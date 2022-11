Ha a tulajdonosokat se érdekli, a menedzsment miért kínlódjon a fenntarthatósággal?

Fotó: AFP/Europress

A 2019 és 2020 után 2021-ben is kiadott tanulmányában a Share Action vállalati szavazásokra szakosodott nonprofit szervezet újra megvizsgálta, hogy az olyan nagyvállalatok, mint a Meta, az Apple vagy az Unilever éves közgyűlésein a tulajdonosok – jelen esetben kifejezetten a vagyonkezelő tulajdonosok – mennyire támogatják a hosszú távú értékteremtést célzó részvényesi javaslatokat.

A nemzetközi vagyonkezelők a legnagyobb befektetők közé tartoznak a világgazdaságban, jelentős, akár 5-10 százalékos tulajdonrészt is birtokolhatnak egy-egy multicégben. Súlyukat jól mutatja, hogy a három legnagyobb alapkezelő (Blackrock, Vanguard Group, State Street Global Advisors) az S&P 500 tőzsdeindexbe tartozó vállalatok összes szavazati jogának 25 százalékával rendelkezik. Meghatározó szavazati súlyuk azt is jelenti, hogy a vállalati közgyűléseken méretüknél fogva sokszor a mérleg nyelvének szerepét töltik be.

A tanulmányban – vállalatnevek nélkül ugyan – 142 tulajdonosi közgyűlési határozathoz kapcsolódó szavazást vizsgáltak meg, ezek közül 53 környezeti kérdésekkel kapcsolatos, míg 89 a társadalmi kérdésekre vonatkozott. Ez csak kis szelete az ebben az időszakban a vizsgált vállalatok közgyűlésein meghozott több tízezer határozatnak, de jól mutatja a fő trendeket a fenntarthatósági és társadalmi szempontok érvényesüléséről.

Ezen belül külön is megvizsgálták a klímaváltozással és a környezeti hatásokkal kapcsolatos határozatokhoz kapcsolódó tulajdonosi szavazatokat. A társadalmi kérdéseknél az emberi jogok és munkajog, a tisztes munka, a sokszínűség és a közegészségügy voltak a fő területek. Mindezek mellett ránéztek a céges fenntarthatósági törekvések és a vezetői fizetések összefüggéseire is.

Néhány kivételtől eltekintve az eddigi eredmények lesújtóak

a tanulmány készítői szerint.

Általános tanulság volt, hogy a vezető vagyonkezelők többsége – és főleg a legnagyobbak – egyenesen blokkolják a fenntartható környezeti és társadalmi szempontok érvényesülését a vállalati célok kijelölésében. Bár reményre adhat okot, hogy a 2020-as felméréshez képest 4 százalékponttal több esetben szavazták meg a részvényesi javaslatokat a vizsgált esetekben (21 százaléknyit).

A Share Action kutatás 2021-es eredményei szerint a világ hat legnagyobb vagyonkezelője (Blackrock, Vanguard, Fidelity Investments, State Street Global Advisors, Capital Group és J.P. Morgan Asset Management) a vizsgált esetek több mint 60 százalékéban elutasítóan szavazott a környezeti fenntarthatóságot és/vagy társadalmi szempontokat célzó javaslatokra.

Összességében a vizsgált társadalmi vagy fenntarthatósági szempontból is értéket teremtő 146 határozati javaslatból mindössze 30, nagyjából minden ötödik kapott többségi, 50 százalékot meghaladó támogatást a tulajdonosok részéről.

Néha csak egy hajszálon múlik

Ugyanebben a felmérésben azt is kiszámolták, mi lett volna, ha a legnagyobb vagyonkezelők szakítottak volna a konzervatív szavazási politikájukkal, és támogatták volna a kérdéses, hosszú távú fejlődésre koncentráló részvényesi javaslatokat.

Kiderült, hogy a

vizsgált határozatok közül konkrétan 18 esetben ezek a befektetői szavazatok akadályozták meg, hogy egy-egy vállalat olyan irányba induljon el, ami – túlmutatva a profitszempontokon – társadalmi célokat is követett volna.

Ezzel 21-ről 33 százalékra nőtt volna a tanulmányban elemzett, elfogadott javaslatok aránya.

