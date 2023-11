Kilép a fényre Mészáros Lőrinc a TV2 cégbirodalmában?

Ha a Gazdasági Versenyhivatal is rábólint, Mészáros Lőrinc cégbirodalma bekebelezi a TV2-csoport, a közmédia, a Hír TV és az ATV hirdetései felületeit is értékesítő Atmediát. A felcsúti milliárdos korábban is tulajdonos volt a vállalatban, így első ránézésre nem történik nagy változás, a lépés mégis fontos lehet. A tranzakcióval egy olyan folyamat is elindulhat, amely kitisztázza a teljes TV2-csoport eddig zavaros tulajdonosi viszonyait, és végső tulajdonosként itt is kilép a fényre Mészáros Lőrinc.

Kellett egy tévé

A saját média kiépítése a 2010-es kormányváltás óta prioritás a Fidesz számára. Ebben a folyamatban különösen fontos volt egy saját kereskedelmi tévécsatorna, hiszen ezen keresztül lehet a leghatékonyabban tömegekhez eljuttatni a politikai üzeneteket. Viszonylag hamar egyértelművé vált, hogy a két külföldi tulajdonban lévő csatorna közül a TV2 lehet a reális célpont. A csatorna azóta legalább négyszer tulajdonost váltott, és olyan, még NER-mércével mérve is durva cégjogi kavarások zajlottak körülötte, hogy sokszor évekig nem lehetett tudni, ki áll mögötte ténylegesen.

A TV2 a kormányváltás idején még a ProSiebenSat1-é volt. A német médiacsoport csak 2013 végén értékesítette a magyar érdekeltséget, amit papíron az akkori cégvezetés vásárolt meg. A menedzsment önálló tulajdonszerzését azonban már akkor is sokan kétkedve fogadták: Fidesz-közeli érdekeltségeket sejtettek a háttérben. Pár évvel később kiderült, hogy nem is alaptalanul: az akkor még a Fidesz gazdasági gépezetét irányító Simicska Lajos egyik széfjében valóban pihent egy olyan opciós szerződés, amely alapján átvehette volna a menedzsmenttől a TV2-t.

Erre végül azért nem került sor, mert

az időközben a miniszterelnökkel látványosan szakító Simicskát egyszerűen kijátszották.

A TV2 köré már akkor egy kusza céghálót építettek, amit addig kavartak, hogy a korábbi Fidesz-pénztárnok opciós szerződése végül nem a csatornára, hanem csak egy kiürített cégekre vonatkozott. Így mire Simicska 2015 őszén lehívta volna az opciót, eladták alóla a TV2-t a vele ellentétben Fidesz-szempontból megbízható Andy Vajnának*Persze a tranzakció nem ment ilyen egyszerűen, volt némi pereskedés, de médiabirodalmat végül Andy Vajna vette a nevére..

Bár az ekkor már jó ideje filmügyi kormánybiztosként működő Vajna azt mondta, 15 éves álmát valósított meg a TV2 megszerzésével, a kezdetektől voltak olyan vélemények, miszerint ő sem teljesen önszántából vette meg a csatornát: arra politikai hátországnak volt szüksége. A tulajdonosváltás után a kezdetektől ezt a narratívát erősítette a TV2 működésének szisztematikus átalakítása. Később pedig az is kiderült, hogy hiába volt a filmmogul bizalmi ember, nem hagyták teljesen önállóan mozogni a médiabirodalomnál.

A Simicskás fiaskóból tanulva szinte azonnal beépítettek egy biztosítékot a rendszerbe, amit Vajna 2019-es halála után azonnal élesítettek is.

Sőt, valójában már évekkel előtte. Ahogy a G7 négy éve megírta, a filmügyi biztos már 2016-ban eladta a TV2-t, ami csak azért nem derült ki egészen a haláláig, mert az új tulajdonos nem vette a nevére a céget. A háttérben maradó üzleti kör előlegként fizetett ki 2016 és 2018 között közel 20 milliárd forintot, ezért nem jegyezték be részvényesként. A trükközésben sokat segített az is, hogy Vajna – szintén okulva a korábbiakból – masszív céghálót épített a csatorna köré, nehezen átláthatóvá téve a pénzügyi manővereket.

