Másfélmilliárd forintért most bárki az Orbán-birtok szomszédja lehet

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Akár szenteste is licitálhat az MNV Zrt. árverési oldalán az, aki megvenné a vagyonkezelő által napokban meghirdetett, Felcsút határában található nagyjából 53 hektáros ingatlant. A terület korábban a honvédségi üzemanyagbázisaként működött, ám alig fél éve Bicske polgármestere kiemelt fejlesztési területté nyilvánította (pdf), és a terület hamarosan olyan besorolást kap, amely alapján ipari létesítményeket lehet építeni rá.

Kerozin, benzin, rakétahajtómű üzemanyag

Az ügyben azért a bicskei városvezető járt el, mert az ingatlan hivatalosan a településhez tartozik, annak ellenére, hogy Felcsúthoz közelebb van. A telek határától

a Pancho Aréna légvonalban alig nyolcszáz méterre található.

Az MNV Zrt. 1,54 milliárd forintért hirdette meg az ingatlant, azaz innen indulhat a tíznapos licit december 17-én. A vevőnek azonban biztosan masszívan költenie kell még a vételáron felül is, ha kezdeni akar valamit a területtel. Az ingatlanon ugyanis a leírás szerint összesen 64 darab épület és több földfelszín alatti építmény található. Az épületek pedig kivétel nélkül 15-20 éve használaton kívüliek és bontani kell őket.

Emellett a korábbi hasznosítás miatt a terület környezetvédelmi szempontból is elég terhelt lehet. Bár van egy hatósági bizonyítvány, amely alapján az ingatlan környezetvédelmi és tűzvédelmi mentesítése megtörtént, vegyvédelmi mentesítésére pedig nem volt szükség, az MNV külön kiemelte a kiírásban, hogy ha mégis költeni kell ilyesmire, akkor ezek a költségek a vevőt terhelik. A honvédség egyébként az aktív üzemelés szakaszában a bázison gázolajat, kerozint, benzint, rakétahajtómű üzemanyagot is tárolt, illetve szállított felszín alatti csővezetéken.

A jövőbeli hasznosítást szintén bonyolíthatja, hogy a hivatalos dokumentumok szerint a terület régészeti lelőhely. Igaz nem nyilvánították védetté.

Fontos szomszédok

Az ingatlan azonban így sem tűnik rossz befektetésnek, méghozzá épp a közelmúltbeli kiemelés, és az MNV által belengetett átminősítés miatt. Ha ugyanis a telek megkapja az ígért besorolást, akkor az 53 hektárt 45 százalékban be lehet majd építeni. Mivel az ingatlannak technikailag az áramellátása már most is megoldott, így

akár egy ipari park is könnyen kialakítható a területen.

A környéken pedig szép számmal akadnak nagyobb cégek. A tavaly 44 milliárdos forgalmat elérő, Mészáros Lőrinc és gyermekeinek tulajdonában lévő Fejér B.Á.L. székhelye például négyszáz méterre van az eladásra kínált telekről, de a Mészáros-csoport több más cégének is a közelben van a központja.

Az ingatlan szomszédos telkeinek tulajdonosai is fontos szereplői a helyi, sőt az országos üzleti és politikai életnek is. A területtel határos ingatlanok közül például több is az Orbán Viktor családjával is üzletelő Flier család tulajdonában van.

Van azonban a miniszterelnökhöz ennél is szorosabban kötődő tulajdonos a szomszédok között, még ha ehhez egy úton át is kell kelni. Az eladásra kínált ingatlant egyik oldalról a 8126-os út határolja, az út túloldalán lévő telkek pedig a kormányfő feleségének, Lévai Anikónak a tulajdonában állnak. Akad köztük olyan is, amelynek már 20 éve a miniszterelnök felesége a tulajdonosa.

Pénz Vállalat Felcsút ipari park Mészáros Lőrinc Orbán Viktor Olvasson tovább a kategóriában