visus Invest Vagyonkezelő Kft., és az általa irányított Atmedia Kft. és leányvállalatai felett”. A lépés nem volt előzmény nélküli, hiszen egy bonyolult céghálón keresztül Mészáros Lőrinc korábban is tulajdonos volt az érintett cégekben, igaz csak kisebbségi részesedéssel rendelkezett.

A felvásárlás a korábbi kapcsolat ellenére több szempontból is fontosnak tűnt. Egyrészt az eddig is kormányközeli üzletemberek érdekeltségébe tartozó Atmedia nagyon nagyra nőtt az elmúlt években: 2022-es árbevétele már meghaladt a 43 milliárd forintot. Másrészt – ahogy a fenti ábrán is látszik – a tv, rádió és online médiaszolgáltatók hirdetési felületeinek közvetítésével foglalkozó cég sok szállal kötődött a TV2-csoporthoz. Így esély nyílt rá, hogy Mészáros Lőrinc a nyíltan kormánypárti tévé körüli cégbirodalom más pontjain is kilép a fényre. Különösen, hogy – amint erről korábban írtunk – a TV2 körüli zavaros cégháló több helyen is összeér Mészáros Lőrinc cégbirodalmával.

Két héten belül

A tranzakció versenyjogi szempontból – a GVH korábbi döntései ismeretében – nem tűnt különösebben neccesnek. Ezért is volt furcsa, hogy a bejelentés után sorba teltek a hetek, de a felvásárláshoz szükséges versenyhivatali jóváhagyás nem került fel a hatóság honlapjára. Ilyen elég ritkán szokott előfordulni. A versenyhivatali gyakorlat szerint, ha érkezik egy bejelentés, akkor a GVH megvizsgálja azt, és első körben két dolgot tehet:

ha úgy ítéli meg, hogy nincs oka mélyebb vizsgálatot elrendelni, akkor további intézkedés nélkül jóváhagyja,

ha viszont arra jut, hogy versenykorlátozó lehet a tranzakció, akkor alaposabban kivizsgálja a várható hatásait.

Jellemzően az első verzió szokott megvalósulni, ilyenkor viszont elég gyorsan határoz a GVH és a döntés eredményét közzé is teszi a honlapján. Az Atmedia felvásárlásának nyilvánosságra kerülése óta 14 hasonló ügyet jelentettek be a hivatalhoz, és ezekből 13 esetben döntöttek is. A bejelentés és a jóváhagyás publikálása közötti átlagos idő nem érte el a két hetet, sőt volt olyan eset, amikor két napon belül kijött a döntés. Az egyetlen ügy, amelyben még nem született döntés két napja került a GVH elé, így ott sem lehet csúszásról beszélni. Ehhez képest az Atmedia felvásárlásáról bő három hónappal a bejelentés után sem publikált semmit a GVH, azaz minden jel arra utalt, hogy valami komolyabb vizsgálat folyhat.

Adminisztratív ok

Már önmagában ez is meglepő volt, ám a történetet még furcsábbá tette, hogy az összeolvadás közben lezajlott. A tulajdonosváltás az érintett cégek esetében már tavaly október végén megtörtént. Erre azonban versenyhivatali áldás nélkül elvileg nem kerülhetett volna sor.

Az ellentmondások miatt megkerestük az érintetteket. A válaszokból kiderült, hogy a GVH még októberben átnézte a bejelentést, és arra jutott, hogy nincs oka komolyabb vizsgálatot végezni, így rá is bólintott a tranzakcióra. A döntés a szokottnál kissé még gyorsabb is volt: egy héten belül megszületett. A Mészáros-csoport ügyvédi irodája a hatósági bizonyítványt október 25-én meg is kapta, és ezt követően öt nappal került sor az adásvételre.

A döntés csak a GVH honlapjára nem került ki. A hivataltól lapunknak azt írták, hogy a dokumentum adminisztratív ok miatt nem volt elérhető, de végül kérdéseink megküldését követően január 31-én közzétették.

A versenyhivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy a nyilvános publikálás nem hátráltatta a felvásárlást, hiszen

„a GVH döntéséhez kapcsolódó joghatások a döntés ügyféllel való közléséhez, és nem a döntés publikálásához kötődnek. Mivel az ügyfelekkel a GVH a határidőben meghozott döntést szabályszerűen közölte, az összefonódást a felek természetesen végrehajthatták”.

A végeredmény az, hogy az Atmedia tavaly november óta hivatalosan is a Mészáros-csoport része, így, ahogy korábbi cikkünkben is írtuk, Mészáros Lőrinc birodalma rendelkezik a közmédia, a TV2 és tucatnyi más tévécsatorna, rádió, illetve online felület hirdetései felett.