Ilyen előkészületeket követően a filmügyi biztos halála után a TV2 viszonylag gördülékenyen cserélhetett hivatalosan is gazdát, és kerülhetett ahhoz az üzleti körhöz, amely a látható jelek szerint most is birtokolja. A médiabirodalom a TV2-csoport mellett időközben kiegészült az Atmediával és az IKO Műsorgyártóval, amely azóta is szakmányban gyártotta az olyan produkciókat a csatornának, mint a Sztárban Sztár leszek!, a Farm VIP vagy éppen a Szerencsekerék. Az egész birodalom köré pedig egy talán minden korábbinál bonyolultabb céghálót építettek, aminek a végén, nagyjából 2019 közepe óta Vida József és üzlettársai állnak.

Mindenhol Mészáros Lőrinc tűnik fel

Bár mostanra az egykori Takarékbank-vezér Vida is a NER fontos szereplője lett, nagyon sokan a kezdetektől úgy vélekedtek, hogy ő sem kizárólag a saját nevében jár, a háttérben valamilyen módon Mészáros Lőrinc áll. Az előzmények mellett pedig erre más jelek is utaltak:

Vida köztudottan jó kapcsolatot ápol Mészáros Lőrinccel. Korábban egy interjúban azt mondta, hogy Mészáros szabadította meg a tüzelőhordástól, amikor bekötötte hozzájuk a gázt.

A Takarékbank elnök-vezérigazgatójaként fontos szerepet játszott az új bankholding gründolásában, amely végül jelentős részben Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került.

A TV2-es cégbirodalomba egy ponton Mészáros Lőrinc is megjelent kisebbségi tulajdonosként.

Még a Vajna-időkben Mészáros Lőrinc barátja, és üzlettársa, Szíjj László százmilliókkal hitelezte a filmügyi biztos TV2 köré épített cégbirodalmát, ami valójában már ekkor sem Vajnáé volt.

Vida egy speciális cégen, egy bizalmi vagyonkezelőn, az Abraham Goldmann Zrt-n keresztül birtokolja a médiabirodalom nagy részét, márpedig az ilyen vállalatoknak pont az a funkciója, hogy mások vagyonát vegyék a nevükre, és mozgassák.

Ez utóbbi valószínűleg a legfontosabb elem. Vida József korábban maga nyilatkozta azt a G7-nek, hogy az Abraham Goldmann

„más entitások számára végez vagyonkezelési tevékenységet vagyongyarapítási, vagyonmegőrzési, illetve hasznosítási célok eléréséhez”.

Bár azt is elmondta, hogy a TV2 médiaportfoliójának megvásárlását nem szakmai, hanem kifejezetten pénzügyi befektetésként kezelik, azaz saját üzletként hivatkozott a felvásárlásra, pont a cég sajátosságai miatt a tranzakcióhoz szükséges pénz, vagy akár a TV2 tulajdonjogát biztosító részesedés is jöhetett bárhonnan. Márpedig az egyértelműen igazolható, hogy az Abraham Goldmann kezel Mészáros Lőrinchez köthető vagyont is.

Tőzsdei cég bizalmasan kezelt vagyona

Mindez részben Mészáros Lőrinc tőzsdei cégének, az Opus Global Nyrt-nek a beszámolójából derül ki. Az Opus éves jelentésében először 2020-ban tűnt fel az Abraham Goldmann. A tőzsdei vállalat nem közvetlenül hanem Mészáros építőipari birodalmának egyik központi cégén, az állami megrendelésekkel kitömött Mészáros és Mészáros Kft-n keresztül*A Mészáros és Mészáros Kft-nek ekkor közvetve 51 százaléka volt az Opus tulajdonában, 49 százalékát maga Mészáros Lőrinc birtokolta. A cég azóta részvénytársasággá alakult, és a tulajdonosi arányok ugyan nem változtak, de az Opus már közvetlenül tulajdonolja az 51 százalékos pakettet. fektetett pénzt, egészen pontosan 365 millió 130 ezer forintot a bizalmi vagyonkezelőbe.