A fenti esetekben a tulajdonosok legalább vették a fáradtságot, hogy szavazzanak az általuk tulajdonolt vállalatok közgyűlésein. Számos vagyonkezelő azonban egyáltalán nem is él a tulajdonosi jogaival. A vizsgált közgyűlési javaslatok esetében több mint 40 százalékában volt olyan érintett vagyonkezelő tulajdonos, aki egyáltalán nem adott le szavazatot.

Nehezen mozdul a vállalat

A társadalmi kérdésekkel kapcsolatos határozatokat a vagyonkezelők nagy többsége még a környezeti kérdéseknél is jóval kevésbé támogatja. Mindössze minden hatodik-hetedik ilyen határozatot támogattak (13-at a 89-ből) a vizsgált esetekben. Még keményebb diónak bizonyultak azok a javaslatok, amelyek a vállalati magatartás megváltoztatását indítványozták – ezek ritkán kaptak 30 százaléknál nagyobb támogatást a részvényesektől.

Általában a nagyobb vagyonkezelők nem szavazzák meg a fenntarthatóság irányába mutató részvényesi javaslatokat, de ez sincs mindig így. A kutatásban a hetedik legnagyobb, Európában pedig a piacvezető vagyonkezelő francia Amundi az esetek 93 százalékában támogatott vállalati közgyűléseken fenntarthatóságot célzó javaslatokat, ezzel az ötödik helyen végzett a Share Action kutatásában.

Bár jellemzően a kisebb vagyonkezelők hajlamosak inkább támogatni az előremutató részvényesi javaslatokat, vannak kivételek: a világ legnagyobb vagyonkezelője, a közel 10 ezer milliárd dollár*ami nagyságrendileg a tavalyi magyar GDP 75-szöröse felett rendelkező Blackrock esetében rámutat a tanulmány, hogy a 2020-as 12 százalékról 2021-ben nőtt 40 százalékra a támogatási arány, ami jelentős előrelépésnek számít. A másik két nagy előrelépő a Credit Suisse Asset Management volt 16-ról 77 százalékra egy év alatt, valamint a Nordea Asset Management, amely 30-ról 91 százalékra ugrott.

Ezzel együtt is tartja magát a korábbi trend, hogy az európai vagyonkezelők szavaznak meg lényegesen több progresszív részvényesi javaslatot a közgyűléseken. Az amerikai vagyonkezelők közül a legjobban teljesítő is mindössze a „ranglista” 34. helyére futott be, 60 százaléknyi megszavazott részvényesi javaslattal.

Nem megúszós meló

Az Amundi a legnagyobb európai vagyonkezelőként fontos feladatának tartja, hogy szorosan kövesse a fenntarthatósági és társadalmi igazságossági szempontok érvényesülését azon vállalatok stratégiájában és mindennapjaiban, ahol tulajdonosi részesedéssel bír. Napi szinten követik például a vállalatok átláthatósági lépéseit és a fizetések nemek közti különbségének alakulását – emellett folyamatosan egyeztetnek a menedzsmenttel is. A befektetett háttérmunka révén biztos háttértudás alapján szavazhatják vagy kérdőjelezhetik meg az adott vállalat egy-egy kérdésben hozott menedzsmentdöntését vagy közgyűlési javaslatát.

Az Amundi 2021-ben különösen magas, 86 százalékos arányban támogatta az éghajlatváltozással összefüggő részvényesi javaslatokat a vállalati közgyűléseken. Ilyen volt például a Barents-tenger norvég szakaszában az összes olaj- és gázkutatási tevékenységének leállítása az Equinor ASA norvég állami energiavállalat esetében. A McDonald’s közgyűlésében pedig támogatta a hús ellátási láncban az antibiotikumok használatának külső környezeti és közegészségügyi költségeit vizsgáló tanulmány elkészítését és közzétételét tartalmazó részvényesi javaslatot annak biztosítására, hogy a cég nem profitál a társadalomra és a környezetre káros magatartásból.

Előre tekintve

Látható, hogy kis lépésekben és sok befektetett munkával lehet csak előre haladni. Azonban a trendek ha lassan is, de változóban vannak, és a mostani geopolitikai feszültségek és energiaválság közepette még fontosabb, hogy ne vegyenek vissza a nagy globális problémák megoldására tényleges befolyással bíró vagyonkezelők, és még inkább beálljanak a felelős, gazdasági-környezeti fenntarthatóságot és társadalmi kohéziót erősítő javaslatok mögé.

A cikk megjelenését az Amundi Asset Management támogatta.

