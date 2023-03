Megindult a licit a bukott magyar ásványvízkirály egymilliárdos jachtjáért

Kép a jachtról

Második nekifutásra már sikerült elindítani az árverést az ország egykori vezető ásványvízgyártójának utolsó vagyontárgyért, a Cassiopeia nevet viselő adriai luxusjachtért. A jelek szerint a 34 méteres hajóra ezúttal több jelentkező is van. Kettő ajánlat már érkezett, így a licit most félmillió forinttal áll az egymilliárdos kikiáltási ár felett.

Harmincmilliós előleg

A jachtot egyszer már megpróbálta eladni a jelenlegi tulajdonos Aquarius-Aqua csoport felszámolója, ám akkor az árverési szakaszig sem jutottak el, a kiírásra ugyanis senki nem jelentkezett. Ez persze nem feltétlenül meglepő: bár a korábbi értékelések alapján a hajó árazása kifejezetten kedvezőnek tűnik, ám így is egymilliárd forintról indult rá a licit. Ráadásul annak, aki ajánlatot kívánt adni, már előzetesen le kellett tennie 30 millió forintnyi előleget.

Valószínűleg az is visszatartó erő lehet, hogy a mostani kiírás alapján

a felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján – elővásárlásra jogosultról van tudomása.

Ezúttal azonban ennek ellenére is legalább ketten jelentkeztek az árverésre, és a szükséges előleget is kifizették. Sőt, rögtön az első nap két licit is érkezett, egy a kikiáltási áron, egy pedig félmillió forinttal felette. Ennél kevesebbet nem is ajánlhatott volna érte a második vevőjelölt, a kiírás szerint ugyanis 500 ezer forint licitlépcső.

Az adóhatóság kaphatja a pénzt

Az Aquarius-Aqua csoport kifejezetten tanulságos történetét két évvel ezelőtt cikksorozatban mutattuk be. A vállalat a nagyon jól időzített piacra lépésének köszönhetően hamar a hazai ásványvízpiac legnagyobb szereplőjévé vált, de rossz üzletpolitikája miatt a 2010-es évek végére összeomlott. A cég elsősorban a piac alsó szegmensére koncentrált, azaz nem épített érdemben önálló brandet, hanem áruházláncoknak szállította be azok sajátmárkás termékeit. Még a 2010-es évek elején is napi háromezer raklap ásványvizet, üdítőt és energiaitalt gyártottak részben a cég Albertirsai üzemében. Ezeket azonban elsősorban olyan láncok értékesítették saját termékeiként, mint a Tesco, a Spar vagy a Lidl.

Ebben a szegmensben azonban nagyon éles volt az árverseny: gyakran nem forintok, hanem néhány tíz fillér dönt arról, hogy melyik cég szállíthatja például a Penny ásványvizeit. Az Aquarius-Aqua pedig belement az árversenybe és egyre több olyan üzletet kötött, amelynek a profittartalma minimális, nulla, sőt negatív volt.

Ekkor hozta meg a cég vezetése, illetve a 2000-es évek elején is már „ásványvízkirályként” emlegetett tulajdonosa, P. Tamás a csoport történetének valószínűleg legrosszabb döntését. Az Aquarius-Aqua egyik évről a másikra jelentősen felpörgette az exportját, de nem ásványvizet vagy üdítőt értékesített külföldön, hanem főleg étolajat és cukrot. Ezek pedig tipikusan azok a termékek, amelyek exportjával ebben az időszakban nagy összegű áfacsalásokat követtek el Magyarországon, kihasználva az uniós államok áfája közötti különbséget.

Az ügyből NAV-vizsgálat, nyomozás, majd vádemelés lett, P. Tamást pedig 2016-ban letartóztatták.

Az Aquarius-Aqua ebből a sztoriból már nem tudott felállni. A cég először csődvédelembe menekült, ám hamar kiderült, hogy nem lehet megmenteni, így a csődeljárásból felszámolás lett. Ekkor került elő a luxusjacht is. Ez volt az egyetlen nagyobb értéktárgy, amit nem adtak el a felszámolás első árverésén. A cég albertirsai üzeme, gépei, gyártósorai, tehát lényegében minden termeléshez szükséges eszköze azonban már ekkor, három évvel ezelőtt kalapács alá került, és 2021 elején meg is szerezte új tulajdonosa, Mészáros Lőrinc. Méghozzá némi hátszéllel, áron alul.

A jacht sorsa sokáig kérdéses volt, már csak azért is, mert a tulajdonosok állítása ellenére nem volt teljesen a cégé: ebben az időben a vállalat horvát leánya csak lízingelte a hajót. Tavaly azonban végleg az Aquarius-Aqua tulajdonába került, és így nyílt lehetőség az árverés kiírására.

A jachtra még két hétig lehet licitálni, a bevétel egy jelentős része pedig jó eséllyel az államnak megy majd. A vállalatnál ugyanis korábban több milliárd forintos adóhiányt, bírságot és késedelmi pótlékot állapított meg a NAV, amiből eddig valószínűleg semmit nem kaptak meg.