A befektetés a Mészáros és Mészáros beszámolóiban is látszik, annak ellenére, hogy ezekben a dokumentumokban a céltársaságot, tehát az Abraham Goldmannt már nem nevesítik. Az építőipari cégnél tartósan adott kölcsönként hivatkoznak a pénzre, de ez valószínűleg csak a könyvelési kategória. A társaság egy 2021-ben leadott vagyonmérlegéből ugyanis egyértelműen kiderül, hogy bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyonról van szó. Az Abraham Goldmanhoz kihelyezett vagyon értéke ráadásul 2022-ben jelentősen megugrott.

Tavaly a Mészáros és Mészárosnak már közel 1,8 milliárdos kintlévősége volt a bizalmi vagyonkezelő felé.

Első ránézésre persze ez sem tűnik feltétlenül jelentős összegnek egy kereskedelmi tévé értékéhez képest, amely valószínűleg inkább tízmilliárdokban mérhető. Ám itt jön be a képbe a hatalmas cégháló. A bonyolult struktúrának köszönhetően ugyanis néhány milliós jegyzettőkéjű vállalatokon keresztül lehet birtokolni sokmilliárdot érő vállalatokat, így akár egy médiabirodalmat is. Ez pedig ad némi mozgásteret a könyvelésben, amit még tovább szélesít a bizalmi vagyonkezelői konstrukció.Az Abraham Goldmannak például nincs túl nagy vagyona: eszközeinek összértéke papíron kevesebb, mint amennyi Mészáros-vagyont kezel*A lapunknak nyilatkozó szakértők szerint ez az első ránézésre furcsa számviteli ellentmondás magyarázható a bizalmi vagyonkezelői modellel. A kezelt vagyon ugyanis annak ellenére sem kerül be az ilyen cégek hivatalosan közzétett könyveibe, hogy a cég papíron is a vagyon tulajdonosává válik..

Összefoglalva tehát

Adott egy bizalmi vagyonkezelő, amely egy bonyolult struktúrában a TV2-csoport döntő hányadát birtokolja.

A bizalmi vagyonkezelő definíció szerint más vállalatok és cégek számára végez vagyonkezelési tevékenységet.

A konstrukciót már korábban is használták kormányközeli vállalkozók, a végső haszonélvező elrejtésére.

A TV2-t birtokló bizalmi vagyonkezelő tulajdonosa Mészáros Lőrinc régi bizalmasa.

Mészáros Lőrinc egyik cégének több kitettsége van efelé a vagyonkezelő felé, mint amennyi elvileg a vállalat teljes eszközállománya.

Persze a sok egybeesés ellenére pont a bizalmi vagyonkezelés jellege miatt teljes bizonyossággal nem lehet megmondani, hogy Mészáros Lőrincék betett vagyona, és a TV2-cégbirodalom összeér-e valahol, és erről az érintettek sem árultak el részleteket a G7-nek. Az időközben részvénytársasággá alakuló Mészáros és Mészáros Zrt-től, illetve az Opustól egyebek mellett megkérdeztük azt is, hogy miért döntöttek a bizalmi vagyonkezelés mellett, és mit adtak bizalmi vagyonkezelésbe az Abraham Goldmannak. Előbbi cégtől mindössze annyit válaszoltak, hogy

a Mészáros és Mészáros Zrt.-re vonatkozó vagyonkezeléssel kapcsolatos kérdéseikre érdemi tájékoztatást nem tudunk adni, az erre vonatkozó információk nem közérdekű adatok, nem nyilvánosak, üzleti titok részét képezik.

Az Opus pedig nem is reagált a megkeresésünkre, pedig esetükben az is érdekes kérdés, hogy mennyire egyeztethető össze a sokszor a vagyon haszonélvezőjét is elrejtő bizalmi vagyonkezelés a tőzsdei működéssel. Egy forrásunk egyenesen abszurdnak nevezte ezt a konstrukciót.

Nem válaszolt kérdéseinkre az Abraham Goldman sem, így nem tudtuk meg tőlük, hogy milyen forrásból szerezték meg a TV2 csoportot birtokló vállalatokat, miért ilyen kusza céghálón keresztül birtokolják a médiacsoportot, milyen kapcsolatban állnak a Mészáros-cégekkel és várható-e változás a tulajdonosi viszonyokban.

