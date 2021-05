16 milliárdos fizetését magyarázza a Netpincér anyacégének vezére

A szintén a cégcsoporthoz tartozó Foodpanda motoros futárja Bangkokban. Fotó: AFP/Europress

A német tőzsdén jegyzett vállalatok vezetői közül tavaly a második legnagyobb javadalmazást kapta az egyebek mellett a magyar Netpincért is leányvállalatai között tudó Delivery Hero alapító-vezérigazgatója.

Niklas Östberg fizetése egy évvel korábban még nem számított kiemelkedőnek ebben a mezőnyben, akkor 350 ezer eurót (jelenlegi árfolyamon közel 125 millió forint) tehetett zsebre, ami a készpénzes juttatásának szerződés szerinti maximuma. Tavaly sem azért nőtt 45,7 millió euróra (16,25 milliárd forint) a svéd üzletember javadalmazása, mert ezt a részt emelték volna meg drasztikusan, hanem mert beváltott évekkel korábbról származó részvényopciókat.

Erről saját maga is azt nyilatkozta, hogy óriási összeg, de magyarázatként hozzátette, hogy a tavaly lehívott részvényopciók – amelyek a tőzsdei vállalatok vezetőinek bevett javadalmazási formái – nyolc és fél évvel korábbról származtak, amikor a Delivery Hero még sokkal kisebb vállalat volt. Sőt, ha nem él a lehetőséggel, akkor ezek az opciók semmivé válnak – tette hozzá.

Ezeket már korábban lehívhattam volna, de pont a vállalkozás érdekében nem tettem meg – mondta még a vállalkozó, aki ezzel persze kifejezetten jól járt. A Delivery Hero részvényeit 2017 júniusában vezették be a német tőzsdére 28 euró körüli árfolyamon, és ezt követően 2019 novemberéig 50 euró alatt maradt a jegyzés. Ezt követően viszont gyors emelkedésbe kezdett, nem utolsósorban a koronavírus-járványnak köszönhetően, amikor a befektetők rávetették magukat a technológiai, a kényszerű otthonmaradásból profitáló vállalatok papírjaira.

A részvény árfolyama idén januárban 144 eurónál tetőzött, és azóta hullámzás mellett inkább lefelé vezet az útja, mivel a befektetők egyre inkább elfordulnak az említett vállalati körtől.

Az alapító mindenesetre továbbra is hisz a vállalatában, mert arról is beszámolt, hogy a tavaly megkeresett pénz mintegy háromnegyedét Delivery Hero-részvények vásárlásába fektette. (Azt nem tudni, hogy mekkora a részesedése a saját cégében.) Östberg arról is beszélt, hogy ismét meg akarnak jelenni a német ételkiszállítási piacon, amelyet akkor adtak fel, amikor 2018 végén ezt az üzletágat eladták egy konkurensnek.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA jatt eltűnt, cím sincs mindig elég: most sem álom az ételfutárkodásPörög az ételkiszállítás, de a futárok élményei vegyesek. Az emberek hálásak, népszerű az érintésmentes kiszállítás, de a futárok többsége nem most fog meggazdagodni.

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Ha tetszett, amit olvastál és hasznosnak gondolod a munkánkat, akkor támogass minket, úgy, mintha előfizetnél. Ezzel növeled a működésünk biztonságát, és hozzájárulsz ahhoz, hogy olyan minőségben írhassuk az újságot továbbra is, ahogy eddig. Magánszemélyként és cégként is küldhetsz nekünk pénzt egy egyszerű bankkártyás fizetéssel vagy havi rendszerességgel. Köszönjük, hogy mellénk állsz. Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Vállalat delivery hero ételfutár fizetés Netpincér részvénytársaság Olvasson tovább a kategóriában