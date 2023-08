Próbáltuk kiszámolni, mennyi lehet a Rose d’Or törlesztője, de nem bírta a rendszer

Fotó: superyachtfan.com

Szerdán derült ki, hogy a Mészáros Lőrinchez köthető Euroleasing Zrt. a tulajdonosa annak a Rose d’Or nevű luxusjachtnak, amelynek fedélzetén lefotózták a nyaralását töltő felcsúti milliárdost és feleségét. Az Euroleasing egy pénzügyi vállalkozás, amely ugyan hiteleket is nyújt, de a fő profilja – ahogy ez a nevéből is kiderül – az úgynevezett lízing. A vállalat szűk három éve hajókkal is foglalkozik, nem meglepő módon azonban nem olyanokkal, mint a Rose d’Or.

Se nem bérlet, se nem hitel

A lízing nagyon leegyszerűsítve egy olyan pénzügyi konstrukció, amely valahol félúton található a hitelből történő vásárlás és a bérlés között. A hitelnél ugye az történik, hogy valaki felveszi a kölcsönt, majd abból megvásárolja a kiszemelt ingatlant vagy ingóságot. Utóbbi a tulajdonába kerül, cserébe részletekben törleszti a hitelt a bank felé. A bérlésnél ezzel szemben az adott ingóság vagy ingatlan nem kerül a bérlő tulajdonában, csak használja azt, és ezért bérleti díjat fizet.

A lízingnél ez a kettő keveredik. A lízingcég (a lízingbe adó) megvásárol valamilyen ingatlant, vagy ingóságot. A megvett eszköz a pénzügyi vállalkozás tulajdonában marad, de nem ő használja, hanem az úgynevezett lízingbe vevő, amely ezért egy a hitelhez nagyon hasonló törlesztőrészletet fizet. A kölcsöntől ez alapvetően abban különbözik, hogy a futamidő végén a vagyontárgy jellemzően a lízingbe vevő tulajdonába kerül*Erre különböző konstrukciók vannak, a zárt végű pénzügyi lízing esetében a futamidő végén a lízingelt eszköz az utolsó lízingdíj megfizetésével automatikusan a lízingbe vevő tulajdonába kerül, nyílt végű pénzügyi lízingnél a lízingbe vevőnek joga van kijelölni a leendő tulajdonost, míg az operatív lízingnél a lízingbe adó marad a tulaj., azaz az egész ügylet kifutása olyan, mint egy hitelé. A törlesztőrészlet így természetesen kamatot is tartalmaz, azaz a lízingbe vevő nagyobb összeget fizet a tényleges vételárnál, és ebből származik a lízingcég haszna.

Ezért szerepel a Rose d’Or hivatalos iratain tulajdonosként az Euroleasing. Ez azonban – amint a fentiekből is kiderült – csak egy technikai tulajdonlás: a szuperjacht hasznait az élvezheti, aki lízingbe vette a hajót a pénzügyi vállalkozástól, és a használat évi 7,5 millió dollárra (2,6 milliárd forintra) becsült költségeit, illetve a kockázatokat is neki kell viselnie.

Havi 400 milliós törlesztő

Az azonban rejtély, hogy ki ez. A lízingbe vevő kilétét az Euroleasing banktitokra hivatkozva nem árulta el a G7-nek, és az elérhető adatbázisokban sem találtuk meg. Bár több száz – elsősorban Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető – cég, illetve magántőkealap esetében néztük meg, hogy van-e a közjegyzővel hitelesített, bejegyzett lízingjük, ezeknél nem volt nagyösszegű, az Euroleasinggel kötött szerződésre utaló bejegyzés. Egyetlen Mészáros-cégnél találtunk olyan lízingmegállapodást, amelyet az elmúlt hetekben írtak alá az Euroleasinggel, de

a Vál-Völgye Pékség Kft. nem szuperjachtot, csak egy Teslát lízingel a pénzügyi cégtől.

Ez egyébként nem annyira meglepő, hiszen az Euroleasing elsősorban gépjárművekkel foglalkozik. Leginkább autókkal, de 2020 óta hajókat is lízingelnek. Más kérdés, hogy tájékoztatójuk szerint ezzel a termékükkel nem luxusjachtok, hanem

„elsősorban a belföldi vizekre, azon belül is kiemelten a Balatonra telepített, új és használt vitorlás- és elektromos hajók finanszírozása”

volt a céljuk.

Mindenesetre külön hajólízing kalkulátor is van az oldalukon, amely megmutatja, hogy meghatározott önrész és futamidő mellett milyen törlesztőrészletre számíthat, aki ilyen konstrukcióban vásárolna. Megpróbáltuk kiszámoltatni a kalkulátorral, hogy mennyit kellene havonta fizetni egy 26-27 milliárdos jacht után, szakmai oldalakon ennyire becsülik ugyanis a Rose d’Or árát. A művelet azonban sajnos nem sikerült, ugyanis a vételárnál legfeljebb kilenc számjegyet lehet megadni, azaz egymilliárd feletti tranzakciókat nem támogat a rendszer. Sőt, az Euroleasing tájékoztatójából az is kiderül, hogy hajóknál a maximálisan finanszírozható összeg 100 millió forint.

A kalkulátorral azonban így is elég sok mindent ki lehet deríteni. Először is a minimális önerő 30 százalék, így ha a Rose d’Or esetében is ez volt az irányadó, és a becsült értéke helytálló, akkor a vételárból nagyjából 8 milliárd forintot a lízingbe vevőnek kellett állnia. Emellett ha két-három nagyságrenddel csökkentjük az árat, akkor törlesztőrészletet is lehet számolni. Egy 26-27 milliós hajónál, az önrész feletti 18-19 milliós lízingre havi durván 410 ezer forintot kell fizetni. Ebből

a Rose d’Or-ra logikusan 410 milliós havi díj adódik.

Ez nagyságrendileg valószínűleg jó becslés lehet, de szinte biztos, hogy nem pontos. Az Euroleasing elsősorban vitorlás és elektromos hajókkal foglalkozik, még a kisebb motoros hajóknál is egyedi elbírálás alapján döntenek. Egy ilyen értékű jachtnál pedig ez fokozottan igaz.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Közélet euroleasing jacht luxusjacht Mészáros Lőrinc Olvasson tovább a kategóriában