Most a napelem-telepítők kezdhetnek el rohanni a megrendelők után

Két hét alatt közel 300 magyar napelem telepítő cég kérte a regisztrációját arra a listára, amelyről a háztartások majd kivitelezőt választhatnak, ha a januártól induló új programban állami támogatással akarnak napelemet tenni a házuk tetejére. Az Energiaügyi Minisztérium azt is közölte, hogy mintegy 200 cég kérelmét már jóvá is hagyta.

A Napenergia Plusz Program (NPP) iránti tömeges kivitelezői érdeklődésben azonban semmi meglepő nincs. A különböző szabályváltoztatások után ugyanis a képlet nagyon egyszerű lett: lakossági felhasználásra napelemet telepíteni már nem olyan kedvező megoldás, mint eddig volt, sőt NPP nélkül egyenesen pénzügyi őrültség, soha meg nem térülő beruházás lesz. A lakossági piac így lényegében egyenlővé válik az NPP-t igénylők körével, ezért az a cég, amely nem kerül fel a választható kivitelezők listájára, komolyan elgondolkodhat azon, hogy profilt vált, vagy bezár.

A háztartások szemszögéből a napelemes piac januártól kezdve kettéválik. Aki 2023. szeptember 7-ig beadta a telepítési kérelmét, annak az átadástól kezdve 10 évig még tényleges lehetősége lesz a villanyszámla lenullázására, a határidő után belekezdőknek viszont már csak a számla mérséklése lehet a reális célja. Ez óriási különbség. Ezt eredményezi az elmúlt több mint egy év indokolatlanul hektikus szabályváltoztatási hullámvasútja (végső soron az éves szaldóelszámolás fokozatos kivezetése és a bruttó elszámolás általános bevezetése).

A változás kezdetben fokozatos, de hosszabb távon várhatóan drámai lesz. A nullás villanyszámla eddigi lehetősége – különösen az energiaválság kezdete és a rezsicsökkentés kvótákba szorítása óta – eddig erős keresleti piacot hozott létre az elmúlt években, mi lenne erre ennél jobb bizonyíték, mint az, hogy hirtelen 300 cég mozdult rá az NPP-re? Az NPP korszakban azonban a lakossági kereslet minden várakozás szerint vissza fog esni.

A szeptemberi határidő előtt beadott kérelmek még egy ideig elegendő munkát adhatnak a kivitelezőknek, de ezek kifutásával csak az NPP-be beszálló háztartások maradnak, márpedig a minisztérium korábban úgy számolt, hogy a 75 milliárd forintos keretösszeg 20 ezer rendszer támogatására lehet elég (nem egyértelmű, hogy mennyi idő alatt). Jelenleg 250 ezer közelébe teszik a háztartási kis naperőművek számát, vagyis az NPP legfeljebb 8 százalékos bővülést hozhat.

Az NPP-ben a jelenlegi becslések szerint 4,5-5,5 millió forint közötti, akkumulátorral is ellátott rendszerekre lehet majd 65 százalékos vissza nem térítendő támogatást kapni, vagyis 1,5-2 millió forint önerővel (hitellel?) lehet majd egy olyan napelemes rendszert elérni, amely (a jelenlegi rezsicsökkentett árakon) ideális esetben 200-250 ezer forinttal csökkentheti az éves villanyszámlát. Ám a program népszerűsége erősen függ attól, hogy a napelemmel még nem rendelkező háztartások a saját egyedi áramfogyasztásuk, pénzügyi helyzetük és jövőbeni áramár-várakozásaik alapján mennyire tartják kifizetőnek ezt az ajánlatot.

Akik a rezsicsökkentés végtelenségében bíznak, vagy nincs meg az önerejük, esetleg nem hitelképesek, vagy nem akarnak csak azért légkondit beszerelni, hogy legyen hova értelmesen elhasználniuk a nyáron megtermelt (és az új rendszerben télre már át nem vihető) felesleges energiát, esetleg eleve nem fogyasztanak sok áramot, azoknak az NPP nem lesz igazán jó megoldás.

Eddig az éves szaldó rendszerében a kisebb fogyasztóknak is megérhette a telepítés, mert a jövőbeni áramáraktól teljesen függetlenül nullára írhatták a villanyszámlát, nagyot viszont azok nyertek, akik a fűtésüket is villamos alapokra állították, és azt teljes egészében kinullázták. Ez a két fogyasztói csoport az NPP korszakban el fog tűnni.

