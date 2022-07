Pénzt csak elvétve adnak vissza a névleg visszaváltható pohárért, termeli is szépen a profitot

Egyre több szórakozóhely, illetve fesztivál vezeti be a visszaváltható műanyag poharakat. Ezek előnye, hogy nem kell összeszedni őket, mert a vendégek visszaviszik – tehát csökkennek a vendéglátósok költségei. Ráadásul az üvegpoharakkal szemben ezek nem törnek el olyan könnyen.

Az alapvetően hasznos megoldást azonban sikerült olyan dologgá alakítani, amit sokan élnek meg lehúzásként: a nem visszaváltható visszaváltós pohár bevonult a hiénataxisok, a túlárazott ATM-ek és a turistákat megkopasztó belvárosi éttermek mellé a turistacsapdák közé – azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy ezt még a hazai terepen otthonosan mozgók sem tudják kikerülni, hacsak nem kerülnek el messziről jó pár helyet, vagy egyáltalán nem isznak, ami nem életszerű, főleg nyáron.

A visszaváltható poharakkal itthon is több cég foglalkozik, de leginkább a Cup Revolution repohárnak mondott megoldása terjedt el. A vállalkozás azt ajánlja partnereinek, hogy 400 forintért adjanak egy poharat – ezt azonban nem betétdíjként fizetik meg a vendégek, hanem meg kell venni a poharat. Ha visszaviszi valaki, akkor egy tokent kap érte, amit a rendszerben résztvevő szórakozóhelyeken lehet beváltani, de a pénzt sosem adják vissza.

A nagydarab műanyag tokeneket nehézkes hordozni, sok el is kallódik. Mivel alig néhány tucat helyen elérhető a rendszer, nem is lehet túl sűrűn használni. Sokan panaszkodtak arra is, hogy vendéglátóhelyeken arra hivatkozva nem kaptak tokent, hogy éppen elfogyott, de a pénzt sem adták vissza.

Fogyasztóvédelmi oldalról nézve több szempontból is problémás a rendszer. Amikor sorban áll valaki egy társasággal, gyerekekkel, és hosszas várakozás után közlik vele, hogy csakis Cup Revolution pohárba értékesítenek italt számára, akkor már kiszolgáltatott helyzetben van. Különösen igaz ez például egy koncerthelyszínen: a Budapest Parkban jelentős összegért megvett koncertbelépő után még a poharat is megvetetik – ráadásul ők már saját tokent találtak ki, amit sehol máshol nem lehet használni.

Hasonlóan kellemetlen, hogy amikor valaki jegyet vesz a Puskás Ferenc Stadionba, a Papp László Budapest Sportarénába egy sporteseményre, koncertre, akkor nem tudja, hogy ott csak akkor ihat, ha poharat is vásárol. Így hiába van kiírva, hogy mondjuk 800 forint a sör, ha csak pohárral együtt, 1200 forintért lehet megvenni.

Mindezt ráadásul környezetbarátnak próbálják beállítani. A Cup Revolution honlapján azt állítja, hogy

a visszaváltható és mosható poharak használatával 80 százalékkal csökkenthető a rendezvények és vendéglátóhelyek hulladéktermelése. A RePoharakat ráadásul Magyarországon gyártjuk, így a szállításból fakadó szén-dioxid-kibocsátásunk is kevesebb, és támogatjuk a hazai munkaerőpiacot.

Ezeket az állításokat semmivel nem támasztják alá, és amikor levélben megkerestük őket, több hét után sem válaszoltak. Pedig nem mindegy például, hogy mihez viszonyítunk: az eldobható műanyag pohárhoz képest lehet jobb a repohár, de a hagyományos üvegpohárhoz képest már nehezen hihető az állítás – és miért ne lehetne azt használni egy hagyományos vendéglátóhelyen? (Egy fesztiválon vagy koncerten ez nyilván nem jöhet szóba.) Ha pedig kemény és többször használatos műanyag poharat választ egy vendéglátóhely, azt megteheti betétdíj nélkül is, vagy olyan betétdíjrendszerrel, amikor visszajár a pénz – ezek pedig biztosan kevésbé szennyezők, hiszen többen adják vissza a poharat, és még tokent se kell gyártani.

A fenti állítások valóságtartalmának érdemi vizsgálatához fontos lenne tudni, hogy milyen anyagból készül a pohár*feltehetően polipropilén (PP) vagy politejsav (PLA). Az is lényegi kérdés, hogy mennyiszer használják újra, de ezt nem tudhatja meg a fogyasztó, pedig csak így tudna reális képet kialakítani. Egy tudományos elemzés szerint minden egyes poharat legalább 150-szer kell újratölteni, hogy kevésbé szennyezzen, mint az eldobható műanyag. Az üvegpoharak elég tartósak, így ha azokat több százszor használhatják, akkor kisebb környezetterhelést okoznak, mint a műanyag, akár visszaváltható társaik.

A zöldre festés (greenwashing) leginkább ott érhető tetten, hogy nem ismerjük az adatokat, semmilyen hivatkozás nincs arra, miért állítják, hogy 80 százalékkal csökkenthető a szén-dioxid-kibocsátás. Az elérhető tanulmányok alapján, a tudomány mai állása szerint teljesen

valószínűtlen, hogy a Cup Revolution poharai 80 százalékkal csökkentenék a szén-dioxid-kibocsátást, az pedig egészen biztos, hogy a rendszerüknél létezik zöldebb megoldás.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény alapján nem kizárt, hogy erre a rendszerre akár az agresszív kereskedelmi gyakorlat leírása is passzolhat, hiszen pszichés nyomásgyakorlást végeznek:

úgy tesznek, mintha ez egy szuper környezetvédelmi lehetőség lenne;

a vevők már csak a pultnál, sorban állás után szembesülnek azzal, hogy nincs más lehetőségük (például üvegpoharat kérni);

a visszaváltásról nehéz azonnal megérteni, hogy pénz nem jár érte, csak token;

nehéz egy pultnál állva eldönteni, hogy ezt a tokent valaha máshol tudja-e a vevő használni;

minden köznapi tapasztalással szemben áll, hogy egy betétdíjat nem fizetnek vissza;

a termék neve – repohár – azt sugallja, hogy visszaváltható.

