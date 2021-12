Egész jutányos áron kínál eladásra egy 44 szobás kastélyt az állami vagyonkezelő

Fotó: Google, Sóvári Zsolt

Szálloda, gyermeküdülő és idősek otthona is volt már a néhai Károlyi-kastély, amelynek árverését múlt hét végén hirdette meg az MNV Zrt. Az épületet illetve nyolcezer négyzetméteres telkét 157,5 millió forintért értékesítené a nemzeti vagyonkezelő, de az ingatlan csak a szomszédos, közel két és fél hektáros telekkel együtt eladó, így a teljes kikiáltási ár 176 millió forint.

A különböző leírások szerint a kastély, amely a Tarna patak völgyében, egy dombhát tetején épült, 1872-ben készült el. Két évtizeddel később bővítették, és ekkor érte el jelenlegi méretét. Miután az első világháborút követően elkobozták, egészen a második világháborúig szállodaként működött, majd a szocializmus idején nagyjából negyven éven keresztül a Szakszervezetek Országos Tanácsa gyermeküdülőjeként üzemeltették. Néhány év szünet után lett idősek otthona, és egészen 2008-ig ilyen funkcióban működött.

Azóta azonban üresen áll, és ez az állapotán is látszik. Az árverési hirdetmény szerint

a falak nedvesednek, a vakolat mállik, helyenként penészesedik. A faszerkezetek korhadnak, a nyílászárók sok helyen hiányoznak, vagy károsodtak, a vasszerkezetek rozsdásak.

A kastélyt és melléképületét tehát erősen fel kell újítani, de a 176 milliós vételár így sem tűnik magasnak. Az összesen 3600 négyzetméter alapterületű épületek különböző helyiségeit három oldalon keresztül sorolják fel a kiírásban.

A 44 szoba mellett irodák, számos WC és fürdő, két terasz, egy télikert, illetve a pincében több tároló és egy hulla kamra is található.

Az ingatlan ráadásul turisztikai szempontból nagyon jó helyen van, az MNV már a rövid leírásban is hangsúlyozta, hogy közvetlen környezetében található a híres parádfürdői gyógyfürdő. Így adja magát, hogy a kastélyból ismét szálloda legyen, különösen, hogy a telkét a helyi építési szabályzat szerint is ilyen célra lehet használni. A nagyobb szomszédos ingatlanon ugyanakkor elvileg csak zöldterület alakítható ki, oda épület nem húzható fel, így azt a kastély parkjaként hasznosíthatja az új tulajdonos. Emellett nehezítheti a turisztikai hasznosítást, hogy egy másik hotel is van a közelben.

A környéken egyébként már több szálloda is kormányközeli érdekeltségbe került. Alig néhány hete a miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak a cége vette át a Kékes lábánál található 114 szobás Lifestyle Hotel Mátra üzemeltetését, az egerszalóki Saliris pedig Mészáros Lőrinc szállodája.

