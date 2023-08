Átok ül a bukott magyar ásványvízkirály jachtján: hiába a milliárdos licit, nem sikerült eladni

Második nekifutásra sem sikerült értékesíteni az ország egykori vezető ásványvízgyártójának utolsó érdemi vagyontárgyát, a Cassiopeia nevet viselő 34 méteres jachtot (pdf). Bár a hajóra két jelentkező is volt, akik az árverésen percenként többször is egymásra licitálva 136 millió forinttal hajtották fel az árat, az adásvétel végül mégis meghiúsult.

A bukás és ami utána maradt

A Cassiopeia az Aquarius-Aqua csoport bukásának egyik emblematikus szereplője, amely még a tulajdonosok között is konfliktust okozott. Az Aquarius-Aqua egy időben 35 százalékos részesedéssel az ország legnagyobb ásványvízgyártója volt, és erős pozíciókkal bírt az üdítő és energiaital-piacon is. A csúcson napi háromezer raklap ásványvizet, üdítőt és energiaitalt gyártottak, és tárgyaltak a Pepsivel is a multi termékeinek itteni palackozásáról.

A cégcsoport azonban rossz üzletpolitikája és a vezetés elhibázott döntései miatt lejtőre került. A fő problémát az okozta, hogy a vállalat az ásványvíz-piacon a legolcsóbb szegmensbe pozicionálta magát: számos áruházlánc saját márkás termékét ők gyártották. Ezzel ugyan gyorsan és nagyot tudtak nőni, ám ezeken a termékeken nagyon kicsi a haszon, azaz egyfajta sűrű fillér stratégiát építettek fel. Egy pont után pedig a fillérek is elfogytak, és a csoport egyre több olyan üzletet kötött, amelynek a profittartalma nulla, sőt negatív volt.

A veszteséget elég egyedi módon próbálta meg elkerülni a társaság. Az Aquarius-Aqua egyik évről a másikra jelentősen felpörgette az exportját, de nem ásványvizet vagy üdítőt értékesített külföldön, hanem főleg étolajat és cukrot. Azaz tipikusan olyan termékeket, amelyek exportjával ebben az időszakban nagy összegű áfacsalásokat követtek el Magyarországon. Az ügyből adóhatósági vizsgálat, nyomozás, majd vádemelés lett,

a vállalat többségi tulajdonosát pedig 2016-ban letartóztatták.

A sokkból az Aquarius-Aqua már nem tudott felállni. Ugyan voltak még kísérletek a csoport megmentésére – a cég például csődvédelemmel is próbálkozott – 2020 elején azonban megindult a vállalat felszámolása. A folyamatot két éve részletes cikksorozatban mutattuk be. A sztori lényege röviden, hogy a vállalat fő vagyonelemei némi hátszéllel Mészáros Lőrinc érdekeltségébe kerültek, kivéve egy a csődeljárás során előkerült jachtot. Utóbbit a hivatalos magyarázat szerint reprezentatív célokra használta a vállalat, ám erről még a cég kisebbségi tulajdonosának is más volt a véleménye.

Elátkozott hajó

Mindenesetre az érdemi vagyonelemek értékesítése után a felszámolást végző állami szerv, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. a jacht eladásával is megpróbálkozott. Első körben idén februárban senki nem jelentkezett az árverésre, második nekifutásra márciusban azonban két érdeklődő is volt. Közöttük az aukció utolsó óráiban öldöklő licitverseny alakult ki. Előfordult, hogy egyelten perc alatt 26 ajánlat érkezett. Az árverést végül az egymilliárdos kikiáltási árnál 136 millió forinttal magasabb áron ütötték le. Ez a hazai költségvetés számára is jó hír volt, hiszen az Aquarius-Aquával szemben a legutóbbi információk szerint jelentős követelése van az adóhatóságnak is.

A többször meghosszabbított ajánlattételi idő és a gyilkos licit ellenére a jachtot mégsem sikerült eladni. Az árverést ugyanis még június legvégén eredménytelennek minősítették. A hivatalos magyarázat szerint

a szerződéskötés egyéb okból meghiúsult … a sorrendben második legmagasabb összegű ajánlatot tevő licitáló a szerződéskötéstől elállt.

Azaz végül egyik vevőjelölt sem akarta vagy tudta megvenni a jachtot (pdf).

Egyáltalán nem mindegy azonban, hogy a szerződést kinek a hibájából nem sikerült megkötni. A vevőjelölteknek ugyanis még a licitálás kezdete előtt le kell tenniük ajánlati biztosítékként egy meghatározott összeget. Ha eredményes az aukció, akkor ezt a győztesnél beszámítják a vételárba, a vesztes(ek)nek pedig visszautalják, és ugyanez történik akkor is, ha az értékesítés nem a licitálók hibájából hiúsul meg. Ha viszont „a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre”, akkor a vevőjelölt az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a pénz a felszámolási eljárás alatt álló vállalathoz, jelen esetben az Aquarius-Aquához kerül. Márpedig ez az előleg a Cassiopeia esetében kifejezetten magas összeg, 30 millió forint volt (pdf).

A hivatalos dokumentumokból nem derül ki, hogy a jachtnál melyik esetről van szó, és ezt a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-nél sem árulták el. Szilágyi István felszámoló a G7-nek azt mondta: az eljárás részleteiről csak az ügyben érintett feleknek, így az adósoknak és a hitelezőknek adhat tájékoztatást.

Azt azonban már az előző aukció meghiúsulásakor jelezték, hogy az árverésnek harmadszor is nekifutnak. Úgy tudjuk, hogy az eljárást akár még augusztusban kiírhatják, így magára a licitálásra szeptember elején kerülhetne sor. Ezt indokolná az is, hogy a nemzetközi tapasztalatok szerint a piac a szezon kezdete előtt és közvetlenül azt követően a legaktívabb, azaz ősszel nagyobb eséllyel lehet értékesíteni egy milliárdos értékű jachtot.

Más kérdés, hogy Magyarországon túl sok vevőjelölt valószínűleg így sincsen. Hasonló esetekben ezért külföldön is szokták hirdetni az eljárást, hogy ezzel szélesítsék a potenciális vásárlók körét.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkLuxusjacht, letartóztatás és viszály, a magyar ásványvízkirály bukásának történeteEgy jól időzített üzleti döntésből hatalmas biznisz lett, majd összedőlt a kétes ügyletek, a konfliktusok és az elhibázott üzleti lépések miatt.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkIlyen, amikor megmentenek egy céget Mészáros Lőrincnek a külföldi befektetőktől, áron alulHa Mészáros Lőrinc meg akar venni féláron és verseny nélkül egy nagy üzemet, akkor megveszi. Részletesen bemutatjuk egy példán, hogyan működik a folyamat szabályosan, olajozottan.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkEgymilliárdért árulják a bukott magyar ásványvízkirály luxusjachtjátA 34 méteres hajó eladásával végleg lezárulhat a cég története, amiben volt áfacsalási ügy, háborúzó tulajdonosok és áron alul vásároló Mészáros Lőrinc is.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Vállalat Aquarius-Aqua ásványvíz Cassiopeia Mészáros Lőrinc Olvasson tovább a kategóriában