“Elon magára hagyta a Teslát” – új CEO-t követel a vállalat harmadik legnagyobb részvényese

Miközben Elon Musk egyszerre három céggel próbál zsonglőrködni, a piac nem díjazza a mutatványt, a zuhanó részvényárak miatt egyre idegesebbek a Tesla befektetői. A helyzet odáig fajult, hogy a Tesla harmadik legnagyobb részvényese, KoGuan Leo új CEO-t követel az autógyártó élére, hogy Musk inkább a másik két cég (SpaceX és Tesla) ügyeivel foglalkozhasson. “Elon magára hagyta a Teslát. A cégnek szüksége van, és meg is érdemel egy olyan CEO-t, aki teljes munkaidőben végzi a dolgát.” – fakadt ki egy tweetben a befektető, aki azt kéri a vállalat igazgatótanácsától, hogy találjanak Musk helyett egy utódot, úgy, ahogy az Apple is megtalálta Tim Cookot, miután a vállalat ikonikus CEO-ja, Steve Jobs elhunyt.

— KoGuan Leo (@KoguanLeo) December 14, 2022