Árverezik a fantomgyárat, amelyen 7-8 milliárdot bukott a magyar állam

A Hírös-Vitál Zrt. gyára. Fotó: Google/Utcakép

A Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. meghirdette árverésre azt a hatalmas kerekegyházi élelmiszeripar üzemet, amely teljesen készen áll, de élesben sosem termelt, és az utóbbi évek gazdaságtörténetének egyik legfurcsább üzleti története kapcsolódik hozzá.

Számokban:

Az üzem egy 160 ezer négyzetméteres telken felépített, 16 épületből álló, összesen 20,6 ezer négyzetméteres komplett gyár.

egy 160 ezer négyzetméteres telken felépített, 16 épületből álló, összesen 20,6 ezer négyzetméteres komplett gyár. A fontosabb csarnokoknak használatbavételi engedélye is van, de a többi felépítmény készültségi foka is 98,5 százalékos, így az üzem 2022-es árakon 50 millió forintból beindítható lenne.

használatbavételi engedélye is van, de a többi felépítmény készültségi foka is 98,5 százalékos, így az üzem 2022-es árakon 50 millió forintból beindítható lenne. A licit 9,315 milliárd forintról indul, és 500 ezer forintos lépcsőkkel haladhat, ekkora értéket ritkán lehet látni a hasonló állami árveréseken.

A kerekegyházi üzem a felszámolás alatt lévő Hírös-Vitál Zrt.-é volt, építésekor a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította, és több mint 7 milliárd forint állami támogatásban is részesítette. Emellett a Piarista Rend Magyarországi Tartománya is milliárdokkal szállt be a vállalkozásba. A zöldség-gyümölcs feldolgozó azonban élesben sosem termelt, a cég tulajdonosának büntetőpere nemrég indult el, az ügyészség 10 év fegyházbüntetést kért rá.

A telepen van kész szamóca-, alma-, zöldségfeldolgozó és ásványvízüzem, készáruraktár, labor, mirelit-, csonthéjas és lekvárüzem is.

A kiírás alapján az ingatlanon 8,45 milliárd forint és járulékai erejéig a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak van jelzálogjoga és elidegenítési és terhelési tilalma, ezután a Piarista Rend Magyar Tartománya is legalább 5 milliárd forintos kölcsönhöz kapcsolódó jelzálogjogokkal rendelkezik. A korábbi hírek arról is szóltak, hogy a társaság az üzemet felhúzó építőipari cégeket sem fizette ki teljesen.

Felülnézet: az üzem a környékbeli magyar zöldség- és gyümölcstermesztés feldolgozója akart lenni, de az üzleti terv megbukott azon, hogy nem tudtak a termeléshez nyersanyagot szerezni. A történet legnagyobb rejtélye, hogy a tervek életképességéről hogyan sikerült meggyőzni az állami támogatás odaítélőit, illetve a piarista rendet – amelyhez egyébként a tulajdonos sok szállal kötődik. A bonyolult történetet a 24.hu dolgozta fel részletesen 2020-ban, majd 2021-ben.

Az árverés június 9. és 26. között folyik majd, de nagy kérdés, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények között kinek kellhet egy üzletileg elég rossz helyre telepített komplett élelmiszeripari gyár.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkKinél van az élelmiszerek drágulásából származó pénz?Közelítő számításaink arra utalnak, hogy nem a termelőknél, nem a feldolgozóknál, de nem is a kiskereskedőknél kell keresni a többletet.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Vállalat árverés. licit élelmiszeripar gyár Hírös-Vitál Kerekegyháza üzem Olvasson tovább a kategóriában