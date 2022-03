Ötkilós zsákokban három euróért kezdi árulni a német Lidl a nem tökéletes zöldség-gyümölcsöket

Fotó: Lidl

Európa-szerte egyre fontosabb téma az élelmiszerpazarlás visszaszorítása, és a Lidl most érdekes módon Németországban épp egy ahhoz hasonló megoldással kezd kísérletezni, mint amit egy magyar startup vállalkozás nálunk már jó ideje elindított.

Májustól kezdik árulni a „mentőcsomagnak” nevezett zöldség-gyümölcs válogatásokat. Ezek olyan előre összekészített papírtasakok lesznek, amelyekbe körülbelül 5 kilogramm árut raknak, csupa olyat, amely esztétikailag nem tökéletes, de természetesen ehető állapotban van.

A terméknek némi zsákbamacska jellege is van, hiszen nem a vásárló határozza meg, hogy mi van a tasakban, ám az öt kiló áruért kért fix 3 eurós (cikkünk írásakor 1126 forintos) ár így is versenyképesnek tűnik. Valószínű, hogy az áru egy része így is a szemétkosárban köt majd ki, hiszen sokan vásárolhatnak az olcsóbb ár miatt olyan terméket, amely végül nem kell nekik, de az elképzelés mögött az áll, hogy az esztétikailag nem tökéletes zöldségeknek és gyümölcsöknek normál üzletmenetben a java része a kukába kerülne.

A másik, hasonló kezdeményezés a hamarosan lejáró élelmiszerek összecsomagolása lesz, ezeket a dobozokat fél áron lehet majd megvásárolni.

Ahogy nemrég mi is írtunk róla, a Munch névre keresztelt magyar startup vállalkozás ehhez egészen hasonló, szintén zsákbamacskás megoldással próbálja csökkenteni a magyarországi boltokból és vendéglátóipari egységekből kikerülő ételhulladékot. Ezen a platform-megoldáson keresztül egyelőre főleg a pékségek és a menzák értékesítik csomagszerűen és némi árengedménnyel a nap vége felé megmaradó árukészletüket.

Egy tavaly decemberben elfogadott jogszabály szerint a 100 milliárd forint feletti éves nettó árbevétellel rendelkező magyar élelmiszer-áruházaknak (ez gyakorlatilag a Lidl, a Spar, a Tesco, az Auchan a Penny Market és az Aldi) februártól kötelező felajánlaniuk az élelmiszert minőségmegőrzési időtartamuk lejárta előtt legalább 48 órával az Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft.-nek. Az érintett üzletek azonban az élelmiszert karitatív szervezeteknek is felajánlhatják, és a legtöbbjük ezt már évek óta a törvény nélkül is megtette.

