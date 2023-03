Hiába vezethet világjárványhoz ami a víruslaborokban zajlik, hiányzik a rájuk vonatkozó nemzetközi szabályozás

Fotó:AFP/Europress

Világszerte egyre több laboratóriumban végeznek biológiai kockázatokkal járó kísérleteket, a kórokozókkal foglalkozó – a veszélyeket tekintve legmagasabb, BSL-4 besorolású – intézmények száma 25-ről 69-re nőtt egy évtized alatt a Bloombergen idézett statisztikák szerint. A tendenciát a szabályozás azonban nem követi, nemzetközi szinten legalábbis hiányoznak a közösen elfogadott és betartatott előírások, figyelmeztet az amerikai lap.

Persze mindez nem jelenti az óvintézkedések hiányát, évente akár dollármilliókat is elköltenek a biztonsági rendszerekre a laboratóriumok, ám azok mostanra több, mint 25 országban, zömmel városokban működnek, ahol gyorsan terjedhetnek az esetlegesen kijutó kórokozók. Mindeközben amerikai, ázsiai és európai szakértők évtizedek óta igyekeznek a nemzetközi irányelvek és szabványok kidolgozásán, amiben tucatnyi szervezet is részt vett, de azok érvényesítésére senkinek sincs felhatalmazása.

A közös munkát ráadásul visszavetette a koronavírus-járvány, aminek időszakában

a dolgok valamelyest szüneteltek

– fogalmazott az egyik legnagyobb amerikai intézmény volt vezetője a Bloombergnek. Az együttműködést a covid eredetét övező viták is hátráltatták: míg korábban a vuhani víruslaboratóriumban amerikai finanszírozású kutatások is folytak, napjainkban a hétmillió ember halálát okozó vírus kifejlesztésével hozzák gyanúba az intézményt, amiről élénk vitát folytatnak tudósok és politikusok egyaránt. A problémával kapcsolatban az Egészségügyi Világszervezet is csak visszafogottan nyilvánul meg, óvakodva az esetleges félreértésektől.

Az orosz agresszió sem kecsegtet fényes kilátásokkal a helyzetet illetően, Vlagyimir Putyin ugyanis 2021-ben 15 BSL-4-es laboratórium létesítését jelentette be Oroszországon belül és kívül – igaz, erősen kérdéses a projekt megvalósulása, de már a felvetés nyomán is megmutatkoztak a kutatóközpontok körüli aggodalmak. A lap továbbá beszámol brazil, kazah, Fülöp-szigeteki, szingapúri és spanyol laborépítési tervekről is, amelyeket nemzeti presztízsberuházásokként értékel az Obama-kormány egyik szakpolitikusa, Andrew Weber. Weber hozzátette, hogy a helyzet rendezetlenségéről árulkodik , hogy az országok hivatalos jelentései helyett a tudományos világ közlései alapján lehet nyomon követni a laboratóriumok létesítését és munkáját.

