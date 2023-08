Veszteséges üzlet a NER jachtoztatása, 7 milliárd forinttal szállt be az egyik leggazdagabb magyar

Közel két és félmilliárd forintnyi veszteséget hozott össze két év alatt az a máltai cég, amelynek jachtjain az elmúlt esztendőkben rendszeresen nyaralt a NER elit. A vállalat szinte teljes egészében kölcsönből vásárolta a több milliárd forintot érő hajókat, amiket besorolásuk alapján elvileg nem is adhatott bérbe. A veszteségek hatására a vállalat pénzügyi és tőkehelyzete is romlott. Vélhetően emiatt szállhatott be tavaly az egyik leggazdagabb magyar, aki a cég harmadáért közel 7 milliárd forintot fizetett.

Politikusokat nyaraltató milliárdosok

Miközben továbbra is homály fedi, hogy ki, vagy milyen vállalat fizet havi százmilliókat azért, hogy használhassa, a Fidesz-közeli pénzügyi elithez köthető legújabb szuperjachtot, a Rose d’Ort, a NER korábbi luxushajóit birtokló vállalat körül is voltak fejlemények. A Rose d’Or már legalább a negyedik olyan jacht, amit az elmúlt években kormányközeli vállalkozók, vagy akár politikusok használtak. Az eddigi hajók tulajdonjogát pedig – a lízingelt Rose d’Orral ellentétben – meg is szerezte egy NER-es offshore-cég, a máltai bejegyzésű L&L Charter Ltd.

A jachtokon nyaraló NER-elitről az első felvételek még 2016-ban kerültek nyilvánosságra: a Magyar Narancs a 35 méter hosszú Artemy fedélzetén kapta lencsevégre Mészáros Lőrincet és akkori feleségét. A felcsúti vállalkozóról két évvel később már egy hét méterrel hosszabb, és becslések szerint 7 milliárd forintot érő Benetti Crystal 140-es típusú hajón készült felvétel: a Mérce egyik olvasója fotózta le a Lady Mrd-n Olaszországban.



A Benetti reklámfilmje egy Crystal 140-esről.

Ezt követően az Átlátszó egész nyáron követte a jacht útját, amelyen feltűnt az állami megrendelésekkel kitömött Duna Aszfalt tulajdonosa, Szíjj László, Homolya Róbert akkori MÁV-elnök, illetve Kovács Ernő kormánymegbízott társaságában. Sőt, két évvel később a jachton nyaralt Szijjártó Péter külügyminiszter is. A politikusok jachtos túrái azért is voltak érdekesek, mert a Lady Mrd besorolása alapján úgynevezett „pleasure craft”, amelyet a máltai szabályozás alapján nem lehet bérbe adni, csak a tulajdonosa és az ő vendégei használhatják.

Mindez azt jelenti, hogy a kormányzati szereplők állami pénzből élő milliárdosok vendégeként vettek részt tízmilliókat érő luxusutakon.

Időközben ugyanis az is egyértelművé vált, hogy a jachtok Szíjj Lászlóhoz köthetőek. Az Artemy és a Lady Mrd tulajdonosa egyaránt a már említett L&L Charter Ltd. volt, és bár a cég hátterét sokáig homály fedte, 2020-ban az Átlátszó kiderítette, hogy a vállalat tényleges tulajdonosa Szíjj. A tiszakécskei milliárdos máltai hajós cége pedig nem sokkal később vásárolt még egy – a korábbiaknál is nagyobb és drágább – jachtot: a Seagull Mrd-t, amelynek értékét már 10 milliárd forint fölé becsülték.

