Az oroszok jól járnak azzal a blokáddal, amihez most a magyar kamionosok is csatlakoznak

A lengyel és szlovák fuvarozók után a magyarországi kamionosok is úgy döntöttek, hogy akadályozzák az ukrán kamionok átjutását a határon, és hétfőtől egészen december végéig részleges blokádot hirdettek a záhonyi határátkelőnél.

Háttér: A kamionosok azután kezdtek elégedetlenkedni, hogy a háborúra való tekintettel az EU engedélyezte, hogy az ukrán kamionosok szabadon végezhessenek fuvarozói tevékenységet az EU területén.

As of the morning of December 10, there are almost 3,500 trucks parked near the Ukrainian border in Poland, spokesman of the State Border Service Andriy Demchenko reported. pic.twitter.com/h4dXQHDXo3

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 10, 2023