Egymilliárdért árulják a bukott magyar ásványvízkirály luxusjachtját

Árverésre bocsátanák az ország egykori vezető ásványvízgyártójának utolsó vagyontárgyát, egy 34 méteres luxusjachtot. A hajó az Aquarius-Aqua csoport bukásának emblematikus szereplője volt, egymilliárd forintos kikiáltási ára pedig egyáltalán nem magas. Ennek ellenére első körben a jelek szerint senki nem jelentkezett be érte.

Olcsó ásványvíz és áfacsalási ügy

Két évvel ezelőtt többrészes cikksorozatban mutattuk be, hogyan dőlt be az ország egyik legnagyobb ásványvizes cége, miként került ezt követően némi hátszéllel, áron alul Mészáros Lőrinc tulajdonába, és mit kezdhet vele a felcsúti milliárdos.

Az albertirsai Aquarius-Aqua ugyan rendkívül jól időzített piacra lépésével a 2000-es évek elejére a hazai ásványvízszektor legnagyobb szereplője lett, ezt követően azonban rossz üzleti döntések, kétes ügyletek és tulajdonosi viták eredményeként teljesen fizetésképtelenné vált, fő tulajdonosát pedig áfacsalás gyanújával tartóztatták le. A cég problémáinak alapja az volt, hogy a legolcsóbb szegmensbe pozicionálta magát. Arra törekedtek, hogy minél több áruházlánc saját márkás termékét ők gyárthassák. Ez eleinte nem volt rossz stratégia, hiszen vezető pozíciójukat is jórészt ennek köszönhették, ám a Lidl, az Aldi, a Spar és a hasonló cégek kegyeiért nagyon éles verseny zajlott, gyakran fillérek döntöttek arról, mely cég szállíthat ásványvizet a vezető láncoknak.

Ezeken az ügyleteken így sokat nem lehetett nyerni, sőt esetenként még bukott is rajtuk az Aqarius-Aqua. Ekkor pedig a cég egy nagyon furcsa lépéssel próbálta javítani az eredményességét: egyik évről a másikra jelentősen felpörgette az exportját, de nem ásványvizet vagy üdítőt értékesített külföldön, hanem főleg étolajat és cukrot. Ezek pedig tipikusan azok a termékek, amelyek exportjával ebben az időszakban nagy összegű áfacsalásokat követtek el Magyarországon, kihasználva az uniós államok áfája közötti különbséget. Nem csoda, hogy az ügyletek az adóhatóság érdeklődését is felkeltették, a vizsgálódásból pedig nyomozás, majd letartóztatás és vádemelés lett.

A botrány lényegében meg is pecsételte az Aqarius-Aqua sorsát. A NAV a 2012 és 2016 közötti időszakra több mint 3 milliárd forintnyi adóhiányt, bírságot és késedelmi pótlékot állapított meg a cégnél. Ezt pedig az amúgy is működésképtelen üzleti modellel nem lehetett kigazdálkodni.

Kedves hitelezők, van egy jachtunk

A társaság néhány évig még húzta, majd csődvédelembe próbált menekülni, és amikor ez sem működött, megindult ellene a felszámolás. Ebben a kiszolgáltatott helyzetben került maga a gyár igencsak jó áron Mészáros Lőrinc tulajdonába.

Ám még ebben a szakaszban is érték meglepetések az ügy érintettjeit, különösen az Aquarius-Aqua hitelezőit. A társaság megmentésére (még a felszámolás előtt) összeállított tervből ugyanis kiderült, hogy a vállalatnak van egy 34 méteres luxusjachtja*Igaz, papíron ekkor a hajó elvileg még nem volt a cég tulajdonában. A jachtot lízingelték, az ügylet pedig csak később zárult le, így jogilag a hajó tulajdonosa a bank volt.. Már ekkor azt írták, hogy a vállalat pénzügyi helyzetét részben ennek eladásából rendeznék. Mint fogalmaztak:

Tervekben szerepel a társaság horvátországi leányvállalatának tulajdonában lévő hajó értékesítése. A nettó eladási árat 1 milliárd forint összegben határozta meg társaság.

A jacht azonban nem csak ezért emblematikus szereplője az Aquarius-Aqua történetének. A cég bedőlésének idejére a tulajdonosok viszonya is igencsak megromlott. Ebben pedig komoly szerepe volt, hogy az áfacsalási ügy miatt letartóztatott főrészvényes elég nagy lábon élt, ráadásul, ahogy a jacht is mutatja, esetenként a cég kontójára, amit a tulajdonostársak elég nehezen viselték.

Most tényleg eladnák

A jachtot már tavaly nyáron is közvetlenül az Aquarius-Aqua birtokolta, ám a felszámoló végül csak most szánta rá magát az értékesítésre. Az árverést elvileg január 27-én hirdették meg, és ma indult volna a licit, ha február 15-ig van jelentkező. A jelek szerint azonban nem volt, az aukciót ugyanis eredménytelennek minősítették.

Hasonló esetekben a felszámoló általában újra nekifut az árverésnek, jellemzően alacsonyabb kikiáltási árral. Nem lenne meglepő, ha a Cassiopeia nevet viselő jacht esetében is ez lenne az ügymenet.

A mostani árverésben egyébként kifejezetten részletes leírást adtak a luxushajóról, és rengeteg képet is közzétettek (pdf). Ebből kiderül, hogy a 2009-ben gyártott, horvát zászló alatt hajózó jachtot a közelmúltban felújították: a főmotor, a generátorok, a víztisztító és elektromos berendezések karbantartása is megtörtént. A jármű stabilizátoraira azonban így is el kell költenie a vevőnek még durván 50 ezer eurót, ha használni akarja a hajót. Ezen kívül azonban a kiírás szerint csak esztétikai beavatkozásokra van szükség. Mint fogalmaznak:

esztétikailag a külső részek újrafestést és új teakfát igényelnek, míg a belső terek egy részleges felújítást az alsó fedélzeten és a legénységi területeken.

A kiírásban piaci ár-összehasonlítást is közölnek. A hasonló típusú jachtokat 2,3 és 4,5 millió euró közé értékelik, így az egymilliárd forintos, azaz körülbelül 2,6 millió eurós kikiáltási ár valóban nem magas. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy tizenegy évvel ezelőtt némi kedvezménnyel még 6,9 millió angol fontért, azaz akkori árfolyamon nagyjából két és fél milliárd forintért árulták.