Elég kontrasztos ebben a helyzetben, ezért is érdemes megnézni röviden, hogy a magyar fejleményekkel szinte egy időben mennyire más történik Európa legfejlettebb háztartási naperőműves piacán, Németországban. Ott ugyanis egyrészt már eddig sem volt annyira kedvező az elszámolás, mint korábban nálunk, másrészt viszont nem kényszerűlnek a piac beszűkítésére, hanem a bővítés irányába próbálnak lépni.

A német rendszer annyira más mint a magyar, hogy nem lehet jól összehasonlítani, a magyart a monopolista állami szolgáltatás és a mesterségesen alacsonyan tartott ár (vagyis a társadalomra közvetetten szétterített költség) jellemezni, a németen viszont piaci alapú többszereplős verseny közepette nyújtanak kedvezményt azzal, hogy a háztartásokban megtermelt felesleges áramot a piacinál magasabb áron veszik át.

Németországban (Európa több más országához hasonlóan) az utóbbi években nagyon elszaporodtak azok a kis teljesítményű erkélynapelemek, amelyek beüzemeléséhez nem kell telepítőcéget igénybe venni, de csak kiegészítő, rásegítő eleme lehet egy háztartásnak. Ez viszonylag olcsó, de csak kis mértékben csökkenti a villanyszámlát. Magyarországon továbbra is tiltott, Németországban viszont hamarosan 600 Wattról 800-ra emelik azt az elméleti maximumot, amelyet egy háztartásba bekötött rendszer a lakás saját hálózatába egyidejűleg betáplálhat. A jövőre várható új szabályok szerint ugyanis egy német lakás teraszára akár annyi napelem táblát is lehet majd tenni, amelyek egybekötve összesen 2000 Watt kapacitást biztosítanak, de mivel az áramot átalakító és betápláló inverter legfeljebb 800 Wattra kalibrálható, egy időben ennél több egyszerre nem érhet be a lakás áramhálózatába.

Ezzel a lazítással azt érik el, hogy a sima erkélynapelemekkel összességében jóval több áramot lehet majd termelni egy évben, de egy adott pillanatban mégsem lehet a lakás hálózatát nagy mennyiségű árammal elárasztani.

Emellett jóval egyszerűbbé teszik az erkélynapelemek (most sem bonyolult) bejelentési kötelezettségét, és lényegében megtiltják, hogy egy lakás főbérlője különösebb ok nélkül megtagadhassa az albérlőtől az ilyen napelemek használatát.

Ezzel párhuzamosan a nagy, engedélyköteles rendszereknél egészen 30 kW kapacitásig érvényes lesz az a szabály, hogy a hálózati szolgáltatócégeknek a telepítési kérelmeket négy héten belül el kell bírálniuk, és ha nem jeleznek vissza, akkor négy hét után az engedélyt automatikusan megadottnak kell tekinteni. Jelenleg ez a szabály 10,8 kW kapacitásig van érvényben, vagyis újabb lazításról van szó.

Magyarországon az engedélyeztetés az utóbbi két évben sokszor a végtelenbe húzódott, mert a kiszámíthatatlan és hirtelen szabályváltoztatások miatt a beadott engedélyek hegyekben álltak.

Németországban az erkélynapelemeket telepítőknek a jövőben azzal sem kell majd számolniuk, hogy a tetőn lévő panelekkel összevontan kezelik az erkélyes kapacitást. Így például akkor sem fog kiesni a kedvezményes átvételi árból egy háztartás, ha már van napeleme a tetőn, de még az erkélyét is telepakolja, és ezzel már átlépné az adott támogatáshoz előírt kapacitási határértéket.

A németek egyébként késésében vannak a saját terveikhez képest, mert a fenti könnyítéseket januártól tervezték életbe léptetni, de a politikai döntés húzódik, mert egy olyan átfogó napelemes gazdasági-szabályozási csomagról tárgyalnak, amelynek bizonyos elemeiről még vitáznak. Újabban már egészen odáig szeretnének elmenni, hogy újra legyen németországi napelem panel gyártás, ebben ugyanis egészen addig úttörőek voltak, amíg a kínai tömegtermelés le nem tarolta őket.

