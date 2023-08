Vietnám tízmilliárdos nagyságrendben vesz vadászgépeket a magyar állami repülőgépgyártól

A vietnámi légierő által rendelt színekben mutatta be az Aero Vodochody a hosszabb ideje várt új géptípusa, az L‑39NG-es első példányát. 12 ilyen repülőt vesz a Magyar Honvédség is, a cseh gyár többségi tulajdonosa a magyar állam, a vietnámi hadsereg pedig az első vásárló.

Az Aero Vodochody többségi tulajdonát 2021-ben vette meg a cseh Penta csoporttól az eredeti vevő (Tombor András) helyett Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Honvédelmi miniszteri kinevezése után azt a MOL-vezér Hernádi Zsoltnak adta tovább, aki aztán néhány hónappal később a magyar államnak adta el a részét.

A vállalat ezután is MOL-közeli maradt: az állami holdingcégek vezetői Bacsa György, a MOL stratégiai igazgatója, és Világi Oszkár, a szlovák MOL-leány ügyvezetője – utóbbi sajtóértesülések szerint már a magyar bevásárlás tető alá hozásában is szerepet játszott. Az Aero 53 milliárd forintos magyar állami hitelt kapott az MFB-től.

A cég júniusi beszámolója szerint a ‘22-es adózás előtti eredménye 974 millió cseh korona (15,6 milliárd forint) volt az egy évvel korábbi 70 millióhoz képest. Ez nagyrészt egy iraki megállapodásnak volt köszönhető.

A vietnámi megállapodást, mint általában az Aero eladásait, a cseh kisebbségi tulajdonos, a Richárd Háva Svájcban élő, Csehországban meglehetősen ellentmondásos megítélésű fegyverkereskedő által vezetett Omnipol intézte. Az összeg nem nyilvános, a cseh sajtó korábban forintra átszámolva tízmilliárdos nagyságrendről írt.

Vietnám főleg Kína ellenében modernizálja a hagyományosan szovjet/orosz haditechnikára építő hadseregét. A csehek előző géptípusát, az L-39-t korábban is használták kiképzésekre, az új megállapodás erre a kapcsolatra épít.

Vietnámz új típusból, az L-39NG-ből 12-t vesz, ezeket 2023-24-ben szállítják le nekik, az első gépek ez év végén érkezhetnek Hanoi-ba. Az első tucat után szó van további 12 gép megrendeléséről is.

Az L-39NG-t egy jól ismert, sok országban használt korábbi típus, az L-39 Albatros jelentős átalakításával és továbbfejlesztésével, modernizálásával tervezték meg. Ebből a csehszlovák kétüléses kiképző gépből 3600-nál is többet gyártottak a 90-es évekig. A Magyar Honvédség kiszuperált NDK-s példányokat szerzett be belőlük a kilencvenes években, ezek egyike, a darázsfestésű Zümi a kecskeméti repülőnapokról szélesebb körben is ismerős lehet. Az Albatrosokat több országban még ma is használják, az egyébként megbízhatónak ismert típusból egy ezen a héten zuhant le Oroszországban.

Az Aero Vodochody a régebbi L-39-ek karbantartása, felújítása után azonban most már nagyrészt az új típus, a sugárhajtású L-39NG-re építi az üzleti terveit. Ebből megy az első Vietnámba.

Az L-39NG is elsősorban kiképző repülőgép, főleg a Gripen-pilóták oktatásában hasznos, bár korlátozottan felderítő- és könnyű csapásmérő repülőként is játszik. A fő újdonságot a kompozit-szárnyak, az amerikai Williams hajtómű, az új pilótafülke és a korszerűbb elektronikai és avionikai rendszerek jelentik.

A magyar légierő 12 L-39NG-t vásárol, erről 2022 áprilisában állapodtak meg. Nyolcat kiképző, négyet felderítő gépként terveznek használni. A magyar Gripen-pilóták képzése korábban Kanadában történt, ez ezután itthonról is megoldható lesz, és akár más NATO-országok pilótáinak képzése is lehetségessé válik.

A Magyarországra szánt gépeket 2024 augusztusa után kezdhetik el leszállítani, vagyis nagyjából akkor, amikor a korábban szerződő Vietnám átvette a saját gépeit.

Az Aero Vodochody összesen 34 L-39NG eladásáról állapodott meg idáig, a magyar mellett a cseh vadászpilóta-képzésbe is beviszik a típust, de szó van afrikai (Szenegál és Ghána) vásárlókról is. A gyártási kapacitást a jelenlegi havi egyről fokozatosan kettőre akarják emelni.

Figyelemre méltó, hogy az ukrán fegyverszállítások kapcsán is felmerült az Aero szerepe, de ott másik, harci cselekményekben jobban használható típusokról van szó, nem a kiképzésre megfelelő, de komolyabb feladatokra nem alkalmas L-39NG-ekről.

Áprilisban Kijevben Petr Pavel cseh elnök az Aero Vodochody-t is kiemelte lehetséges partnerként: eszerint a még fejlesztési fázisban lévő F/A-259 repülőgép gyártása mehetne akár cseh-ukrán koprodukcióban. Az Ukrajnának való fegyverszállításokat elviekben ellenző többségi tulajdonos magyar állam részéről nem kommentálták ezt a javaslatot.

Pavel nem sokkal később arról beszélt, hogy a korábbi, de már létező típus, a cseh légierő F/A-159 repülőgépeiből adhatnának Ukrajnának. Ez nem érintené közvetlenül az Aero Vodochody-t, de hogy közben a közös gyártás lekerült-e a napirendről, egyelőre nem tudni.