A Cup Revolution általános szerződéses feltételei (ászf) csak a honlapon érhető el, és a pdf-ben feltöltött dokumentumban rosszul linkelt külön pdf-ből derül ki, hogy a tokeneknek érvényességi idejük van. A honlapon elérhető fájlból az derül ki, hogy a 0/01 szériaszámú tokeneket 2023. június 30-ig váltjáig vissza – ezt sem közölték több tucat általam megkérdezett vásárlóval.

Az ászf-ben megadott linken nem érhető el a partnerlista, ahol visszaváltják a tokent. Óránként és fogyasztónként csak öt token váltható vissza, az eladásukra viszont nincsen ilyen szabály.

A vendéglátósok maguk határozzák meg, hogy mennyit keresnek a rendszeren, és azt is megtehetik, hogy visszaadják a pénzt. A Budapest Parknál érdeklődésemre azt mondták, hogy a tokent bizonyos limitig visszavásárolják, és a Groupama Arénában is visszaadják a díjat.

Azok kedvéért, akik szeretnék előzetesen tudni, hogy hol várnak rájuk a Cup Revolution fizetős poharai, térképre tettük ezeket a helyeket:

A Cup Revolution Kft. tulajdonosi köre alapján a fenti gyakorlat nem is olyan meglepő. A céget 2019. július 22-én jegyezték be, a két legnagyobb végső tulajdonos korábban is együtt üzletelt a vendéglátásban. A tulajdonosok a következők:

Maros Róbert és Tóth Katalin (Rock Data Kft., 33 százalékos tulajdonosi arány),

Gaspari Zsolt és Tóth Alexandra (mindenGATO Kft., 35 százalék),

Gaspari Zsolt (20 százalék),

Zsendovits Ábel Krisztián (10 százalék).

Az ügyvezetőséget együtt vivő, fő tulajdonos Gaspari Zsolt és Maros Róbert neve a Gamma Trade Kft. kapcsán lehet ismerős, amelyik a Szigeten végezte a vendéglátást. Míg a Sziget Kft. hosszú időn keresztül veszteséges vagy nullszaldós volt, az ő cégükben rendre profit keletkezett. A cég a mai napig működik, 2017-2018-ban a 2,5-3 milliárdos árbevétel után 63-67 millió forintos adózott profitot értek el, majd évekig tetszhalott volt a cég. A Cup Revolutiont a szigetes megbízás kiesése után indították.

A kisebbségi tulajdonos Zsendovits Ábel Krisztián a Szimpla romkocsma tulajdonos-ügyvezetője. Ő a Szimplával nemzetközi hírnevet szerzett, de a turisták körében népszerű TripAdvisor oldalon már megjelentek a turistacsapdának titulált kamu visszaváltható poharak miatt panaszkodó bejegyzések.

A cég nagyon gyors növekedést ért el: 2019-es 23 millió forintos árbevétele 317 millióra nőtt 2022-re, és még 24 milliós egyéb bevételt is elért. A cégnek egyetlen alkalmazottja volt csak. A kiegészítő melléklet tanúsága szerint a teljes éves fizetése 660 ezer forint volt, viszont a személyi jellegű kiadásoknál már havi 260 ezer forint szerepel – ez a bérminimum összege a munkáltatói költségekkel.

A Gamma Trade 2021-ben feltámadt, és közel 800 millió profitot termelt, alapvetően az egyéb bevételeknek köszönhetően. A Cup Revolution pedig igen közel áll ehhez a céghez: a tulajdonosi kapcsolaton túl bejegyezett weboldala a gammatrade.hu, illetve hivatalos e-mailcíme is a ck@gammatrade.hu – igaz, a megadott honlap nem működik. Mindenesetre elképzelhető, hogy a Cup Revolution tevékenységének eredményei ebben a cégben is megjelennek.

A szigetes kapcsolat azonban már nem a régi, hiszen a Cup Revolution-féle megoldás ugyan megtetszett a Sziget Kft. szervezőinek, de ők az osztrák tulajdonú Greencup Kft.-től vásárolják a műanyag újrapoharakat. Náluk 450 forintért kell megvenni a poharat, amit aztán nem váltanak vissza. Magyarán úgy repohár, hogy szemét vagy emlék lesz belőle a végén. Ha valóban a környezet és az újrafelhasználás, és nem a pluszbevétel motiválná a szervezőket, akkor visszaadnák a betétdíj árát, hogy ne kelljen minden fesztiválon teljesen új poharakat fölöslegesen legyártani.

Azért a Greencup osztrák tulajdonosa mögött is magyar szál látható: a bécsi Innovations Gastro & Event GmbH tulajonosának, a Rocktopus Events GmbH-nak egy hosszú cégláncon keresztül Jakabffy László a tulajdonosa. A magyar cég 172 milliós árbevételt és 9,4 milliós profitot ért el, de a beszámoló tanúsága szerint 140 milliót tovább is fizettek más társaságoknak.

Az újrahasznosítható poharak esete is rámutat, hogy a zöldre festés terjedése miatt érdemes lenne hatékonyabban szabályozni, ki és milyen feltételekkel hívhatja a termékét zöldnek.