Veszteség, kölcsön, beszálló milliárdos

A G7 most megszerezte az L&L legfrissebb már elérhető, 2021-es beszámolóját, amiből kiderült, hogy a NER-elit jachtoztatása egyáltalán nem jó biznisz. A vállalatnak nagyon komoly költségei vannak, amiket nem is tud kitermelni, így 2020-ban és 2021-ben is masszívan veszteséges volt. Az éves jelentés alapján a vállalat három éve 1,6 millió euró bevételt termelt, és ugyan ezt egy évvel később közel két és félszeresére növelte, ez is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy fedezze a ráfordításokat. A társaság így ebben a két évben közel 7 millió euró veszteséget hozott össze, azaz akkor árfolyamon 2,5 milliárd forintot bukott.

Ebben persze komoly szerepet játszik, hogy egy luxusjacht nem különösebben jó befektetés, rendkívül gyorsan nagyon sokat veszíthet az értékéből. Az L&L minden évben 10 százalékkal értékeli le a tulajdonában lévő hajókat*A jachtokra 10 százalékos amortizációs kulcs szerepel a vállalat számviteli politikájában., ezen pedig eurómilliókat bukik. A beszámolók alapján

a cég összesen bő 53 millió eurót (nagyjából 20 milliárd forintot) költött jachtokra, ám azokat 2021 végén már csak 36 millió eurós értéken tartotta nyilván.

A vásárlások forrása pedig leginkább a tényleges tulajdonostól – tehát Szíjj Lászlótól – kapott kölcsön volt: a tiszakécskei milliárdos kevés híján 50 millió eurót bocsátott ilyen formában a vállalat rendelkezésére. Magyarul Szíjj közel 20 milliárd forint kölcsönt adott a cégnek, amely ebből méregdrága, de gyorsan amortizálódó jachtokat vett, de a hajók üzemeltetése – miután bérbe adni nem lehetett őket*A vállalatna nem is voltak bérbeadási tervei, legalábbis a cégiratok alapján a célok között nem szerepelt ez a tevékenység, csak a vásárlás, vagy egyéb módon történő beszerzés, illetve az üzemeltetés. – éveken keresztül masszív veszteséget termelt, így az L&L csak égette a pénzt.

A korábbi évek trendjei alapján 2022-ben a máltai vállalat tőkehelyzete akár kritikussá is válhatott volna. Erre azonban nem került sor, a cégben ugyanis tavaly megjelent egy új tulajdonos. A Szabad Európa múlt héten írt róla, hogy a vállalatba beszállt, a szintén főként állami megbízásokból élő, és esetenként a Duna Aszfalttal is együtt mozgó Soltút Kft. tulajdonosa, Rencsár Kálmán.

A G7 most kiderítette, hogy Rencsár egy tőkeemeléssel kifejezetten nagy összeget rakott a máltai vállalatba. Az építőipari vállalkozó cégiratok alapján 591 darab egy euró névértékű részvényt jegyzett le, ám – ahogy a fenti képen is látszik – minden egyes részvényért több mint 30 ezer eurót fizetett. Így

összesen közel 7 milliárd forintnak megfelelő összeget tolt a vállalatba, amiért annak alig harmada került a tulajdonába.

Ez az összeg egészen biztosan elegendő volt a tőkehelyzet rendezéséhez. Sőt, elvileg nagyjából ennyi lehetett a Rose d’Or lízingeléséhez szükséges önrész is, ha az Euroleasing a bevett gyakorlatnak megfelelően 30 százalékos önerőt várt el az ügylethez. Az L&L cégirataiban egyébként néhány sorban kifejti a tevékenységeit, amelyek között szerepel a hajók lízingbe vétele is. Így legfeljebb a magyar Euroleasing korábbi üzletpolitikája alapján lenne meglepő, ha az L&L lízingelné tőlük a szuperjachtot.

Rencsár Kálmánt az egyik cégén, illetve a vállalatiban szintén részesedéssel rendelkező lányán keresztül, kerestük kérdéseinkkel. Kíváncsiak lettünk volna, hogy miért szállt be ilyen hatalmas összeggel egy veszteséges máltai cégbe, és használta-e már az L&L jachtjait, ám megkeresésünkre az üzletember nem reagált.

